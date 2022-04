THẾ GIỚI 24H: Tướng Iran bị đột kích giữa đường

TPO - Truyền thông Iran đưa tin, các tay súng đã tấn công xe chở một chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào sáng 23/4.

Theo hãng thông tấn Iran IRNA, các tay súng đã nhắm mục tiêu vào Chuẩn tướng Hossein Almassi, chỉ huy lực lượng IRGC ở tỉnh Sistan-Baluchistan. Tuy nhiên, ông Almassi đã không gặp phải thương tích nào, một vệ sĩ thiệt mạng và những kẻ tấn công đã bị bắt giữ. Vụ nổ súng xảy ra gần một trạm kiểm soát ở thành phố Zahedan, thủ phủ tỉnh Sistan-Baluchistan. Danh tính vệ sĩ thiệt mạng được xác định là Mahmoud Absalan, con trai một chỉ huy cấp cao khác của IRGC trong khu vực.

Nga tuyên bố phá hủy nhà ga chứa vũ khí của Mỹ và EU tại Ukraine . Nga ngày 23/4 tuyên bố, các lực lượng của nước này đã phá hủy một nhà ga hậu cần ở gần thành phố Odessa của Ukraine – nơi chứa một lượng lớn vũ khí của nước ngoài trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hơn 50% người dân Đức phản đối cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, hơn 50% số người Đức được hỏi đều phản đối việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong khi chỉ có 43% nói rằng họ đồng ý. Cũng đầu tháng này, khoảng 20 nhà khoa học, văn hóa và chính trị gia nổi tiếng của Đức, trong đó bao gồm cả cựu Phó Chủ tịch Hạ viện Antje Vollmer, đã gửi cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz một bức thư ngỏ kêu gọi ngừng giao vũ khí cho Ukraine.

Mexico giải cứu số lượng người di cư kỷ lục, bắt giữ 19 đối tượng. Giới chức Mexico ngày 23/4 cho biết các đặc vụ liên bang thuộc Viện Di trú Quốc gia (INM) đã giải cứu 330 người di cư trên đường cao tốc Puebla-Orizaba. Đây được xem là con số kỷ lục trong 3 năm trở lại đây. Trong số những người di cư được giải cứu, có 108 người mang quốc tịch Cuba, 73 người Honduras, 55 người El Salvador, 44 người Nicaragua, 36 người Guatemala và 14 người Ecuador.

Iraq phát động chiến dịch truy quét khủng bố IS. Ngày 23/4 của quân đội Iraq cho biết, các lực lượng an ninh vừa khởi động một chiến dịch truy lùng và triệt hạ các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực miền Tây quốc gia này. Quân đội, biên phòng và các lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi được máy bay chiến đấu yểm trợ, đã tiến hành chiến dịch ngay từ sáng sớm.

Thuyền chở 60 người bị lật ngoài khơi bờ biển thành phố Tripoli, Liban. Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamie thông báo ngày 23/4, một trẻ em thiệt mạng và hơn 40 người được giải cứu sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 60 người bị lật ngoài khơi bờ biển thành phố Tripoli, miền Bắc nước này. Theo Bộ trưởng Hamie, các lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người còn lại. Chỉ có người Liban và người Syria trên chiếc thuyền xấu số này.

Israel đóng cửa khẩu với Gaza. Israel vừa thông báo sẽ đóng cửa khẩu với Dải Gaza từ ngày 24/4 sau khi các tên lửa bắn từ khu vực này vào lãnh thổ Israel. Cửa khẩu Beit Hanoun là cửa khẩu duy nhất nối giữa Dải Gaza và Israel. Quyết định đóng cửa khẩu này được đưa ra sau khi hai quả tên lửa được bắn từ Dải Gaza về phía Israel trong ngày thứ 6 và tên lửa thứ ba đã được phóng vào lãnh thổ Israel đầu giờ sáng thứ Bảy mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Bộ Quốc phòng Israel quyết định mở lại cửa khẩu dựa trên đánh giá về tình hình an ninh Dải Gaza sau đó.

Nổ tại nhà máy lọc dầu trái phép ở Nigeria, hơn 100 người chết. Đài RT ngày 23/4 dẫn thông tin từ các quan chức chính quyền địa phương cho biết có hơn 100 người đã thiệt mạng do vụ nổ tại một nhà máy lọc dầu bất hợp pháp ở bang Imo của Nigeria. “Đám cháy bùng phát tại một cơ sở tích trữ dầu trái phép. Có hơn 100 nạn nhân đã thiệt mạng, trong đó một số trường hợp không thể nhận diện được nữa" - quan chức bang Imo phụ trách tài nguyên dầu mỏ, ông Goodluck Opiah cho hay.