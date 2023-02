THẾ GIỚI 24H: Mỹ nói 'hạm đội' khinh khí cầu Trung Quốc bao phủ toàn cầu

TPO - Mỹ cho rằng các khinh khí cầu vừa bị nước này bắn rơi là một phần của "hạm đội" khinh khí cầu mà Trung Quốc đã tạo ra để bao phủ trên phạm vi toàn cầu.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng khinh khí cầu bị phát hiện ở Mỹ là một phần "hạm đội" khinh khí cầu Trung Quốc và cho biết chúng đã được phát hiện trên khắp thế giới trong vài năm qua. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ đang cung cấp dữ liệu cho các đồng minh khi nước này đánh giá các mảnh vỡ khinh khí cầu được thu hồi. “Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với hàng chục quốc gia trên thế giới, cả từ Washington và thông qua các đại sứ quán Mỹ”, ông Blinken nói hôm 8/2.

Trung Quốc từ chối điện đàm với Mỹ sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi. Lầu Năm Góc cho biết ngay sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, tướng Pat Ryder, mặc dù đề nghị trên đã bị phía Trung Quốc từ chối, Mỹ vẫn sẽ duy trì mở các kênh liên lạc nhằm tránh các sự việc trở thành xung đột. Theo tướng Ryder, việc duy trì liên lạc đặc biệt quan trọng trong những thời điểm như hiện nay nhằm quản lý quan hệ giữa hai nước một cách có trách nhiệm.

Nga trừng phạt loạt nghị sĩ Mỹ. Ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Nga công bố các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với 77 công dân Mỹ, bao gồm 33 thống đốc và người thân của các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa. Theo đài RT, các biện pháp mới được đưa ra một tuần sau khi Washington trừng phạt 22 cá nhân và tổ chức mà họ cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga.

Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Anh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trước việc Anh thông báo nước này đang "tích cực xem xét" liệu có nên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, Nga cảnh báo sẽ cách đáp trả bất kỳ hành động không thân thiện nào của Moscow. “Chúng tôi muốn nhắc nhở London rằng trong trường hợp xảy ra kịch bản như vậy, số người thiệt mạng do một đợt leo thang quân sự khác, cũng như những hậu quả chính trị-quân sự đối với lục địa châu Âu và toàn thế giới sẽ nằm trong tay Anh”, tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Indonesia bắt giữ 6 nghi can khủng bố có liên hệ với IS. Ngày 8/2, Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã bắt giữ 6 nghi can khủng bố thuộc nhóm Jamaah Islamiyah (JI) có liên hệ với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Nam Sumatra.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người thiệt mạng lên hơn 12.000. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, 9.057 người được xác nhận đã thiệt mạng tại nước này. Trong khi đó, theo giới chức Syria và một nhóm cứu nạn tại khu vực tây bắc Syria, số người chết do động đất đã lên tới 2.992.

Nhật Bản điều tra lại những vật thể bí ẩn nghi là khinh khí cầu Trung Quốc. Nhật Bản đang điều tra những vụ nhìn thấy khinh khí cầu trên bầu trời của nước này trong những năm gần đây, do lo ngại Trung Quốc đang sử dụng công nghệ tương đối đơn giản này để thu thập thông tin tình báo về hệ thống phòng thủ của Nhật. (XEM CHI TIẾT)

8 quốc gia EU yêu cầu biện pháp kiềm chế dòng người di cư trước hội nghị thượng đỉnh. Các đề xuất được nêu bao gồm chính phủ Đan Mạch, Litva, Latvia, Estonia, Slovakia, Hy Lạp, Malta và Áo gửi cho Ủy ban Châu Âu và những người đứng đầu Hội đồng Châu Âu.

Australia lo ngại về camera của Trung Quốc. Tại Australia đang xuất hiện sự lo ngại về an ninh do sử dụng các camera do công ty của Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện có gần 1000 camera của Trung Quốc được lắp đặt tại nhiều tòa nhà chính phủ ở nước này. Truyền thông Australia hôm qua dẫn nguồn tin từ các cơ quan của chính phủ nước này cho biết, có ít nhất 913 camera, hệ thống liên lạc nội bộ, máy ghi hình của Trung Quốc đang được lắp đặt tại 250 địa điểm tại Australia, trong đó có các tòa nhà của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Cụ thể, các thiết bị này là của công ty Hikvision và Dahua của Trung Quốc.

Triều Tiên tổ chức duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Theo Yonhap và Reuters, Triều Tiên ngày 8/2 đã tổ chức một cuộc duyệt binh, vốn được nhiều người mong đợi - để đánh dấu lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang nước này. Cuộc duyệt binh bao gồm màn phô trương những vũ khí mới nhất của Triều Tiên.