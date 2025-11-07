Thêm bản nhạc Việt bị xóa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - "Con trai cưng", một trong những bài nhạc giúp B Ray định hình tên tuổi trên bản đồ rap Việt, không còn tồn tại trên nền tảng YouTube.

Con trai cưng của B Ray, bản gốc hút hàng chục triệu view trên YouTube, không còn hiện diện ở kênh chính chủ. Khi tìm kiếm trên YouTube vào chiều 7/11, khán giả chỉ thấy các phiên bản khác của Con trai cưng. Động thái từ B Ray khiến khán giả tiếc nuối về một bài rap đình đám. Song, nhiều khán giả ủng hộ nam rapper khi đây là giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" của nhạc rap.

Con trai cưng là bài rap ra đời trong trận chiến âm nhạc giữa B Ray và Blacka. Vượt qua khuôn khổ của một bản nhạc diss (công kích), Con trai cưng thu hút lượng người nghe khổng lồ, giúp B Ray nâng tầm vị thế trong giới. Nam rapper đã mượn bài rap để châm biếm một cậu "con trai cưng", bất tài và có nhiều thói hư tật xấu.

Câu rap: "Con trai cưng của mẹ, thích cắn kẹo hút ke", là điểm mấu chốt khiến B Ray phải xóa bài nhạc này. Nam rapper đang tham gia game show Anh trai say hi, đưa tên tuổi phủ rộng đến khán giả âm nhạc nói riêng và thị trường giải trí Việt nói chung. Động thái xóa nhạc của B Ray tương tự những gì xảy ra với Hustlang Robber.

B Ray đang tham gia game show Anh trai say hi.

Trước Con trai cưng, loạt bản hit đình đám của nhạc Việt được "khai tử", kể từ khi Công an TPHCM lên tiếng cảnh báo loạt ca khúc nhạy cảm. Slatt On (Robber), Krazy, They Said, Nguyên team đi vào hết, thôi anh không chơi (Binz), Luật anh (Soobin), Em iu (Andree, Bình Gold, Wxrdie), Sự nghiệp chướng (Pháo) là những sản phẩm đình đám không còn hiện diện trên nền tảng YouTube.

Tuy nhiên, động thái xóa nhạc chỉ đến từ các kênh chính chủ. Con trai cưng đã có hàng trăm phiên bản phát sinh được phát hành và lan tỏa trên YouTube, nhạc số và mạng xã hội. Tương tự, các bài nhạc nhạy cảm của Binz, Andree cũng đã phủ sóng rap Việt trong thời gian quá lâu và các rapper không thể kiểm soát.

