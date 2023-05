THẾ GIỚI 24H: Thêm 'khinh khí cầu bí ẩn' bay qua Mỹ

TPO - Quân đội Mỹ đang theo dõi một "khinh khí cầu bí ẩn" đã bay qua Hawaii và hiện đang hướng tới Mexico.

Các quan chức giấu tên nói với NBC rằng chưa rõ vật thể đó chính xác là gì hoặc thuộc về ai. Đường bay của vật thể qua quần đảo Hawaii cũng không đi qua bất kỳ khu vực quân sự “nhạy cảm” nào. Lầu Năm Góc đã theo dõi vật thể này từ cuối tuần trước và quân đội Mỹ tin rằng nó không gây ra mối đe dọa nào đối với giao thông hàng không hoặc an ninh quốc gia. "Khinh khí cầu" cũng được cho là không phát đi bất kỳ tín hiệu nào. Hiện Mỹ vẫn đang xác định vật thể và chủ sở hữu của nó.

Nga oanh kích dữ dội vào Ukraine. Nga đã thực hiện một loạt các cuộc oanh kích bằng tên lửa và đạn pháo nhằm vào Ukraine trong ba ngày qua, với mục tiêu là các cơ sở hạ tầng đường sắt và kho chứa nhiên liệu. Người đứng đầu chính quyền Kiev là Serhiu Popko cho biết, một loạt các tên lửa của Nga đã bị đánh chặn trong không phận thủ đô của Ukraine. Còn ở Kherson - nơi đang có thế trận "cài răng lược" giữa quân đội Nga và Ukraine, Kiev báo cáo rằng đã có ít nhất 39 vụ pháo kích quy mô lớn được Nga thực hiện trong ba ngày qua.

Ukraine tuyên bố sớm phản công lớn. Tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ của Quân đội Ukraine tuyên bố trên Telegram của mình rằng, quân đội Nga dù đã tràn ngập Bakhmut nhưng vẫn chưa thực sự giành được quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Truyền thông Ukraine dẫn lời các quan chức chính phủ nước này cho biết, Kiev sẽ sớm tiến hành một cuộc phản công lớn, nhưng chưa tiết lộ thời gian và địa điểm bắt đầu cuộc tấn công.

Nga xác nhận đưa máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 1/5, máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới Tu-160 của Nga đã tham chiến ở Ukraine, khi thực hiện phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine đã thông báo điều này trên kênh Telegram chính thức.

Nhiều cuộc biểu tình bạo lực tại Pháp trong ngày Quốc tế Lao động. Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở Pháp đã nhanh chóng bị phá hoại bởi bạo lực ở nhiều thành phố lớn do làn sóng phản đối cải cách hưu trí của chính phủ. Có ít nhất 291 phần tử quá khích bị bắt giữ, 108 cảnh sát bị thương trong đó có một sỹ quan bị bỏng nặng. Theo thông báo từ Tổng liên đoàn lao động CGT, 2,3 triệu người đã tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày 1/5 nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động.

New York tung chiến dịch thu súng đổi phiếu quà tặng. Sau khi khởi động chương trình mua lại súng, bang New York đã nhận được hơn 3.000 khẩu súng mà người dân đến giao nộp để đổi lấy phiếu quà tặng, Guardian đưa tin ngày 1/5. Những ai giao nộp các loại súng trường tấn công và những khẩu “súng ma” - tức súng do người dân mua từng bộ phận và tự lắp ráp - sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 500 USD. Những ai nộp súng lục sẽ được nhận phiếu quà 500 USD cho khẩu đầu tiên và 150 USD cho mỗi khẩu tiếp theo.

Tàu chở hàng Nga trật bánh gần biên giới Ukraine, nghi do bị cài mìn. Thống đốc vùng Bryansk, Alexander Bogomaz cho biết, một đoàn tàu chở hàng của Nga bị trật bánh ở khu vực phía tây vùng Bryansk, giáp Ukraine. Theo công ty điều hành đường sắt Nga, vụ việc xảy ra khoảng 10h17 hôm nay (1/5) (giờ địa phương). Đầu máy và 7 toa xe bị trật bánh, đầu máy bốc cháy, không có thương vong trong vụ việc.

Trung Quốc kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an. Theo RT ngày 1/5, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các quốc gia đang phát triển có nhiều tiếng nói hơn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra một tuần sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu lên đề xuất tương tự, nói rằng các cường quốc phương Tây chiếm đại diện quá mức trong tổ chức quốc tế quan trọng này.