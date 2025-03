THẾ GIỚI 24H: Ông Zelensky dịu giọng sau màn ‘khẩu chiến’ với ông Trump

TPO - Sau màn “đấu khẩu” với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định việc đạt được hòa bình lâu dài sẽ “gặp nhiều khó khăn” nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.

Trong một loạt bài đăng dài trên mạng xã hội X, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong suốt 3 năm xung đột. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mối quan hệ “chiến lược” giữa hai quốc gia và khẳng định không ai mong muốn hòa bình hơn Kiev. “Chúng tôi đã chiến đấu suốt ba năm qua, và người dân Ukraine cần biết rằng Mỹ đang đứng về phía chúng tôi” - ông Zelensky viết, nhấn mạnh rằng Kiev cần giữ vững sức mạnh trong các cuộc đàm phán hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng thỏa thuận khoáng sản nên được tiếp tục nhưng có thể vẫn “chưa đủ” để đảm bảo an toàn cho Ukraine. “Chúng tôi muốn hòa bình. Đó là lý do tôi đến Mỹ và gặp Tổng thống Trump. Thỏa thuận khoáng sản chỉ là bước đầu tiên hướng tới đảm bảo an ninh và tiến gần hơn đến hòa bình” - tổng thống Ukraine viết.

Nga bình luận về màn "đấu khẩu" nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelensky. Ngày 1/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng chuyến công du Mỹ vừa qua của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một "thất bại hoàn toàn về chính trị và ngoại giao" đối với Kiev, đài RT đưa tin. Bà Zakharova chỉ trích "hành vi thô lỗ vô lý" của ông Zelensky tại Washington, đồng thời cho rằng hành động của nhà lãnh đạo Ukraine đã khẳng định "ông là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với cộng đồng thế giới với tư cách là một kẻ hiếu chiến vô trách nhiệm". Bà nhấn mạnh rằng Moscow đã nhiều lần nói rằng ông Zelensky không được việc, không có khả năng đàm phán và tham nhũng.

NATO: Ukraine sẽ không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Ngày 1/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "đáng tiếc" và hai bên nên hàn gắn mối quan hệ. Ông Rutte nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thể làm được gì" nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. "Vì vậy tôi nói với ông ấy, chúng ta thực sự phải ghi nhận công lao của ông Trump về những gì ông ấy đã làm lúc đó, những gì nước Mỹ đã làm kể từ đó, và cả những gì nước Mỹ vẫn đang làm," ông Rutte cho biết.

Mỹ sẽ triển khai thêm gần 3.000 quân tới biên giới phía Nam. Bộ Tư lệnh Phương Bắc của quân đội Mỹ (USNORTHCOM) ngày 1/3 cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm gần 3.000 quân đến biên giới với Mexico, nâng tổng số quân thường trực đồn trú tại đây lên khoảng 9.000 người. Tuyên bố của NORTHCOM nêu rõ khoảng 2.400 binh sỹ từ các thành phần của Đội chiến đấu Lữ đoàn Stryker số 2 (SBCT), Sư đoàn bộ binh số 4 sẽ được điều đến biên giới, cùng với khoảng 500 binh sỹ từ Lữ đoàn không quân chiến đấu số 3.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda ở Syria. Quân đội Mỹ hôm qua cho biết, họ đã tiêu diệt một chỉ huy quân sự cấp cao của Hurras Al-Din, một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, tổ chức đã tuyên bố giải thể vào tháng 1/2025. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, tuyên bố lực lượng của họ vào ngày 23/2 đã tiến hành một cuộc không kích chính xác ở Tây Bắc Syria, tiêu diệt Muhammed Yusuf Ziya Talay, thủ lĩnh quân sự cấp cao của tổ chức khủng bố Hurras Al-Din.

Thủ tướng Hungary đề nghị châu Âu cần "đồng điệu" với Mỹ trong vấn đề Ukraine. Trong bức thư gửi tới tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, ngay trước hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về quốc phòng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đề nghị châu Âu cần có cách tiếp cận giống Mỹ trong giải quyết vấn đề Ukraine hiện nay. Bên cạnh đó, ông Orban cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tránh thông qua tuyên bố chung về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ngày 6/3 tại Brussels.

Anh sẽ cho Ukraine vay thêm 2,8 tỷ USD. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 1/3 ký thoả thuận cho vay trị giá 2,8 tỷ USD với Ukraine. "Đây là cách tiếp cận công bằng, buộc Nga phải trả giá về hành động quân sự của họ", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội Telegram hôm 1/3, sau khi thoả thuận cho vay được ký kết. Theo ông, khoản vay sẽ "được sử dụng để sản xuất vũ khí tại Ukraine".