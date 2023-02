THẾ GIỚI 24H: Ukraine quyết tâm giành lại Bán đảo Crimea bằng biện pháp quân sự

TPO - Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công để giành lại Bán đảo Crimea, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay trong cuộc họp báo ngày 24/2.

Kiev đang thành lập các đơn vị mới để thực hiện nhiệm vụ này với các binh lính được đào tạo ở nước ngoài. "Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp quân sự. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó, cả về tinh thần và kỹ thuật với các vũ khí và lực lượng. Chúng tôi đang thành lập các lữ đoàn mới, các đơn vị tấn công mới và đưa những người này đi đào tạo không chỉ ở Ukraine mà còn ở cả các quốc gia khác", ông Zelensky nói.

Phản ứng của Nga trước lập trường 12 điểm của Trung Quốc về xung đột ở Ukraine. Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nga nhận định Trung Quốc thực sự muốn giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng những trở ngại chính cho hòa bình là giới lãnh đạo Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev. "Chúng tôi đánh giá cao mong muốn chân thành của Trung Quốc trong việc đóng góp vào tiến trình giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay trong một thông báo khi bình luận về lộ trình 12 điểm mà Trung Quốc đưa ra nhằm chấm dứt xung đột một cách hòa bình.

Liên minh Châu Âu (EU) hôm 24/2 thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga vào dịp tròn một năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Gói trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga bao gồm các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa sử dụng lưỡng dụng (quân sự và dân sự), cũng như các biện pháp chống lại các thực thể hỗ trợ xung đột, tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái được Nga sử dụng.

Nữ tín đồ IS lạm dụng hàng loạt bé trai để mang bầu. Chính phủ Syria đã bắt giữ khoảng 8.000 phụ nữ và trẻ em có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi nhóm khủng bố này bị tiêu diệt vào năm 2019. Trong khi đó, những thành viên nam của IS bị giam giữ tại các trại riêng biệt. (XEM CHI TIẾT...)

Hơn 50.000 người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Reuters đưa tin, tính đến hôm 24/2, số người chết trong các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra vào ngày 6/2 đã vượt quá 50.000 người. Cơ quan Quản lý thảm họa và khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết số người chết ở nước này do động đất đã tăng lên 44.218. Trong khi đó, số người chết được công bố mới nhất của Syria là 5.914.

Trung Quốc tố Mỹ từ chối chia sẻ thông tin về khinh khí cầu bị bắn hạ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Washington đã từ chối hồi đáp yêu cầu cung cấp thông tin cho Bắc Kinh về khinh khí cầu bị quân đội Mỹ bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina đầu tháng 2.

Indonesia triển khai lực lượng an ninh đối phó bạo loạn ở tỉnh Papua. Ngày 24/2, giới chức Indonesia cho biết lực lượng an ninh nước này đã được triển khai tới thị trấn Wamena thuộc tỉnh miền Đông Papua sau khi xảy ra một vụ bạo loạn khiến 10 người thiệt mạng. Người phát ngôn Sở Cảnh sát tỉnh Papua, ông Ignatius Benny Ady Prabowo, cho biết vụ bạo loạn xảy ra ngày 23/2 khi nhiều người dân ở Wamena đụng độ với cảnh sát do cho rằng họ đang giữ những kẻ bắt cóc một bé gái.

Rơi máy bay trực thăng chở Bộ trưởng Thể thao Iran. Bộ trưởng Thể thao Iran Hamid Sajjadi và một số quan chức cấp cao khác bị thương nặng trong vụ rơi máy bay trực thăng hôm 23/2. Trong số 2 nạn nhân thiệt mạng được xác định có cố vấn Esmaeil Ahmadi của Bộ trưởng Sajjadi. Bộ trưởng Thể thao Hamid Sajjadi bị xuất huyết não và được chuyển đến Bệnh viện Bahonar ở Kerman.

Mỹ, Anh không cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Mỹ và Anh cho biết sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine trong thời gian tới. Trả lời phỏng vấn CNN hôm 23/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng máy bay chiến đấu “không phải vũ khí chính” mà quân đội Ukraine cần vào lúc này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm với người đồng cấp Nga và Ukraine. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/2 cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nga và Ukraine nhân một năm ngày xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong các cuộc điện đàm này, Tổng thống Erdogan đã thảo luận với hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine về những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, tái khẳng định cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ về việc sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào để đạt được lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.