Thêm 9 ca dương tính với SASR-CoV-2 liên quan ổ dịch bệnh viện Minh An

TPO - Sáng 31/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 30/7 đến 7h00 ngày 31/7), Nghệ An ghi nhận 9 ca dương tính SASR-CoV-2 mới. Tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện đa khoa Minh An.

1. N.T.M, nữ, sinh năm 2000, trú thôn Bình Minh, xã Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai. M. là cháu của bệnh nhân H.T.T và là F1 của bệnh nhân N.T.T, N.Đ.P đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, M. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Liên và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 30/7, M. xuất hiện sốt cao 39 độ, rét run lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 2. N.Đ.N, nam, sinh năm 1988, trú thôn Đại Đồng, xã Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai. N. là bố bệnh nhân N.Đ.P, con bệnh nhân H.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, N. được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Liên và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 30/7, N. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 3. N.T.B, nữ, sinh năm 1993, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. B. là nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 27/7, B. được cách ly tại bệnh viện đa khoa Minh An và lấy mẫu 2 lần trước đều âm tính. Ngày 30/7, B. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 4. N.T.D.M, nữ, sinh năm 1997, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. M. là nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 27/7, M. được cách ly tại bệnh viện đa khoa Minh An và lấy mẫu 2 lần trước đều âm tính. Ngày 30/7, M. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 5. T.T.T, nữ, sinh năm 1972, trú tại huyện Nam Đàn. T. là F1 và là mẹ bệnh nhân N.T.H.T đã được công bố trước đó. Ngày 27/7, T. được cách ly tại bệnh viện đa khoa Minh An và lấy mẫu 2 lần trước đều âm tính. Ngày 30/7, T. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 6. H.T.Y.V, nữ, sinh năm 2011, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. V. là F1 và là con bệnh nhân N.T.H.T đã được công bố trước đó. Ngày 27/7, V. được cách ly tại bệnh viện đa khoa Minh An và lấy mẫu 2 lần trước đều âm tính. Ngày 30/7, V. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 7. H.T.T.M, nữ, sinh năm 2013, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. M. là F1 và là con bệnh nhân N.T.H.T đã được công bố trước đó. Ngày 27/7, M. được cách ly tại bệnh viện đa khoa Minh An và lấy mẫu 2 lần trước đều âm tính. Ngày 30/7, M. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 8. L.T.Q, nữ, sinh năm 1958, trú khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Q. là F1 bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, Q. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 9. H.T.N, nữ, sinh năm 1990, trú khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. N. là F1 bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, N. được lấy mẫu RT-PCR gửi bệnh viện đa khoa Quang Khởi, sáng 31/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 236 ca dương tính với SASR-CoV-2 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Quỳnh Lưu: 50, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 8, Hoàng Mai: 8, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 5, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1, Thanh Chương: 1. Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 124. Số BN chuyển tuyến Trung ương điều trị: 3. Số BN tử vong: 1. Số BN hiện đang điều trị: 108. Liên quan đến ổ dịch bệnh viện đa khoa Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã 44 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu: 38 ca (phân bổ ở 10 xã) ; Hoàng Mai: 06 ca (phân bổ ở 1 xã). Trong 24h qua tổng số mẫu nhận 3.238 mẫu, trong đó có 124 F1. Đã có kết quả 3.134 mẫu, phát hiện 26 ca dương tính (đã thông báo). Hiện đang chờ kết quả 104 mẫu. Thu Hiền