THẾ GIỚI 24H: Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga bị tấn công

TPO - Theo giới chức Nga, trụ sở Hạm đội Biển Đen của nước này ở Bán đảo Crimea đã bị tấn công ngày 31/7, đúng vào Ngày Hải Quân Nga.

Một máy bay không người lái bí ẩn đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đóng tại thành phố cảng Sevastopol, Bán đảo Crimea khiến ít nhất 5 người bị thương. Tất cả nạn nhân của vụ tấn công bằng máy bay không người lái đều là quân nhân đang làm việc bên trong trụ sở. Cuộc tấn công diễn ra đúng vào Ngày Hải quân của Nga. Thống đốc Razvozhaev lưu ý do sự cố xảy ra trong thành phố Sevastopol, tất cả các sự kiện lễ hội để kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Sevastopol đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh.

Tổng thống Nga Putin ký học thuyết hải quân mới. Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua học thuyết hải quân mới, trong đó coi Mỹ là đối thủ chính và xác định mục tiêu của Nga trên các vùng biển quan trọng, như Biển Đen và Bắc Cực. (XEM CHI TIẾT...)

Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Hải quân. Quân đội Nga ngày 31/7 tổ chức kỷ niệm Ngày Hải quân với những cuộc duyệt binh hoành tráng trên khắp cả nước, bao gồm cả cuộc duyệt binh chính ở thành phố St.Petersburg và một cuộc duyệt binh nhỏ ở cảng Tartus (Syria). Cuộc duyệt binh trên sông Neva ở thành phố St.Petersburg có sự tham gia của khoảng 3.500 quân nhân, 40 máy bay và 47 tàu chiến, thuyền, tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Đen. (XEM CHI TIẾT...)

Kho chứa ngũ cốc ở cảng Beirut bị sập. Một phần của các kho chứa ngũ cốc ở cảng Beirut của Lebanon đã bị cháy và sập vào tối Chủ nhật (31/7). Một đám cháy ở hầm phía bắc do nắng nóng và ngũ cốc lên men hơn một tuần qua trong khi các kho chứa bắt đầu nghiêng, đặc biệt là ở phía bắc cảng Beirut là nguyên nhân gây ra vụ sập đổ ngày hôm nay. Vụ cháy mới nhất đã làm suy yếu cấu trúc nhà kho ở cảng. Vụ sập đổ và cháy đã không lan ra các khu vực khác mà chỉ giới hạn trong các hầm chứa, trong khi ngọn lửa vẫn đang bùng cháy bên trong.

Ông trùm ngũ cốc Ukraine thiệt mạng vì tên lửa. Ngày 31/7, chủ một hãng xuất khẩu ngũ cốc lớn của Ukraine thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Mykolaiv ở miền Nam. Ông Oleksiy Vadatursky, người sáng lập và sở hữu hãng nông sản Nibulon, và vợ thiệt mạng ngay tại nhà, thống đốc Mykolaiv Vitaliy Kim thông báo trên Telegram. (XEM CHI TIẾT...)

Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Chính quyền quân sự Myanmar hôm 31/7 thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, cho biết cần thêm thời gian để trở lại ổn định, cũng như để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử. Theo dự kiến, tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài đến ngày 1/2/2023, theo South China Morning Post.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ bắt đầu khởi động cuộc tập trận tên lửa chung nhằm phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo ở vùng biển ngoài khơi Hawaii, vào ngày 1/8. Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, ba nước sẽ tiến hành tập trận chung mang tên “Rồng Thái Bình Dương” (Pacific Dragon) kéo dài cho đến hết ngày 14/8 tới. Dự kiến 8 tàu nổi và 2 máy bay sẽ tham gia tập trận, trong đó đáng chú ý là Hàn Quốc sẽ triển khai khu trục hạm lớp Sejong Đại đế.

Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos từ trần vì biến chứng COVID-19. Thư ký báo chí của Tổng thống Philippines đương nhiệm Ferdinand Romualdez Marcos xác nhận, cựu Tổng thống Fidel Ramos đã từ trần vì biến chứng của COVID-19 vào chiều 31/7 (theo giờ địa phương), hưởng thọ 94 tuổi.

Đụng độ giữa Taliban và biên phòng Iran, một người chết. Cảnh sát Taliban cho biết một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa lực lượng này và biên phòng Iran ngày 31/7. Vụ đụng độ nổ ra sau khi lực lượng Taliban cố gắng cắm cờ “ở khu vực không phải lãnh thổ Afghanistan”. Các nguồn tin địa phương của Reuters cho biết những người Afghanistan sống gần biên giới đã phải rời bỏ nhà cửa để đi trú ẩn khi căng thẳng bùng lên.

Ukraine mất khách hàng lớn mua ngũ cốc. Ai Cập đã hủy đơn đặt hàng 240.000 tấn lúa mì Ukraine trước đó được cho là sẽ giao vào tháng 2 và tháng 3 song không thể vận chuyển do xung đột ở Ukraine. Theo báo cáo của cơ quan quản lý mua sắm Ai Cập, trong tháng 6, nước này đã mua hơn một triệu tấn lúa mì từ Romania, Bulgaria, Pháp và Nga. Trang mạng Bloomberg đưa tin Ai Cập hiện có lượng dự trữ ngũ cốc kéo dài 7 tháng.