THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Anh, Canada viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine

TPO - Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Canada cho biết sẽ viện trợ thêm pháo hạng nặng cho Ukraine sau cuộc họp trực tuyến với các đồng minh hôm 19/4.

Nhiều nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden viện trợ thêm 800 triệu USD, sau gói viện trợ với giá trị tương tự được công bố hôm 13/4. Chi tiết về kế hoạch viện trợ đang được thảo luận. Ông Biden ngày 19/4 cho biết Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí pháo binh cho Ukraine. Tại London, Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh sẽ hỗ trợ thêm pháo đến Ukraine. "Đây sẽ trở thành xung đột pháo binh. Họ (Ukraine) cần nhiều pháo hơn, đó là những gì chúng ta sẽ gửi cho họ", ông Johnson nói. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết sẽ viện trợ pháo hạng nặng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Dịch bùng trở lại ở Mỹ. Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng ở hơn một nửa số bang của nước này do sự lây lan dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron. Mỹ hiện ghi nhận trung bình 35.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, tăng 19% so với tuần trước và 42% so với 2 tuần trước đây. Số ca tử vong và nhập viện vì COVID-19 mỗi ngày lần lượt là 370 ca và 1.400 ca. Các chuyên gia cho rằng số ca mắc mới trên thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính tại nhà nhưng không khai báo với cơ quan y tế.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 505.703.256 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.226.843 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 130.759 ca; Hàn Quốc đứng thứ hai với 118.445 ca; tiếp theo là Australia (39.091 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 235 người chết trong ngày; tiếp theo là Mỹ 195 ca và Pháp với 182 ca.

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc qua đời trong khu cách ly COVID-19. Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago "Chito" Sta. Romana đã qua đời hôm 18/4, khi đang thực hiện yêu cầu cách ly COVID-19 tại một khách sạn ở tỉnh An Huy. Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Đại sứ Sta. Romana trước đó đã được yêu cầu cách ly trong 3 tuần tại một khách sạn ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy (Trung Quốc) cho đến ngày 25/4, sau khi tham dự cuộc họp quan trọng giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước hôm 3/4.

Mỹ cấm thử tên lửa chống vệ tinh. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tối 18/4 (giờ địa phương) thông báo, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tự áp đặt lệnh cấm thử tên lửa chống vệ tinh với mục tiêu biến nó thành “quy chuẩn quốc tế về hành vi có trách nhiệm trong không gian”. (XEM CHI TIẾT...)

Hy Lạp thu giữ tàu chở dầu của Nga. Ngày 19/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết đã thu giữ một tàu chở dầu của Nga trên vùng biển gần đảo Evia, như một phần trong quá trình thực thi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Mátxcơva.(XEM CHI TIẾT...)

Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Hà Lan và Bỉ. Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao Hà Lan nhằm đáp trả động thái tháng trước Hà Lan yêu cầu 18 nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước vì lý do an ninh. Cũng trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang tiến hành việc trục xuất hơn chục nhà ngoại giao Bỉ ở nước này với thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Nga diễn tập bảo vệ tàu chở dầu ở Biển Hoa Đông. Trong cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông, tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bảo vệ tàu chở dầu cỡ trung khỏi cuộc không kích của đối thủ giả định. Cuộc tập trận này nhằm thể hiện năng lực phòng không của Hải quân Nga sau khi soái hạm Moskva chìm tại Biển Đen.

Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ 2 sẽ vào tháng tới. Ngày 12/5 tới đây, Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ 2 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, nhằm thúc đẩy hợp tác trong nỗ lực chấm dứt đại dịch và chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa y tế trong tương lai.

Lithuania cấm dùng ký hiệu "Z" nơi công cộng. Quốc hội Lithuania ngày 19/4 bỏ phiếu tán thành lệnh cấm trưng bày ký hiệu "Z" nơi công cộng như dấu hiệu ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga nhằm vào Ukraine. Bên cạnh biểu tượng “Z”, dải băng thánh George với hai màu cam và đen - một biểu tượng quân sự của Nga - cũng như các biểu tượng khác mang tính ủng hộ hành động của Nga cũng không được phép trưng bày, theo Reuters. Ký hiệu “Z” được coi là biểu tượng của “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine. Chữ cái này được vẽ lên nhiều phương tiện quân sự Nga, cũng như được nhiều nhóm thân Nga sử dụng để bày tỏ sự ủng hộ với Moscow.