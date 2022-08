THẾ GIỚI 24H: Người đàn ông lao xe vào Đồi Capitol, xả súng rồi tự sát

TPO - Cảnh sát thủ đô Washington của Mỹ ngày 14/8 cho biết một người đàn ông đã lái xe đâm vào hàng rào chắn gần Đồi Capitol, sau đó xả súng rồi tự sát.

Theo Fox News, người đàn ông hiện vẫn chưa rõ danh tính. Anh ta được cho là đã tự đốt cháy chiếc xe ô tô của mình trước khi lao xe vào rào chắn của Đồi Capitol. Sau đó anh ta rời khỏi xe, xả súng bừa bãi trước khi tự sát. AP cho biết vụ việc xảy ra trước 4 giờ sáng tại một rào chắn tại khu vực giao lộ East Capitol Street NE và 2nd Street SE ở Washington D.C. Vụ việc trên xảy ra trong thời điểm lực lượng thực thi pháp luật tại Mỹ đối diện với nhiều mối đe dọa và giới chức liên bang đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công bạo lực nhằm vào những tòa nhà chính phủ.

Nga sử dụng tên lửa và đạn pháo nã vào cứ điểm của Ukraine tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 cho biết, các lực lượng của nước này đã sử tên lửa và đạn pháo, tấn công nhiều cứ điểm của Ukraine tại Donetsk. Trong khi các cuộc tấn công tập trung ở khu vực Donetsk, Moscow tuyên bố đã chiếm được làng Udy ở khu vực lân cận Kharkov. Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một kho nhiên liệu nằm gần Sloviansk.

41 người chết trong vụ cháy lớn do chập điện tại Ai Cập. Theo tuyên bố của cơ quan công tố Ai Cập, vụ hỏa hoạn lớn ở nhà thờ Abo Sefein của tỉnh Giza ngày 14/8 là do chập điện khiến 55 người thương vong. Cơ quan công tố Ai Cập đã kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ và thẩm vấn những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Phái đoàn nghị sĩ Mỹ lại thăm Đài Loan (Trung Quốc). Một phái đoàn nghị sĩ hôm nay (14/8) đã đến Đài Loan (Trung Quốc) trong chuyến thăm hai ngày, trong đó họ sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, trong bối cảnh căng thẳng quân sự hai bờ eo biển Đài Loan chưa chấm dứt, Reuters đưa tin.(XEM CHI TIẾT...)

Người ủng hộ ông Trump biểu tình bên ngoài văn phòng FBI. Người biểu tình mang theo biểu ngữ với nội dung “Hãy tôn trọng lời thề của bạn” và “Bãi bỏ FBI” đã xuất hiện bên ngoài văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Phoenix, chỉ vài ngày sau khi các đặc vụ của cơ quan này khám xét tư dinh cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago. (XEM CHI TIẾT...)

Iran thu giữ tàu chở nhiên liệu lậu. Hãng thông tấn IRNA ngày 14/8 đưa tin Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) đã thu giữ 1 tàu chở 22.000 lít nhiên liệu lậu ngoài khơi nước này. Chủ tàu hiện đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Iran để xử lý.

Sri Lanka đồng ý cho tàu do thám Trung Quốc cập cảng. Sri Lanka đồng ý để tàu do thám Yuan Wang 5 của Trung Quốc cập cảng phía nam từ ngày 16/8, bất chấp việc Ấn Độ và Mỹ bày tỏ quan ngại. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục diễn tập quét mìn trên Biển Đông. Các nhà phân tích an ninh gọi Yuan Wang 5 là một trong những tàu theo dõi không gian thế hệ mới nhất của Trung Quốc, được dùng để giám sát vệ tinh, tên lửa, và các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. (XEM CHI TIẾT...)

11 máy bay Trung Quốc băng qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14/8 cho biết 11 máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ). Máy bay được phát hiện ở khu vực phía đông của eo biển Đài Loan. Cùng ngày, cơ quan này cũng báo cáo 6 tàu của hải quân và 22 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

5 công dân Mỹ bị thương trong vụ nổ súng tại Jerusalem. ĐSQ Mỹ tại Israel xác nhận vụ tấn công bằng súng nhằm vào một xe buýt ở thành cổ Jerusalem vào sáng 14/8 đã khiến 7 người bị thương, trong số đó có 5 người là công dân Mỹ. Các nhà ngoại giao Mỹ hiện đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng Israel để xử lý hậu quả. Tuy nhiên, phía Mỹ từ chối cung cấp thông tin về các nạn nhân.

Israel không kích tại Syria. Truyền thông nhà nước Syria cho biết các cuộc không kích mới nhất của Israel nhắm vào nước này đã khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Kiev dọa tấn công lính Nga ở cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo, quân đội Ukraine sẽ nhắm tấn công các binh sĩ Nga ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu của nước này. "Mọi binh sĩ Nga bắn vào nhà máy Zaporizhzhia hoặc dùng nhà máy làm chỗ ẩn nấp để bắn, đều phải hiểu rằng anh ta đang trở thành mục tiêu tấn công đặc biệt đối với các nhân viên tình báo, các lực lượng đặc nhiệm và quân đội của chúng tôi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Putin gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trong một bức thư gửi ông Kim nhân ngày giải phóng Triều Tiên, ông Putin nói rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, cũng như giúp tăng cường an ninh, ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết. Ông Kim cũng đã gửi một bức thư cho ông Putin nói rằng tình bạn Nga - Triều Tiên đã được hun đúc trong Thế chiến II và sẽ tiếp tục đi lên.