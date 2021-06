Thêm 112 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM có 64 trường hợp

TPO - Sáng nay (19/6), hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường và người dân Đà Nẵng đã đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau khi xác định bệnh nhân P.S.K.(48 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2.

TPO - Sở Y tế Nghệ An vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An đề nghị điều tra việc tiết lộ thông tin về phòng chống dịch COVID-19.