THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc vẫn từ chối nghe điện thoại của Mỹ

TPO - Trung Quốc đang từ chối nỗ lực của Mỹ để nối lại đối thoại sau khi căng thẳng giữa hai quốc gia này leo thang gần đây. Các đề nghị đàm phán đã trở thành vấn đề cấp bách trong bối cảnh Mỹ lo ngại Trung Quốc đang theo đuổi một trật tự thế giới mới.

Ông Derek Chollet, Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều tuần qua, Bắc Kinh đã không hồi đáp các cuộc gọi từ Washington. Trả lời báo The Sunday Times nhân chuyến công tác tại Singapore hôm 14/4, ông Chollet nói: “Chúng tôi đã đưa ra các đề nghị để tổ chức đối thoại, nhưng họ không chấp nhận những đề nghị đó”. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi kể từ khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay trên bầu trời nước này vào tháng 2. Theo ông Chollet, Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối các yêu cầu đối thoại kể từ đó, trong đó có cả cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Các đề nghị đàm phán đã trở thành vấn đề cấp bách trong bối cảnh Mỹ lo ngại Trung Quốc đang theo đuổi một trật tự thế giới mới.

Hơn 20 người đã trúng đạn và ít nhất bốn người thiệt mạng vào tối 15/4 (theo giờ địa phương) trong một vụ xả súng ở thị trấn Dadeville thuộc bang Alabama, Đông Nam nước Mỹ. Các nhân chứng cho biết vụ xả súng xảy ra ở một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 tại phòng tập nhảy Mahogany Masterpiece ở trung tâm thị trấn Dadeville. Các nhà điều tra nói với phóng viên đài WRBL thuộc công ty truyền thông Nexstar rằng một vụ hỗn chiến đáng ngờ đã dẫn đến nổ súng vào khoảng 22h30.

Nga - Trung Quốc tích cực hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Ngày 16/4, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với thành viên Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Cuộc gặp còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Tổng thống Putin đánh giá cao hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực quân sự. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục. Đồng thời, Moscow và Bắc Kinh đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Iraq bắt giữ nhiều tay súng IS nguy hiểm. Ngày 16/4, Bộ Nội vụ Iraq thông báo các nhân viên cơ quan tình báo nước này đã bắt giữ 4 chiến binh có liên hệ với "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh miền Bắc Nineveh, trong đó có một “thủ lĩnh nguy hiểm”. Các tay súng này đã tham gia vào nhiều hoạt động khủng bố chống lại lực lượng an ninh.

Nga tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk và Zaporizhia. Trong cuộc họp báo ngày 16/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov thông báo Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 125 và 102 của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và vùng Zaporizhia. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng vũ trang nước này đã tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự trên nhiều hướng gồm Kupyansk, Krasny Lima, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Không quân Nga đã đánh chặn nhiều quả tên lửa và bắn hạ nhiều UAV của phía Ukraine.

Thảm sát tại Burkina Faso. Theo hãng tin Reuters, ngày 16/4, Chính phủ Burkina Faso thông báo các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại 40 người và làm bị thương 33 người khác trong một vụ tấn công ở miền Bắc nước này. Vụ thảm sát xảy ra ngày 15/4, đúng hai ngày sau khi chính quyền chuyển tiếp ở Burkina Faso ra sắc lệnh tổng động viên nhằm đảm bảo chính phủ có mọi phương tiện cần thiết để đối phó với những cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến đang diễn ra ngày càng thường xuyên ở nước này.

Nga hoàn thành huấn luyện phi công Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân. Các đội bay của Lực lượng Không quân Belarus đã hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật như một phần trong kế hoạch triển khai vũ khí này cho đồng minh của Nga trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ở nước láng giềng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 15/4.

Cháy hơn 930 ha rừng ở Pháp, hàng trăm người phải sơ tán. Giới chức Pháp cho biết, ít nhất 930 ha rừng đã bị thiêu rụi trong một đám cháy rừng “khó kiểm soát” tại khu vực biên giới Tây Nam nước này, giáp với Tây Ban Nha. Hơn 460 lính cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt đám cháy rừng xảy ra tại các làng của tỉnh Pyréneés-Orientales. Tuy nhiên, các nỗ lực đang bị cản trở bởi gió mạnh khiến lực lượng cứu hỏa không thể sử dụng máy bay chữa cháy. Chính quyền địa phương xác nhận, khoảng 300 người đã được sơ tán khỏi 2 ngôi làng.

Người dân Campuchia tưng bừng đón năm mới 2023. Trong 3 ngày từ 14-16/4, người dân Campuchia đã đón Tết cổ truyền năm 2023 trong không khí trang nghiêm với các nghi thức diễn ra trong khuôn viên những ngôi chùa và tưng bừng, náo nhiệt với các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức trên khắp đất nước Đông Nam Á này.