THẾ GIỚI 24H: Tàu tuần dương tên lửa Moskva của Nga chìm ở Biển Đen

TPO - Ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu tuần dương tên lửa Moskva của Hải quân nước này đã chìm xuống lòng Biển Đen trong quá trình đang được kéo về cảng.

Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay tuần dương hạm Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen Hải quân Nga, đã chìm khi đang được kéo vào cảng trong điều kiện thời tiết xấu, biển có bão mạnh. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Khi đang được kéo vào cảng, do thân tàu bị hư hại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn gây nổ hầm đạn, tuần dương hạm Moskva đã đánh mất sự ổn định. Trong điều kiện biển động do có bão, chiến hạm đã chìm”. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tuần dương hạm tên lửa Moskva đã xảy ra vụ nổ lớn trên tàu. Hãng tin RT cho hay toàn bộ thủy thủ đoàn trên chiến hạm Moskva đã được sơ tán an toàn ngay sau khi vụ nổ xảy ra.

Pfizer ngày 14/4 cho biết liều tiêm vắc xin thứ 3 của hãng này hiệu quả đáng kể trong việc bảo vệ trẻ em trong độ tuổi 5-11 trước biến thể Omicron. Theo hãng tin Reuters, kết quả phân tích huyết thanh từ 30 trẻ em tham gia thử nghiệm được tiêm mũi vắc xin tăng cường cho thấy lượng kháng thể trung hòa biến thể Omicron đã tăng 36 lần. Trong khi đó, lượng kháng thể trung hòa bản gốc virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi 3 tăng 6 lần.

Israel thử thành công hệ thống vũ khí laser phòng không . Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/4 cho biết nước này đã kết thúc thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống vũ khí laser mới, được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa và các mối đe dọa từ trên không khác như đạn cối và rocket. Theo bộ trên, sau các cuộc thử nghiệm này, Israel đã trở thành "một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển thành công công nghệ laser cường độ cao có khả năng đánh chặn".

Nga dọa triển khai vũ khí hạt nhân nếu Thụy Điển, Phần Lan vào NATO. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Moscow sẽ tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân. “Sẽ không thể có thêm các cuộc đối thoại về một khu vực Baltic phi hạt nhân", Reuters dẫn lại lời của ông Dmitry Medvedev ngày 14/4. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ông Medvedev cảnh báo "nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO, chiều dài biên giới giữa Nga và liên minh quân sự này sẽ kéo dài gấp hai lần", Sputnik đưa tin.

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo đạt được một thỏa thuận mới với Nga về trao đổi tù nhân, theo đó tổng cộng 30 người Ukraine sẽ được trở về nhà ngay trong ngày. Trao đổi với báo giới, Phó Thủ tướng Vereshchuk cho biết trong số những người này có 5 sĩ quan, 17 binh sĩ và 8 dân thường.

Theo truyền thông Ấn Độ ngày 14/4, Bệnh viện Trường Y Assam (AMCH) ở huyện Dibrugarh thuộc bang Assam cho biết đến ngày 12/4, bệnh viện đã tiếp nhận 39 bệnh nhân có các triệu chứng đau sau khi ăn phải nấm độc. Các bệnh nhân này đến từ các huyện Tinsukia, Charaideo, Sivasagar và Dibrugarh thuộc bang Assam. 13 người (trong đó có 1 trẻ em) trong số những người nhập viện này đã tử vong do suy thận và gan. Hiện vẫn còn 1 bệnh nhân đang được điều trị tích cực, 6 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Không Mỹ thành lập lực lượng hải quân mới ở Biển Đỏ. Hải quân Mỹ vừa thông báo về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới cùng với các nước đồng minh để tuần tra trên Biển Đỏ. Động thái này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công ở Biển Đỏ gần Yemen, trên tuyến đường thủy quan trọng đối với thương mại toàn cầu. Tư lệnh lực lượng Hải quân Mỹ ở Trung Đông cho biết, liên minh đặc biệt này gồm 34 quốc gia sẽ tuần tra trên Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden ngoài khơi Yemen.