THẾ GIỚI 24H: Nổ kho đạn ở vùng Belgorod của Nga, gần 20 người thương vong

TPO - Truyền thông Nga đưa tin, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong một vụ nổ kho đạn ở vùng Belgorod của nước này, giáp biên giới với Ukraine.

Reuters trích dẫn thông tin do các hãng thông tấn Nga đăng tải cho biết, vụ nổ xảy ra hôm 15/1 tại một trung tâm văn hóa được cải tạo thành nơi cất giữ đạn dược và đồn trú của các lực lượng vũ trang nước này ở làng Tonenkoye thuộc vùng Belgorod. Cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp địa phương thông tin: “Do một trung sĩ vô tình kích nổ quả lựu đạn cầm tay trong nơi đồn trú nên đám cháy đã bùng phát. 16 quân nhân, bao gồm cả người gây sự cố, đã được đưa đến bệnh viện. 3 binh sĩ khác đã tử vong”. Theo hãng thông tấn Interfax, thêm 8 quân nhân nữa được báo cáo vẫn mất tích tính tới tối 15/1. Hãng tin Tass dẫn lời các quan chức Nga xác nhận, sự bất cẩn trong khi xử lý lựu đạn là nguyên nhân gây nổ.

Iran sắp tiếp nhận lô máy bay chiến đấu mới từ Nga. Hãng thông tấn Tasnim trích lời nhà lập pháp Shahriar Heydari, thành viên Ủy ban Quốc hội về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Iran, cho biết lô máy bay Sukhoi Su-35 sẽ đến Iran vào tháng 3, song ông không nêu rõ số lượng máy bay đã đặt hàng. Số máy bay này nằm trong gói đặt hàng quân sự mới gồm các hệ thống phòng thủ, tên lửa và máy bay trực thăng…

Latvia hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. Ngày 15/1, nhà chức trách Lativa đã ra thông báo thúc giục người dân tại một số khu vực miền Trung nước này tiến hành sơ tán khẩn cấp trong bối cảnh quốc gia vùng Baltic này đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong vòng hơn 4 thập kỷ qua.

Nga tấn công hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine trong cuộc tập kích mới nhất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công ngày 14/1 nhắm vào các sở chỉ huy và kiểm soát quân sự của Kiev, cũng như các cơ sở năng lượng liên quan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào Ukraine ngày 14/1 đã đánh trúng “tất cả các mục tiêu được chỉ định”. Trước đó, giới chức Ukraine thông báo lưới điện của nước này đã bị hư hại ở một số khu vực.

Đánh bom nhà thờ ở phía Đông Congo khiến ít nhất 20 người thương vong. Ngày 15/1, quân đội Congo cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ đánh bom nghi là do phiến quân Hồi giáo thực hiện, trong buổi lễ ngày Chủ nhật tại một nhà thờ Tin lành ở thành phố Kasindi, giáp biên giới với Uganda vào chiều cùng ngày.

Kiev thừa nhận tên lửa Nga rơi xuống tòa chung cư ở Dnepr sau khi bị phòng không Ukraine bắn hạ. Ông Aleksey Arestovich, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vụ tòa chung cư ở thành phố Dnepr bị hư hại khiến 21 người thiệt mạng là do xác tên lửa Nga rơi trúng sau khi bị phòng không Ukraine bắn hạ. (XEM CHI TIẾT...)

Hàng trăm vụ tai nạn giao thông do tuyết rơi dày tại Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận hơn 100 vụ tai nạn giao thông trong ngày 15/1 do tuyết rơi dày tại tỉnh miền núi Gangwon. May mắn là không có thiệt hại nào về người được ghi nhận.

Vụ rơi máy bay ở Nepal: Toàn bộ 72 người đã thiệt mạng. Đại diện Hãng hàng không Yeti Airlines vừa xác nhận, toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay chở khách ATR 72 xấu số của hãng này bị rơi ở vùng Pokhara miền Trung Nepal trong ngày 15/1 đều đã thiệt mạng. Cho tới thời điểm này, Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal (CAAN) thông báo, nhà chức trách mới chỉ tìm thấy 68 thi thể tại hiện trường. Nhiều thi thể trong số này không thể nhận dạng, trong khi 80% máy bay đã bị lửa thiêu trụi. Do trời tối, chiến dịch tìm kiếm tạm dừng và sẽ được nối lại vào ngày 16/1.

Ukraine quyết định trừng phạt nhiều cá nhân có liên quan đến Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về các lệnh trừng phạt đối với 198 cá nhân liên quan đến Nga. Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm việc khóa tài khoản, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, chấm dứt trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh vào Ukraine, thu hồi các giải thưởng nhà nước Ukraine.

NATO xác nhận Ukraine mất Soledar, hứa cung cấp thêm vũ khí hạng nặng. Trả lời phỏng vấn tờ Handelsblatt của Đức, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Chiến sự đang ở giai đoạn quan trọng sau khi Ukraine để mất thị trấn Soledar có tầm quan trọng chiến lược ở Donbass vào tay Nga. Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Điều quan trọng là phải trang bị cho Ukraine vũ khí cần thiết để giành lợi thế…Những cam kết gần đây về thiết bị chiến đấu hạng nặng rất quan trọng và tôi mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần”, ông Stoltenberg nói.

Học giả Saudi Arabia bị tử hình vì dùng Twitter. Một giáo sư luật nổi tiếng ủng hộ cải cách ở Saudi Arabia lãnh án tử hình vì bị cáo buộc sử dụng Twitter và WhatsApp để chia sẻ tin tức được coi là “thù địch” với vương quốc. Theo các tài liệu tòa án mà Guardian được xem xét, ông Awad Al-Qarni, 65 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 9/2017. Các tài liệu truy tố do Nasser Al-Qarni chia sẻ cho thấy việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện liên lạc khác đã bị coi là phạm tội bên trong vương quốc kể từ khi Thái tử Mohammed được sắc phong.