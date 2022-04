Thêm hai trường công an công bố phương án tuyển sinh năm 2022

TPO - Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân vừa công bố phương án tuyển sinh.

Theo đó, cả hai cơ sở đào tạo giáo dục đại học này của Bộ Công an sử dụng 2 phương thức xét tuyển giống nhau là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh theo tổ hợp (CA1, CA2), do Bộ Công an tổ chức.

Riêng Học viện Chính trị Công an nhân dân còn xét thêm phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 xét 100 chỉ tiêu trên cả nước cho ngành đào tạo Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trong đó, chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ chiếm 10%.

Trường ĐH Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân cũng tuyển 100 chỉ tiêu gồm 90 nam, 10 nữ, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh. Cụ thể chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh phía Bắc là 50 chỉ tiêu với thí sinh nam 45 chỉ tiêu, thí sinh nữ 5 chỉ tiêu. Phía Nam 50 chỉ tiêu và thí sinh nam 45 chỉ tiêu, thí sinh nữ 5 chỉ tiêu.

Về các điều kiện dự tuyển, thí sinh dự thi vào 2 trường này phải đáp ứng đầy đủ các quy định chung do Bộ Công an quy định như về sức khỏe, học lực, chiều cao, cân nặng…

Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý năm nay, Bộ Công an tổ chức kỳ thi để lấy kết quả xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi được Bộ Công an dự kiến tổ chức vào ngày 19, 20/7. Thí sinh sẽ dự thi tại chính trường Công an, nơi đăng ký xét tuyển.

Như vậy, những thí sinh đăng ký vào một trong hai trường trên, ngày 19, 20 sẽ dự thi tại một trong hai trường này theo nguyện vọng đăng ký xét tuyển.