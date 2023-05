THẾ GIỚI 24H: Quan chức Ukraine kêu gọi lập khu phi quân sự với Nga

TPO - Quan chức tình báo hàng đầu Ukraine Kirill Budanov đã đề xuất thành lập một khu vực phi quân sự (DMZ) dài 100km giữa Ukraine và Nga.

"Vấn đề kết thúc xung đột có liên quan đến việc tạo ra một khu vực phi quân sự. Đây là mục tiêu của chúng tôi", người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine nói với kênh truyền hình Islandia của nước này. Về việc thiết lập DMZ, ông Budanov giải thích thêm rằng đây sẽ là một khu vực không thể bị tấn công bằng các hình thức thông thường. Theo quan điểm của quan chức này, 100km là khoảng cách phù hợp cho DMZ giữa Ukraine và Nga.

Nga đóng băng tài sản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan. Tờ báo Helsingin Sanomat ngày 17/5 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Nga đã đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình. Các nhà ngoại giao Phần Lan xác nhận tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán Phần Lan tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại St. Petersburg đã bị đóng băng và không thể sử dụng được. Tờ báo trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết: “Tình hình là nghiêm trọng. Và vấn đề này đang được điều tra”. Phần Lan đã liên hệ với chính quyền Nga về sự việc kể trên.

Lũ lụt tại Italy làm 3 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán. Nhà chức trách Italy ngày 17/5 cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán do lũ lụt hoành hành tại vùng Emilia-Romagna ở miền Bắc nước này, đồng thời cảnh báo tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Hiện 14 con sông ở Emilia-Romagna nước đã tràn bờ, buộc người dân tại các thành phố như Cesena phải trèo lên nóc nhà để lực lượng cứu hỏa sơ tán bằng máy bay trực thăng hoặc xuồng cao su.

Ba nhà khoa học tên lửa siêu thanh của Nga đối mặt tội danh phản quốc. Ngày 17/5, Điện Kremlin cho biết ba nhà khoa học Nga làm việc trong lĩnh vực công nghệ tên lửa siêu thanh đang đối mặt với “cáo buộc rất nghiêm trọng”, trong một cuộc điều tra phản quốc gây chấn động cộng đồng khoa học nước này. (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ đề xuất hình thành “kế hoạch quân sự chung” với Israel. Shafaq News ngày 18/5 đưa tin chính quyền Mỹ đã tiếp cận các quan chức Israel trong những tuần gần đây để đưa ra đề xuất “chưa từng có” về việc sẽ “nâng cấp mạnh mẽ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Israel”.

Nhật Bản sẽ điều trị cho thương binh Ukraine. Tờ Japan Today ngày 18/5 đưa tin Nhật Bản sẽ tiếp nhận và điều trị cho các thương binh Ukraine tại Bệnh viện trung tâm của Lực lượng phòng vệ ở Tokyo vào đầu tháng tới. Theo các nguồn tin, hoạt động chăm sóc y tế cho thương binh Ukraine sẽ bao gồm vật lý trị liệu và kế hoạch tiếp nhận thương binh là theo yêu cầu từ phía Ukraine, có thể sẽ được tiếp tục thảo luận khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada và Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunsky gặp mặt vào hôm nay.

Tổng thống Joe Biden lạc quan Mỹ sẽ không vỡ nợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17/5 cho biết ông sẵn sàng làm việc với các nghị sỹ Cộng hòa trong một số vấn đề liên quan tới cuộc thảo luận trần nợ công hiện nay. Ông Biden cũng lạc quan rằng Mỹ sẽ không vỡ nợ.

Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng. Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/5 trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sarygrad (Nga). Ông Lavrov nhấn mạnh việc Nga từ năm 2001 tăng cường quan hệ với ASEAN, Ấn Độ và Trung Quốc không có nghĩa là Moscow quay lưng lại với phương Tây. Chính phương Tây quay lưng lại khi từ bỏ lợi ích của chính mình. Khi phạm vi quan hệ với các nước phương Tây giảm, mức độ chính sách phương Đông của nước Nga đương nhiên gia tăng.

Xe chở Hoàng tử Harry và vợ bị thợ săn ảnh rượt đuổi nguy hiểm hơn 2 tiếng. Hoàng tử Anh Harry cùng vợ Meghan và mẹ vợ đã bị những thợ săn ảnh dùng ô tô rượt đuổi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, khi họ có mặt ở New York, Mỹ. Hôm 17/5, phát ngôn viên của Hoàng tử Harry cho biết, sự việc xảy ra sau khi cặp đôi tham dự lễ trao giải của tổ chức phi lợi nhuận Ms. Foundation for Women tổ chức tại New York. “Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cùng bà Ragland đã rơi vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô của một nhóm săn ảnh cực kỳ hung hãn. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn hai giờ, nhiều lần suýt va chạm với những chiếc xe khác di chuyển trên đường, người đi bộ, và 2 sĩ quan của Sở Cảnh sát New York", hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Hoàng tử Harry.