THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa mẫu ADN của bốn cố tổng thống lên vũ trụ

TPO - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị đưa ADN của bốn cố tổng thống nổi tiếng ở nước này lên không gian.

Trang History of Yesterday đưa tin ADN của bốn cố tổng thống Mỹ - gồm George Washington, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan và John F. Kennedy - sẽ được đưa lên vũ trụ để làm nghi lễ chôn cất mang tính biểu tượng ở trên không gian, cùng với một số nhân vật khác. Một phần hài cốt của họ sẽ đặt vào các viên nang đặc biệt và được đưa lên quỹ đạo Mặt trời bằng một tên lửa Vulcan do United Launch Alliance chế tạo. Celestis cho biết các mẫu ADN được đưa vào vũ trụ sẽ đóng vai trò như một cách lưu trữ dữ liệu để giới thiệu về nước Mỹ và nhân loại đối với các nền văn minh khác trong không gian.

Nga tố Ngoại trưởng Mỹ nói dối trong cuộc gặp với ông Lavrov. Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/3 nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói dối trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về vấn đề trao trả tự do cho một công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Nga, theo đài RT. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ông Blinken đã không nêu vấn đề trao trả tự do cho công dân Mỹ Whelan tại cuộc gặp. Do đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova gọi tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ là “dối trá” và là một ví dụ về hành vi “không thể tin được” của chính quyền Mỹ.

Tổng thống Zelensky thừa nhận binh sĩ Ukraine thiếu vũ khí, đạn dược. Hôm 3/3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết quân đội nước này thiếu vũ khí, đạn dược để chiến đấu. Theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, các lực lượng vũ trang Ukraine đang bị thiếu hụt pháo binh, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng, đồng thời kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. "Pháo binh là thứ chúng tôi cần số một. Chúng tôi cần hệ thống pháo và đạn dược, đạn pháo với số lượng lớn", ông Zelensky nói.

Nhóm Wagner tuyên bố bao vây hoàn toàn Bakhmut. Lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/3 cho biết trên thực tế lực lượng này đã bao vây hoàn toàn thành phố trọng điểm Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) ở Donbass, đồng thời kêu gọi Tổng thống Zelensky cho phép lực lượng Ukraine rút khỏi Bakhmut.

Mỹ tổ chức tập trận cho các chỉ huy Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, cho biết, một số quân nhân Ukraine đã tham gia các cuộc tập trận chiến thuật do Mỹ tổ chức tại một cơ sở ở Đức trong tuần này. Theo ông Milley, cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục sĩ quan Ukraine tại một căn cứ của quân đội Mỹ ở Wiesbaden nhằm giúp các chỉ huy của Kiev chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc xung đột Ukraine-Nga. Tuy nhiên, ông Milley không cung cấp thông tin chi tiết nào về các kịch bản cụ thể được thực hiện trong các cuộc tập trận.

Serbia phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic ngày 3/3 khẳng định Belgrade không cung cấp vật tư chiến tranh cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hoặc thực hiện các chuyến giao hàng đến bất kỳ điểm đến “gây tranh cãi” nào khác.

Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt. Các cuộc biểu tình bởi hàng nghìn sinh viên đang lan rộng ở nhiều thành phố Hy Lạp vài ngày sau khi vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra khiến 57 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. Các cuộc biểu tình trong ngày 3/3 lan rộng ở nhiều thành phố trong đó cuộc biểu tình lớn nhất lên tới hàng nghìn người diễn ra ở thành phố Larissa, miền Trung Hy Lạp, gần với địa điểm xảy ra vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng này.

Một số quốc gia tạm ngừng nhập khẩu thịt bò của Brazil. Theo Reuters, Bộ Nông nghiệp Brazil thông báo các nước Thái Lan, Iran và Jordan đã tạm thời ngừng nhập khẩu thịt bò từ Brazil trong bối cảnh nhà chức trách quốc gia Nam Mỹ này đang khẩn trương điều tra một trường hợp bò điên ở bang Para. Ngoài ra, bộ trên cũng xác nhận Nga đã tạm thời đình chỉ nhập khẩu thịt bò xuất xứ từ bang Para sau khi bang này phát hiện trường hợp bò điên.

Tòa án Montenegro bị đánh bom, 6 người thương vong. Một quả bom đã phát nổ bên trong một trụ sở tòa án ở thủ đô Podgorica, Montenegro hôm 3/3, khiến 6 người thương vong. Sự cố diễn ra tại Tòa án cơ sở Podgorica, nằm gần trung tâm thành phố. Cảnh sát buộc phải cho phong tỏa tạm thời khu vực và chặn lưu thông trên các con đường gần đó.