THẾ GIỚI 24H: Nga lên tiếng sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky về Crimea

TPO - Nga đã lên tiếng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng “không thể tưởng tượng” Ukraine không có Crimea và nếu không giành lại bán đảo này thì không thể coi là “chiến thắng” cho Kiev.

Ông Zelensky đã đưa ra những bình luận trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với CNN ngày 3/7. "Chúng tôi không thể tưởng tượng Ukraine không có Crimea. Trong khi Crimea vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga thì điều đó chỉ có duy nhất một ý nghĩa: Đó là cuộc xung đột này chưa kết thúc", ông Zelensky khẳng định. Moscow đã chỉ trích những nhận định trên khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, bình luận này chỉ phơi bày thêm "bản chất phát xít" của chính quyền Tổng thống Zelensky. Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu ý dân năm 2014. Kể từ đó việc giành lại bán đảo này trở thành chủ đề thảo luận hàng đầu của các quan chức Ukraine.

Pháp ước tính thiệt hại 20 triệu USD do bạo loạn ở Paris. Ngày 3/7, giới chức Pháp cho biết tình trạng bạo loạn kéo dài 6 ngày qua liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi đã gây thiệt hại khoảng 20 triệu euro cho giao thông công cộng ở khu vực Paris. Trong một tuyên bố, cơ quan quản lý mạng lưới giao thông khu vực Ile-de-France cho hay “các xe buýt và một đường xe điện bị cháy, hai đường xe điện bị hư hại và cơ sở hạ tầng đô thị bị phá hủy".

Chủ tịch bóng đá Thái Lan bất ngờ rút lại quyết định từ chức. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ rút lại quyết định từ chức nhằm "bảo vệ bóng đá Thái Lan" trước nguy cơ bị FIFA trừng phạt. Tuyên bố trên được Chủ tịch Somyot Poompunmuang đưa ra chiều 3/7, tức chỉ 2 ngày sau khi ông từ chức cương vị người đứng đầu FAT.

Taliban cấm thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại Afghanistan. Taliban vừa ban hành một sắc lệnh cấm các thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ tại thủ đô Kabul và một số tỉnh khác hoạt động. Thông tin này vừa được Thứ trưởng Bộ Đức hạnh và Phòng chống tệ nạn của chính quyền Taliban - Mohammad Akif Mahajar chia sẻ với hãng tin Tolo News. Bộ này cũng ra lệnh cho chính quyền thành phố Kabul đưa sắc lệnh mới của thủ lĩnh Taliban vào thực thi và hủy bỏ giấy phép của các thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ.

Thụy Sĩ thừa nhận rò rỉ tài liệu nhạy cảm sau vụ tấn công mạng. Cơ quan An ninh Liên bang của Thụy Sĩ ngày 2/7 cho biết tin tặc đã công bố lên mạng dữ liệu thu thập được từ vụ tấn công nhằm vào hệ thống mạng của Công ty Công nghệ Xplain hồi tháng trước. Những dữ liệu được công bố trên trang DarkNet bao gồm tài liệu năm 2018 về các biện pháp bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao và đại sứ quán nước ngoài, cũng như các dự án hay cá nhân được Chính phủ Thụy Sĩ bảo vệ. Tài liệu này cũng bao gồm cả địa chỉ các thành viên trong Hội đồng Liên bang, cũng như các quan chức cấp cao khác.

Thổ Nhĩ Kỳ cứu 95 người di cư ngoài khơi bờ biển Aegea. Ngày 3/7, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã giải cứu 95 người di cư từ 3 chiếc thuyền chở quá tải tại Biển Aegean. Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, hai chiếc thuyền cao su lần lượt chở 37 người và 47 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 1/7 vừa qua.

Đặc vụ Nga bắt nghi phạm âm mưu đánh bom nhằm vào thống đốc Crimea. Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã công bố clip ghi cảnh họ theo dõi và bắt giữ nghi phạm âm mưu đánh bom ám sát thống đốc bán đảo Crimea Sergey Aksyonov. FSB cáo buộc nghi phạm làm việc cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Theo FSB, nghi phạm được SBU tuyển dụng vào tháng 12/2022 và đã tới Ukraine để tham gia khóa huấn luyện về kỹ thuật phá hoại ngầm. Cơ quan an ninh của Nga cho biết, anh này (tầm 35 tuổi) đến thủ phủ Simferopol của Crimea vào tháng 6 vừa qua.

Đại sứ quán Belarus ở Hà Lan bị phá hoại. Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm sau khi Đại sứ quán Belarus ở The Hague bị phá hoại. Các cửa sổ bị đập vỡ và mặt tiền của tòa nhà bị làm bẩn.