THẾ GIỚI: Nhật Bản kích hoạt hệ thống đánh chặn, sẵn sàng bắn hạ vệ tinh do thám Triều Tiên

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng để bắn hạ vệ tinh do thám của Triều Tiên nếu nó rơi vào lãnh thổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada đã chỉ thị cho quân đội bố trí các tên lửa đất đối không PAC-3 ở khu vực Tây Nam đất nước, bao gồm Okinawa và các đảo lân cận. Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tin Bộ trưởng Hamada đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiến hành những bước chuẩn bị cần thiết trong trường hợp ông "ra lệnh phá hủy tên lửa đạn đạo mang theo vệ tinh" của Triều Tiên. Các biện pháp trên bao gồm triển khai binh sĩ tới khu vực Okinawa ở miền Nam Nhật Bản để "giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp tên lửa đạn đạo rơi". Trước đó, hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho các quan chức phóng vệ tinh do thám đầu tiên theo kế hoạch.

Phương Tây tăng cường nỗ lực sơ tán công dân khỏi Sudan, khi các trận chiến tiếp tục nổ ra ở trung tâm thủ đô. Vào ngày 23/4, Vương quốc Anh đã sơ tán thành công các nhân viên ngoại giao và thân nhân khỏi Khartoum thông qua một chiến dịch phức tạp với hơn 1.200 quân nhân. Tối 23/4, Đức và Pháp cũng cho biết mỗi nước đã sơ tán hơn 100 người. Tây Ban Nha và Canada cũng có bước đi tương tự. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng các hoạt động ở Sudan đã tạm thời bị đình chỉ. Trước đó, Mỹ đã sơ tán các nhà ngoại giao, nhân viên đại sứ quán và gia đình khỏi Khartoum vào tối 22/4. Washington đã cử trực thăng Chinook chở lực lượng đặc biệt sơ tán khoảng 70 người từ đại sứ quán đến một địa điểm không được tiết lộ ở Ethiopia.

Biểu tình phản đối NATO nổ ra trên khắp Thụy Điển. Biểu tình đã nổ ra ở 17 thành phố ở Thụy Điển phản đối Thụy Điển tổ chức cuộc tập trận quân sự quốc tế Aurora 23 và việc quốc gia Bắc Âu này nộp đơn xin gia nhập NATO. Các tổ chức như Hiệp hội Hòa bình và Trọng tài phán xử Thụy Điển, Tổ chức Không NATO, Tổ chức Không Vũ khí hạt nhân và nhiều đảng phái chính trị đã tổ chức các cuộc biểu tình với những thông điệp “Nói KHÔNG với NATO”, “Cuộc chiến của NATO sẽ khiến lũ trẻ của chúng ta bị giết chỉ vì một đồng đô la” và “Dừng ngay cuộc tập trận Aurora 23”.

Nga cảnh báo đáp trả việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho phóng viên. Moscow cảnh báo sẽ đáp trả việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho phóng viên dự kiến tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov tới trụ sở Liên Hợp Quốc. Phía Nga cho biết, Mỹ đã không cấp thị thực cho các nhà báo dự kiến tháp tùng Ngoại trưởng Sergey Lavrov tới trụ sở Liên Hợp Quốc. Ông Lavrov gọi đây là “quyết định ngớ ngẩn”. “Điều này cho thấy giá trị của tuyên bố long trọng mà họ đưa ra đối với tự do ngôn luận là thế nào. Chúng tôi sẽ không quên và không tha thứ cho điều này”, ông Lavrov nói.

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 18. Vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 18, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang được tổ chức tại khu vực tiếp xúc trên biên giới Chushul-Moldo ở khu vực Đông Ladakh, để thảo luận các biện pháp nhằm giải quyết bế tắc quân sự kéo dài 3 năm qua. Vòng đàm phán này diễn ra sau khoảng 5 tháng, kể từ cuộc họp lần thứ 17 giữa hai bên được tổ chức hồi tháng 12 năm ngoái.

Xe lao vào lễ hội thả diều tại Pháp làm nhiều người bị thương. Đã có 11 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, trong một vụ ô tô lao vào đám đông những người tham gia Lễ hội Thả diều Quốc tế ở miền Bắc nước Pháp ngày 22/4. Theo cơ quan công tố Pháp, vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều tại thị trấn ven biển Berck-sur-Mer. Nguyên nhân là do lái xe là một cụ ông khuyết tật đã nhầm chân phanh và chân ga. May mắn không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Đại sứ quán Pháp tại Sudan bị tấn công. Theo hãng tin Bloomberg, chiều 23/4, Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị tấn công, trong khi một nhà ngoại giao Ai Cập tại quốc gia châu Phi này đã bị bắn.

Ukraine muốn phương Tây viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay để chấm dứt xung đột. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik nói rằng Kiev cần viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay từ các nước phương Tây để chấm dứt xung đột với Nga. Kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát hồi tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp thêm số vũ khí trị giá 35,4 tỷ USD cho Kiev, trong khi EU và các quốc gia thành viên bổ sung thêm 13,3 tỷ USD. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik nhấn mạnh như vậy vẫn chưa đủ.

Nhật Bản nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị thượng đỉnh G7. Hơn 5.600 cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, chính quyền tỉnh cũng cấm tuyệt đối máy bay không người lái xuất hiện gần địa điểm diễn ra hội nghị.

Bỉ tiêu hủy hàng nghìn lon bia Mỹ vì một từ. Cơ quan hải quan Bỉ đã hủy 2.352 lon bia Miller High Life hồi đầu tuần, với lý do là sản phẩm đã được dán nhãn không phù hợp, CNN đưa tin ngày 23/4. Động thái này diễn ra sau khi hiệp hội thương mại của ngành rượu champagne (Comité Champagne) nói rằng sản phẩm bia này đã vi phạm việc sử dụng tên gọi "champagne". Nhà sản xuất đã gọi sản phẩm của mình là "Champagne của các loại bia" (The Champagne of Beers).