The Grand Harbor – Điểm sáng đầu tư giữa hành trình “cất cánh” của Hải Phòng

Hải Phòng bước vào giai đoạn “cất cánh” mạnh mẽ. Từ một thành phố công nghiệp – cảng biển truyền thống, nơi đây không ngừng phát triển trở thành “cực tăng trưởng mới” của miền Bắc, được hậu thuẫn bởi loạt dự án hạ tầng tỷ đô, quy hoạch đô thị mở rộng và dòng vốn đầu tư khổng lồ đổ về.

Hạ tầng tỷ đô – cú hích bứt phá cho thành phố Cảng

Hải Phòng được thừa hưởng một hệ thống hạ tầng giao thông và chuỗi cung ứng đồng bộ. Hội tụ đủ 5 loại hình vận tải - đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và đường biển.

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Hạ Long, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện – cây cầu vượt biển gần 16km nối thẳng tới cảng nước sâu quốc tế – đã đưa Hải Phòng trở thành điểm kết nối chiến lược của tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Không chỉ dừng lại ở đó, sân bay quốc tế Cát Bi đang được nâng cấp lên công suất 5 triệu khách/năm vào năm 2025, mở rộng khả năng tiếp nhận các chuyến bay quốc tế dài chặng, đồng thời cầu Hoàng Gia chính thức thông xe ngày 15/7/2025 đã hiện thực hóa tầm nhìn phát triển “đa cực - đa trung tâm” của Hải Phòng, song hành cùng cầu Hoàng Văn Thụ và hàng chục công trình giao thông trọng điểm. Tất cả đang tạo nên một mạng lưới hạ tầng hiện đại, đồng bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị của Hải Phòng theo hướng đa cực – đa trung tâm.

Không chỉ dừng lại ở đó, sân bay quốc tế Cát Bi đang được nâng cấp lên công suất 5 triệu lượt khách/năm vào năm 2025, mở rộng khả năng tiếp nhận các đường bay quốc tế dài chặng, gia tăng năng lực kết nối toàn cầu cho thành phố cảng.

Đặc biệt, cầu Hoàng Gia đã chính thức thông xe ngày 15/7/2025, mở thêm hướng kết nối chiến lược giữa khu vực nội đô và bán đảo Đình Vũ – Cát Hải. Cùng với đó, cầu Nguyễn Trãi – công trình trọng điểm bắc qua sông Lạch Tray đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành và thông xe vào tháng 7/2026, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho giao thông khu vực trung tâm Ngô Quyền.

Tất cả đang hợp lực tạo nên mạng lưới hạ tầng hiện đại, đồng bộ và đa hướng, mở rộng không gian phát triển đô thị của Hải Phòng theo mô hình “đa cực – đa trung tâm”, đồng thời đưa khu vực Ngô Quyền trở thành “trái tim giao thương mới” của thành phố cảng trong thời kỳ cất cánh.

Hạ tầng đi đến đâu giá trị bất động sản tăng đến đó – điều này có thể thấy rõ tại thành phố Cảng. Khi các khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm quỹ đất, dòng vốn đầu tư đổ mạnh về những khu vực có quy hoạch bài bản, giao thông hoàn thiện và khả năng khai thác thương mại cao.

Thủ phủ FDI – động lực kinh tế và đòn bẩy thị trường

TP Hải Phòng hiện đứng trong tốp đầu những địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Hải Phòng hiện là “thủ phủ FDI” của miền Bắc với Tổng vốn lũy kế lên tới hơn 50 tỷ USD, quy tụ hàng loạt tập đoàn lớn như LG, Bridgestone, Pegatron, Fuji Xerox… tại các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, Deep C, Nam Đình Vũ.

Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, thương mại tăng vọt – đặc biệt trong nhóm chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, lao động chất lượng cao. Đây là nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, ưu tiên không gian sống tiện nghi và dịch vụ sầm uất, từ đó tạo ra sức cầu bền vững cho bất động sản đô thị và thương mại.

Không khó để nhận thấy, Hải Phòng đang hội tụ đầy đủ các yếu tố của một “thành phố công nghiệp – dịch vụ kiểu mẫu”: hạ tầng giao thông hiện đại, kinh tế năng động, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, cùng chiến lược quy hoạch hướng tới đô thị thông minh, bền vững.

Shophouse – “át chủ bài” của giới đầu tư thông minh

Tại Hải Phòng, Shophouse thương mại đang trở thành tâm điểm tìm kiếm của các nhà đầu tư.

Kinh tế Hải Phòng phát triển thần tốc, dân số trẻ tăng nhanh, phân khúc shophouse thương mại đang trở thành tâm điểm tìm kiếm của giới đầu tư. Không chỉ mang lại giá trị kép – vừa để ở, vừa kinh doanh – shophouse còn là tích sản dài hạn, có tiềm năng tăng giá mạnh nhờ vị trí trung tâm và nguồn cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

Tại Hải Phòng, phân khu Shophouse The Grand Harbor thuộc dự án Harbor Residence đang nổi lên như một biểu tượng mới của dòng sản phẩm shophouse cao cấp. Tọa lạc giữa trung tâm Ngô Quyền - khu vực sầm uất của thành phố Cảng, The Grand Harbor không chỉ sở hữu vị trí thương mại chiến lược mà còn là sản phẩm hiếm với quỹ căn giới hạn và pháp lý sổ đỏ lâu dài – yếu tố đắt giá trong các dự án đô thị hiện nay.

Shophouse The Grand Harbor được thiết kế 7 tầng linh hoạt, tối ưu từng mét vuông sử dụng. Từ không gian an cư tiện nghi phía trên đến mặt bằng kinh doanh, showroom, café hay văn phòng hiện đại bên dưới – tất cả được quy hoạch chỉn chu, mang đến chuỗi giá trị khai thác thương mại vượt trội. Với nhà đầu tư tinh anh, đây không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà là tài sản sinh lời kép – vừa ở, vừa kinh doanh, gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Đặc biệt, khi mà quỹ đất trung tâm của Thành Phố Hải Phòng ngày càng khan hiếm, việc sở hữu một sản phẩm đa công năng “vừa ở - vừa kinh doanh”, vừa có pháp lý sở hữu lâu dài như The Grand Harbor là chắc chắn nắm trong tay viên kim cương siêu giá trị.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, Hải Phòng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới khi hạ tầng liên tiếp được đầu tư nâng cấp và các dự án đô thị vệ tinh đồng loạt triển khai. Cùng với làn sóng FDI, sự phát triển của thương mại – dịch vụ sẽ khiến giá trị bất động sản tại trung tâm Hải Phòng không ngừng tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm có thể tạo dòng tiền ổn định như shophouse.

Trước bối cảnh thị trường BĐS Hải Phòng đang trên đà “cất cánh”, The Grand Harbor hội tụ đủ yếu tố để trở thành điểm sáng đầu tư nổi bật nhất của thành phố Cảng. Đây chính là cơ hội hiếm gặp dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa, nắm bắt thời điểm khi “cực nam châm” bất động sản miền Bắc đang định hình rõ rệt vị thế dẫn đầu.

Thông tin liên hệ:

Khách hàng vui lòng liên hệ Hệ thống đơn vị phân phối chính thức dự án để nhận thông tin tư vấn và chính sách ưu đãi mới nhất.

- Đơn vị phân phối HomeVN: 096.4411.888

- Đơn vị phân phối VGI: 0966.332.188

- Đơn vị phân phối TQĐ Land: 0903.266.358

- Đơn vị phân phối An Phú Hưng: 0879.119.596

- Đơn vị phân phối MIDLAND: 0901.216.222