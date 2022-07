THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ tái dương tính với virus SARS-CoV-2

TPO - Nhà Trắng cho biết kết quả xét nghiệm ngày 30/7 cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, chỉ hơn 3 ngày sau khi ông kết thúc thời gian cách ly.

Trong một lá thư, bác sĩ của Nhà Trắng Kevin O’Connor khẳng định ông Biden không tái phát các triệu chứng của bệnh COVID-19 và vẫn cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Theo chỉ dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục cách ly trong ít nhất 5 ngày. Cơ quan này cho biết phần lớn các ca tái mắc COVID-19 ở Mỹ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và chưa có báo cáo về các ca diễn biến nặng

Tổng thống Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc tại Donetsk. Theo Reuters, trong đêm 30/7 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về việc tiến hành sơ tán bắt buộc với người dân ở khu vực phía Đông Donetsk, nơi các cuộc giao tranh vẫn đang liên tục nổ ra. Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk cho rằng, việc sơ tán phải diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu, vì nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực Donetsk đã bị phá hủy.

Tranh cãi về vụ pháo kích nhà tù Olenivka. Theo Guardian, Nga và Ukraine đang tiếp tục quy trách nhiệm lẫn nhau về vụ pháo kích nhà tù Olenivka gần Donetsk, khiến nhiều người chết và bị thương. Về phía Nga, các hãng thông tấn địa phương đã công bố hình ảnh các mảnh đạn của hệ thống tên lửa HIMARS được tìm thấy ở hiện trường vụ pháo kích. Moscow khẳng định đây là bằng chứng Ukraine đứng sau vụ tập kích do chỉ nước này sở hữu hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất. Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định vụ pháo kích là do Nga thực hiện.

Nga mời chuyên gia Liên Hợp Quốc điều tra vụ pháo kích nhà tù ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 thông báo đã chính thức mời các chuyên gia độc lập từ Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ điều tra vụ pháo kích nhằm vào một trung tâm giam giữ tù binh ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Vụ pháo kích xảy ra ngày 29/7 khiến 50 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Thêm 32 quan chức và nhà báo New Zealand bị cấm nhập cảnh vào Nga. Quyết định áp đặt trừng phạt của Nga đối với 32 quan chức và nhà báo New Zealand nhằm đáp trả các biện pháp tương tự mà Wellington thực hiện nhằm vào Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này áp đặt trừng phạt đối với những cá nhân "tạo ra một chương trình nghị sự bài Nga", bao gồm người đứng đầu các khu vực tự trị, cơ quan thực thi pháp luật và nhà báo.

Không quân Mỹ đình chỉ bay tiêm kích F-35. Theo Bloomberg, trong ngày 29/7 (giờ địa phương), Không quân Mỹ đã tạm dừng bay với toàn bộ phi đội tiêm kích tàng hình F-35 Joint Strike Fighter do một vấn đề liên quan đến ghế phóng thoát hiểm, khiến phi công khó có thể thoát ra khỏi máy bay một cách an toàn. Đây cũng là lý do khiến nhiều loại máy bay quân sự khác dùng trong huấn luyện cũng phải tạm dừng hoạt động.

Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Ấn Độ Dương. Mảnh vỡ từ tên lửa Trường Chinh 5B nặng 23 tấn của Trung Quốc đã rơi trở lại Trái đất vào ngày 30/7 tại Ấn Độ Dương, quan chức hàng không vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc xác nhận. Trong khi đó, cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc ngày 31/7 thông báo các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống vùng biển tại Tây Nam Philippines và “đại đa số” mảnh vụn đã cháy hết trong quá trình trở lại Trái đất.

Mỹ yêu cầu nhân viên rời khỏi Mali. Ngày 30/7, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu và gia đình rời khỏi Mali trong bối cảnh nguy cơ bạo lực ngày càng tăng tại quốc gia này. Mặc dù không đề cập đến mối đe dọa cụ thể đối với nhân viên của mình, nhưng Mỹ tuyên bố rằng đang có những nguy cơ gia tăng xảy ra các vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các nhân viên chính phủ làm việc ở các vị trí không thiết yếu và gia đình rời khỏi Mali, do nguy cơ bị tấn công khủng bố gia tăng tại các khu vực mà công dân phương Tây thường xuyên lui tới.

Hàng trăm người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Iraq. Ngày 30/7, hàng trăm người biểu tình ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite - Moqtada al-Sadr đã xông vào tòa nhà Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad. Đây là lần thứ hai trong tuần này, người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội để phản đối phe đối lập đề cử ứng viên thủ tướng. Các lực lượng an ninh Iraq đã phải sử dụng hơi cay và "bom âm thanh" để giải tán những người biểu tình. Phiên họp dự kiến của Quốc hội Iraq đã không thể diễn ra do không có nghị sỹ nào có mặt tại phòng họp.

New York ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ gia tăng. Thống đốc bang New York, Mỹ, Kathy Hochul đã ban bố tình trạng thảm họa do số ca nhiễm đậu mùa khỉ tiếp tục gia tăng ở bang này. Sắc lệnh này, có hiệu lực tới ngày 28/08, là cơ sở để bang New York huy động các nguồn lực và triển khai đội ngũ y tế nhằm tiêm phòng đậu mùa khỉ cho người dân trong bang. Theo Thống đốc Hochul, 1/4 tổng số ca nhiễm đậu mùa khỉ ở Mỹ được ghi nhận ở New York và bang này đã xác nhận 1.838 ca dương tính tới thời điểm hiện nay. Mỹ hiện đã ghi nhận khoảng 5 nghìn ca mắc bệnh này trên cả nước.