THẾ GIỚI 24H: WHO khuyến cáo giảm quan hệ đồng giới nam để phòng bệnh đậu mùa khỉ

TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi đối tượng đang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bệnh đậu mùa khỉ - nhóm nam giới quan hệ tình dục đồng giới - hạn chế số bạn tình để phòng bệnh.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tính đến 27/7, WHO nhận báo cáo 18.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ 78 quốc gia, với 70% trường hợp ở châu Âu và 25% ở châu Mỹ. “Đối với những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, hiện tại, họ nên giảm số lượng bạn tình, cân nhắc khi quan hệ tình dục với bạn tình mới và trao đổi liên lạc chi tiết với họ để có thể theo dõi thêm nếu cần”, ông Tedros cho hay, đề cập tới cách tốt nhất để phòng tránh lây nhiễm là “giảm nguy cơ phơi nhiễm”. Kể từ đợt bùng phát hồi tháng 5, thế giới ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ, với khoảng 10% phải nhập viện để kiểm soát cơn đau. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học New England tuần trước cho thấy 98% người nhiễm là người đồng tính nam hoặc nam giới quan hệ lưỡng tính. 95% trường hợp lây truyền qua sinh hoạt tình dục.

Quân đội Nga tuyên bố phá hủy 100 tên lửa HIMARS của Mỹ ở Ukraine. Các lực lượng Nga đã tấn công một kho đạn ở Vùng Dnepropetrovsk của Ukraine, phá hủy hơn 100 tên lửa do Mỹ sản xuất dùng cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm nay 27/7. (XEM CHI TIẾT...)

Sri Lanka gia hạn tình trạng khẩn cấp. Ngày 27/7, Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp được Tổng thống Ranil Wickremesinghe đưa ra hồi trung tuần tháng này, đồng thời cho phép gia hạn lệnh này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khỏi COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc thời gian cách ly COVID-19 vào ngày 27/7, sau khi các chuyên gia y tế tuyên bố ông khỏi bệnh. Tổng thống Mỹ Biden cho biết, sự khác biệt của ông với người tiền nhiệm Donald Trump khi mắc COVID-19 đó là bản thân nhiễm bệnh “khi đã có sẵn nhiều loại vắc xin, các cách điều trị và nhiều bộ kit xét nghiệm tại nhà để nhanh chóng phát hiện việc mình nhiễm bệnh”.

Chính quyền Biden đề nghị trao đổi lái súng Nga lấy 2 người Mỹ. Sau nhiều tháng tranh luận nội bộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đề nghị Mátxcơva trao đổi Viktor Bout, một đối tượng buôn vũ khí người Nga đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ, lấy 2 người Mỹ đang bị giam giữ ở Nga, CNN đưa tin ngày 28/7. (XEM CHI TIẾT...)

CH Séc tham gia sứ mệnh bảo vệ không phận cho Slovakia. Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova thông báo các chiến đấu cơ Gripen của Không quân Séc sẽ giúp bảo vệ bầu trời Slovakia đến hết năm 2023 và việc CH Séc giúp bảo vệ không phận Slovakia hoàn toàn phù hợp với một thỏa thuận song phương kí từ năm 2019.

Séc dự kiến triển khai 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO. Chính phủ Séc đã thông qua dự thảo ủy quyền cho quân đội nước này hoạt động ở nước ngoài cho đến năm 2024. Điểm đáng lưu ý là việc Quân đội Séc dự kiến triển khai lên đến 1.200 quân ở biên giới phía Đông của NATO.

Đánh bom khủng bố ở miền Nam Somalia, ít nhất 9 người thiệt mạng. Ít nhất 9 người, bao gồm một quan chức địa phương cấp cao, đã thiệt mạng do một vụ tấn công khủng bố liều chết xảy ra ngày 27/7 ở khu vực Marka, miền nam Somalia. Các nhân chứng cho biết, kẻ đánh bom liều chết mặc quần áo dân sự đã tìm cách tiếp cận Thống đốc Abdullah Wafu để tiến hành vụ tấn công, khi ông đang có bài phát biểu với mọi người.

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq bị tấn công. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, đã bị tấn công vào sáng 27/7, song chưa có báo cáo về thương vong. Một quan chức cho biết thêm hàng loạt đạn cối đã rơi gần tòa lãnh sự này.

Philippines hủy thỏa thuận mua trực thăng quân sự Nga. Các quan chức Philippines cho biết, chính phủ nước này đã hủy một thỏa thuận mua 16 trực thăng quân sự của Nga do e ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 26/7 cho biết, ông đã hủy thỏa thuận mua trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất, trị giá tổng cộng 12,7 tỷ peso (227 triệu USD) hồi tháng trước, sau khi được Tổng thống khi đó Rodrigo Duterte phê chuẩn quyết định trước khi nhiệm kỳ của cả hai kết thúc vào ngày 30/6.

Người biểu tình Iraq xông vào tòa nhà Quốc hội. Những người ủng hộ giáo sĩ Iraq Moqtada Sadr ngày 27/7 đã xông vào tòa nhà Quốc hội nước này ở thủ đô Baghdad để phản đối ứng cử viên thủ tướng của phe đối địch. Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi kêu gọi người biểu tình “lập tức rút lui” khỏi Vùng Xanh. Ông cảnh báo lực lượng an ninh sẽ “bảo vệ các cơ quan nhà nước và phái bộ nước ngoài, cũng như ngăn chặn mọi tổn hại với an ninh và trật tự”.