THẾ GIỚI 24H: Ukraine bị đánh bật khỏi trung tâm thành phố Sievierodonetsk

TPO - Theo thống đốc Luhansk Serhiy Haidai, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi sau cuộc tấn công của Nga ở thành phố Sievierodonetsk và hiện chỉ còn kiểm soát được vùng ngoại ô.

Phát biểu với hãng truyền thông RBC-Ukraine, ông Haidai cho biết Nga bắt đầu san bằng khu vực bằng các cuộc pháo kích và không kích, và lực lượng đặc biệt Ukraine ở lại thành phố không giải quyết được gì. “Chúng tôi giờ đây chỉ kiểm soát vùng ngoại ô của thành phố, nhưng giao tranh vẫn diễn ra, chúng tôi đang bảo vệ Sievierodonetsk, không thể nói người Nga hoàn toàn kiểm soát thành phố”, ông Haidai nói hôm 8/6. Moscow đã tăng cường tập trung tấn công vào Sievierodonetsk nhằm thiết lập kiểm soát toàn bộ vùng Lunhanks.

Nghi ngờ gió thổi mang virus SARS-CoV-2 từ Triều Tiên sang Trung Quốc. Việc chính quyền một thành phố Trung Quốc giáp với Triều Tiên yêu cầu người dân đóng cửa sổ khiến nhiều người nghi ngờ rằng có khả năng gió đã mang virus vào Trung Quốc từ nước láng giềng, khiến đợt dịch COVID-19 kéo dài dai dẳng. (XEM CHI TIẾT...)

Trung Quốc đưa phòng thí nghiệm xuống đáy Biển Đông. Trung Quốc lần đầu tiên kết nối trạm nghiên cứu chính với phòng thí nghiệm dưới đáy Biển Đông vào tháng trước, cho phép phân tích mẫu vật ngay trong lòng biển, thay vì trên đất liền, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 7/6. (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 8/6 đã ra tuyên bố chung cấp Thứ trưởng Ngoại giao về hợp tác ba bên nhằm giải quyết các thách thức của thế kỷ 21 nhằm mang lại lợi ích cho khu vực và thế giới. Các bên lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo trái phép liên tiếp của Triều Tiên, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

IAEA thông qua nghị quyết chỉ trích Iran. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) với 35 thành viên ngày 8/6 đã thông qua một nghị quyết chính thức chỉ trích Iran thiếu hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc (LHQ). Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất nhưng bị Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phản đối.

Ukraine dừng xuất khẩu than đá và khí đốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không xuất khẩu than đá và khí đốt sang các nước khác. Ông cảnh báo, nước này sẽ phải đối mặt với mùa đông “khó khăn nhất” trong 30 năm qua, do cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu chính phủ làm mọi cách có thể để đảm bảo giá điện và khí đốt sẽ không tăng trong mùa đông sắp tới. Trước đó, Thủ tướng Denis Shmygal cho biết, sản xuất than đá ở các mỏ do nhà nước Ukraine quản lý đã giảm hơn 30% kể từ cuối tháng 2.

Mỹ tìm cách cấm vận urani của Nga. Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đang tìm cách cấm vận urani của Nga. Một kế hoạch trị giá 4,3 tỷ USD liên quan tới vấn đề này đang chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt. Nếu được phê duyệt, kế hoạch này sẽ cung cấp ngân sách để mua nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân trực tiếp từ các nhà sản xuất của Mỹ và ngừng nhập khẩu urani từ Nga.

Na Uy viện trợ 22 pháo tự hành M109 cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Na Uy ngày 8/6 cho biết đã chuyển giao cho Ukraine 22 pháo tự hành M109, cùng nhiều thiết bị, phụ tùng thay thế và đạn dược. Na Uy cũng đã huấn luyện binh sĩ Ukraine cách vận hành pháo M109 tại Đức. Thông báo cho hay số pháo này đã được chuyển đi khỏi Na Uy, song không nói rõ đã tới Kyiv hay chưa.