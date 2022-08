THẾ GIỚI 24H: Phát hiện loại virus mới có thể nguy hiểm hơn cả SARS-CoV-2 ở Trung Quốc

TPO - Khi COVID-19 chưa bị xoá sổ hoàn toàn và đợt bùng phát đậu mùa khỉ mới đang làm dấy lên lo ngại, Trung Quốc lại phát hiện thêm một loại virus mới có nguồn gốc từ động vật.

Hôm 9/8, phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc đưa tin Langya Henipavirus – còn gọi là virus Langya (LayV) – đã lây nhiễm cho 35 trường hợp ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông, miền đông nước này. Các nhà khoa học đã phát hiện virus Langya trong dịch họng của bệnh nhân có triệu chứng sốt, có tiền sử tiếp xúc với động vật gần đây. Virus Langya thuộc họ Henipavirus, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh cho động vật ở châu Á - Thái Bình Dương. Theo WHO, Henipavirus có thể gây bệnh nặng cho động vật và con người và được phân loại là virus an toàn sinh học cấp độ 4, với tỷ lệ tử vong từ 40-75%. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong của virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Zelensky dự đoán thời điểm xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 10/8 cho biết, nước này sẽ tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea. Ông Zelensky thừa nhận rất khó dự đoán chính xác khi nào Ukraine có thể giành lại Crimea, nhưng khẳng định “chúng tôi sẽ không ngừng bổ sung các biện pháp mới vào chiến lược giải phóng” khu vực này.

Estonia triệu Đại sứ Nga. Giới chức Estonia hôm 10/8 đã triệu Đại sứ Nga Vladimir Lipayev tới để trao công hàm phản đối về vụ trực thăng Nga xâm nhập không phận nước này trước đó một ngày. Theo hãng tin Reuters, đây là lần thứ hai trong vài tháng qua Bộ Ngoại giao Estonia triệu Đại sứ Nga tới để phản đối về việc máy bay Nga xâm phạm không phận nước này.

Đan Mạch tuyên bố huấn luyện lính cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov hôm 10/8 cho biết nước này sẽ cử nhiều hướng dẫn viên quân sự tới Anh để tham gia chương trình huấn luyện dành cho binh sĩ Ukraine.

Ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên đã chiến thắng COVID-19. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 10/8 tuyên bố "chiến thắng vẻ vang" trước COVID-19, sau khi các quan chức nước này báo cáo không có ca mắc mới trong gần hai tuần. Trong một cuộc họp với các nhân viên y tế và các nhà khoa học, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố "chiến thắng cuộc chiến chống lại dịch bệnh ác tính", theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA.

Ông Trump cáo buộc FBI đang "ngụy tạo’ bằng chứng". Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã bị cấm vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, đồng thời cáo buộc FBI có thể đang “ngụy tạo” bằng chứng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 phàn nàn rằng ông đã bị cấm vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình mình ở Florida. Ông cũng cáo buộc các nhân viên FBI có thể đang "ngụy tạo" bằng chứng tại đây, sau cuộc đột kích bất ngờ vào ngày 8/8, khiến các đảng viên Cộng hòa phẫn nộ.

Thủ lĩnh cấp cao của IS đã tự sát sau khi bị bao vây. Hãng thông tấn nhà nước SANA ngày 10/8 đưa tin Abu Salem Al-Iraqi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, đã tự sát trong một chiến dịch an ninh mà Syria thực hiện trước đó một ngày ở tỉnh Daraa, miền Nam nước này. Tên này đã tự sát bằng đai thuốc nổ quấn quanh người. Al-Iraqi là thủ lĩnh quân sự của tổ chức cực đoan này ở miền Nam Syria. Al-Iraqi là người mang quốc tịch Iraq, đã lẩn trốn tới Daraa sau khi IS bị đánh bại ở khu vực Trại Yarmouk phía Nam thủ đô Damascus.

Tàu chở ngũ cốc Ukraine đầu tiên cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thoả thuận được Liên Hợp Quốc (LHQ) hậu thuẫn ngày 10/8 đã cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi có thông tin chuyến hàng này cuối cùng đã tìm thấy người mua.

Khỏi COVID-19, Tổng thống Mỹ Biden đi nghỉ mát ở biển. Sau một thời gian dài điều trị COVID-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/8 sẽ lên đường đến nghỉ dưỡng tại Kiawah (Nam Carolina). Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Biden sẽ đi du lịch, nhưng không tiết lộ cụ thể chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu. (XEM CHI TIẾT…)

Nga triệu tập họp khẩn Hội đồng Bảo an vì vấn đề hạt nhân. Nga đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc pháo kích. (XEM CHI TIẾT…)

Cựu Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa đề nghị nhập cảnh Thái Lan. Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đề nghị được nhập cảnh Thái Lan để tạm trú tại quốc gia Đông Nam Á thứ hai kể từ khi rời đất nước hồi tháng trước do làn sóng biểu tình. Ngày 14/7, ông Rajapaksa đã đến Singapore và thông báo từ chức, trở thành Tổng thống đầu tiên của Sri Lanka không thể tại vị hết nhiệm kỳ. Ông dự kiến sẽ rời Singapore và đến thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 11/8. Bộ Ngoại giao Sri Lanka chưa bình luận gì về thông tin này.