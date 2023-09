THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Đức Olaf Scholz bị ngã bầm tím mặt

TPO - Chính phủ Đức ngày 2/9 thông báo Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, đã bị ngã khi đang chạy bộ và bị bầm tím trên mặt, khiến ông phải hủy dự một số sự kiện vào cuối tuần này.

Trả lời qua thư điện tử, Chính phủ Đức cho biết nhà lãnh đạo 65 tuổi này đã gặp “một tai nạn thể thao nhỏ” và đã hủy dự các sự kiện ngày 3/9 tại bang Hesse, miền Trung nước Đức, nơi cuộc bầu cử cấp bang sẽ được tổ chức vào ngày 8/10 tới. Tuy nhiên, thông báo lưu ý các sự kiện vào tuần tới sẽ không bị ảnh hưởng.

Nigeria: Tấn công thánh đường Hồi giáo khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, ngày 2/9, cảnh sát địa phương thông báo ít nhất 7 người theo đạo Hồi đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào một thánh đường Hồi giáo do các tay súng không rõ danh tính thực hiện ở bang Kaduna phía Tây Bắc Nigeria. Người phát ngôn cảnh sát bang Kaduna, ông Mansur Haruna, cho hay vụ tấn công xảy ra tại ngôi làng Saya hẻo lánh thuộc khu vực hành chính Ikara của bang Kaduna vào đêm 1/9 khi người dân tụ tập để cầu nguyện.

Nga cảnh báo xung đột trực tiếp với NATO. Cuộc xung đột ở Ukraine đã đạt đến điểm có thể dễ dàng leo thang thành xung đột toàn diện giữa Nga và NATO, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay. Nhà ngoại giao này cũng đổ lỗi cho liên minh quân sự phương Tây ngày càng can thiệp sâu vào cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev. "Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo, tình hình khá nguy hiểm và có rủi ro lớn đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO", ông Polyansky nhận định. Theo ông, NATO đang ủng hộ các lực lượng của Ukraine bằng mọi phương tiện có thể, ngoại trừ triển khai quân đội trực tiếp.

Biểu tình biến thành bạo lực liên quan đến người Eritrea ở Israel. Theo nguồn tin cảnh sát, các cuộc đụng độ nổ ra bên ngoài một địa điểm ở phía Nam Tel Aviv, nơi tổ chức một sự kiện ủng hộ Chính phủ Eritrea. Hàng trăm người Eritrea phản đối Chính phủ đã đến địa điểm này để ngăn chặn sự kiện diễn ra. Cảnh sát tuyên bố cuộc tụ tập là một cuộc biểu tình bất hợp pháp và ra lệnh trấn áp trên đường phố. Cảnh sát cho biết những người biểu tình đã "ném đá và ván gỗ" vào lực lượng chức năng khiến 27 cảnh sát đã bị thương. Cảnh sát xác nhận đã nổ súng để đối phó với những kẻ nổi loạn. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel thông báo họ đã điều trị cho 114 người, 8 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Triều Tiên bắn thêm một số tên lửa hành trình ra biển. Quân đội Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa trong tuần này và hôm qua đã bắn thêm một số tên lửa hành trình ra biển. Các vụ thử tên lửa diễn ra khi cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp kết thúc. Chính phủ Triều Tiên gọi cuộc tập trận kéo dài 11 ngày là “chuẩn bị cho 1 cuộc xâm lăng” và đã đáp trả bằng nhiều đợt thử tên lửa trong những tuần gần đây.

Nga sơ tán nhà ga xe lửa ở thủ đô do bị đe dọa đánh bom. Nhà ga xe lửa Kiev ở thủ đô Moscow ngày 2/9 đã phải sơ tán do có thông báo về nguy cơ bị đánh bom. Nguồn tin của TASS nêu rõ: “Có một thông báo về nguy cơ nổ tại Nhà ga xe lửa Kiev. Vì mục đích an ninh, việc sơ tán được thực hiện." Các chuyên gia đang làm việc tại hiện trường để kiểm tra khả năng bị đánh bom.

Hàng trăm nghìn giáo viên tuần hành đòi bảo vệ quyền lợi ở Seoul. Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/9, khoảng 200.000 giáo viên trên khắp Hàn Quốc đã tập trung tại Thủ đô Seoul để tưởng nhớ những đồng nghiệp đã qua đời trong thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi bảo vệ tốt hơn quyền lợi của họ. Các giáo viên đã tập trung gần tòa nhà Quốc hội tại Yeouido, phía Tây Seoul để tham dự sự kiện. Động thái này diễn ra sau loạt vụ giáo viên tự tử trong thời gian gần đây. Các giáo viên tin rằng các đồng nghiệp xấu số của họ đã phải chịu áp lực quá mức từ phụ huynh. Họ cũng yêu cầu sửa đổi một điều khoản mơ hồ trong Đạo luật Phúc lợi trẻ em, liên quan đến việc có thể cáo buộc giáo viên tội ngược đãi trẻ em nếu thi hành kỷ luật học sinh.

Iraq ban bố lệnh giới nghiêm ở Kirkuk sau các vụ xung đột sắc tộc. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 2/9, Iraq đã ban bố lệnh giới nghiêm tại Kirkuk - thành phố đa sắc tộc ở miền Bắc Iraq, sau các cuộc đụng độ liên quan đến người Kurd, người Arab và người Turkmen tại đây. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani, cũng là người đứng đầu các lực lượng vũ trang Iraq, đã ra lệnh giới nghiêm ở tỉnh Kirkuk và bắt đầu các hoạt động truy quét ở những khu vực xảy ra bạo loạn.