Thế hệ giáo viên 4.0 - Bí mật của đại diện giáo dục duy nhất đạt giải HR Asia Award 2021

Giáo dục 4.0 đã trở thành xu thế tất yếu và ngày càng tăng tốc dưới sự thúc đẩy của Covid-19. Trong bối cảnh ấy, có một thế hệ giáo viên đang không ngừng khai phá bản thân, vượt ra khỏi những giới hạn cũ để tiên phong định hình các giải pháp giáo dục không giới hạn & không gián đoạn.

Bước nhảy vọt của công nghệ trong giáo dục đã tạo ra áp lực vô hình cho các nhà giáo. Họ phải bước khỏi vùng an toàn để tìm đến những thứ “hợp thời” hơn nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với thế hệ học viên mới “digital natives”, vốn sinh ra và trưởng thành trong thời đại bùng nổ của công nghệ.

Chân dung những nhà giáo 4.0 tại VUS

Tại lớp học Anh ngữ của thầy Craig Asher Coates ở trung tâm VUS, các học sinh giờ đây đã được học cách sử dụng các công cụ Word, Powerpoint từ sớm. “Hiểu và ứng dụng công nghệ là kỹ năng cần thiết chúng ta nên sở hữu. Vì vậy, tôi luôn tạo điều kiện để học viên có cơ hội khai thác những phần mềm tăng cường giúp các dự án thuyết trình thêm phần sống động” - thầy Craig chia sẻ

Là giáo viên ưu tú của VUS đạt Giải Nhất cuộc thi Tài năng IELTS do Trung ương Đoàn tổ chức vào tháng 3/2020, Cô Nguyễn Hồ Hồng Nhung cũng chia sẻ về con đường dạy học trong thời đại 4.0: "Nguyên tắc khi soạn giáo án trực tuyến là tạo ra hoạt động thật đa dạng bằng cách kết hợp nhiều công cụ dạy học trực tuyến khác nhau. Cụ thể, tôi sử dụng Slide Drawing để vẽ tranh và dùng Classpoint tạo bảng trắng ảo để tổ chức các trò chơi như sudoku, “hỏi xoáy đáp xoay”. Đặc biệt Classpoint còn tương thích với các loại bút kỹ thuật số giúp nâng cấp trải nghiệm học tập của các em”

Tích cực tham gia vào chương trình chuyển đổi số, Cô Trần Thị Trúc Linh - Giáo viên Anh ngữ tại cơ sở VUS Tô Ngọc Vân cũng cho biết “Thông qua các buổi workshop chia sẻ và hướng dẫn cách dùng hơn 50 công cụ dạy học trực tuyến khác nhau, VUS đã hỗ trợ tôi rất nhiều trên hành trình tối ưu các lớp học online. Bài giảng và hình ảnh trở nên trực quan và sinh động không thua gì lớp học trực tiếp. Cũng từ đó mà các bạn học viên nhỏ tuổi vốn nhút nhát ngày càng thêm năng nổ xây dựng bài học”

Tại VUS, có hơn 2.400 giáo viên Anh ngữ với hàng nghìn câu chuyện đời, chuyện nghề khác nhau. Dù đôi lúc có khó khăn, nhưng các thầy cô vẫn cống hiến và hết mình trên hành trình ươm mầm non tươi xanh cho đất nước. Hiểu được điều đó, hệ thống liên tục tạo điều kiện cho các thầy cô khơi mở những giới hạn của bản thân.

Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ trong kỷ nguyên số

Khởi đầu cùng VUS, các nhân sự mới được tham gia chương trình đào tạo “Professional Development” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Tại đây, các thầy cô được tập huấn về những kỹ năng giảng dạy của giáo viên thế hệ 4.0 như: kỹ năng quản lý lớp học, kỹ thuật giảng dạy trực tuyến; áp dụng công nghệ trong bài dạy, xây dựng mối quan hệ với học viên;...Đồng thời, chương trình cũng đánh giá chất lượng nhân sự giáo viên dựa trên các tiêu chí: Khả năng tự học (Self-learning), tự đánh giá (Self-reflection), học hỏi từ đồng nghiệp (Peer- learning)...

Không chỉ tập trung ở giai đoạn đầu vào, VUS cũng đồng hành xuyên suốt cùng các giáo viên thông qua việc liên tục tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ như: Chuỗi hội thảo VUS TESOL Webinars 2021; Chuỗi Hội thảo “Tối ưu hóa trải nghiệm dạy và học trực tuyến” cho giáo viên Anh ngữ khối công lập trên toàn quốc vào tháng 11 nhằm thể hiện trách nhiệm & chia sẻ giá trị cho cộng đồng.

Hiện nay, VUS là một cái tên dẫn đầu trong ngành giáo dục Ed-Tech khi đổi mới toàn diện trên hệ thống đồng thời liên tục kết hợp các thành tựu Công nghệ máy tính (Computer Technology), Trí tuệ nhân tạo (AI), Sự kiện vinh danh thực tế ảo (Virtual reality events),... VUS cũng liên tục ra mắt những sản phẩm công nghệ mới như Sách bài tập trực tuyến ảo (Virtual Workbook), hệ thống kiểm tra & đánh giá trực tuyến V-Test Center, và các công cụ dạy học trực tuyến. Chính điều đó đã góp phần giúp VUS được ghi nhận là đơn vị duy nhất trong hệ thống giáo dục Việt Nam đạt giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia 2021).

Thông qua các chính sách nhân sự cấp tiến cùng lộ trình đào tạo chuyên nghiệp, VUS định hướng trở thành “hậu phương” vững chắc để các thầy cô “xông pha” trên hành trình khơi mở niềm say mê học tập cho hàng triệu học viên. Đồng thời đảm bảo cung cấp nguồn lực tối đa, cho một thế hệ giáo viên 4.0 mạnh dạn đón đầu những thách thức, bứt phá mọi giới hạn học dù là trong điều kiện khắc nghiệt đến đâu.

Dự kiến nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) sắp đến, VUS sẽ tổ chức Lễ vinh danh các thầy cô với mô hình sự kiện thực tế ảo (Virtual event).

VUS vẫn không ngừng nâng cấp chất lượng để đem đến một môi trường học tập và quy trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, khi đồng hành cùng những đối tác chiến lược:

● Đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ.

● Là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.

● Đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council.

● Là hệ thống có 43 trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, chứng nhận bởi NEAS năm 2021 - trung tâm độc lập kiểm định chất lượng giảng dạy của các Hệ thống Anh ngữ trên thế giới,