THẾ GIỚI 24H: Moscow cảnh báo quan hệ Mỹ - Nga đang đứng trước bờ vực

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng quan hệ Mỹ - Nga đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do chính sách của Washington trong nhiều vấn đề, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Ryabkov, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden “tập trung vào chiến tranh hỗn hợp, đưa vào các văn bản và áp đặt lên các đồng minh ý tưởng về khả năng gây ra thất bại chiến lược cho Nga”. Kết quả là, “nội dung đối kháng” trong quan hệ Mỹ-Nga ngày càng gia tăng và trở nên “rất nghiêm trọng”, nhà ngoại giao Nga lưu ý. Thứ trưởng Ryabkov cho rằng việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng “là một sự thay đổi” trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, Nga không mấy hy vọng về việc quan hệ Mỹ-Nga sẽ được cải thiện. “Trong chính trường Mỹ cũng như trong khuôn khổ cứng nhắc của chính sách đối ngoại nước này, Nga đã chính thức bị coi là 'đối thủ lớn', giống như cách họ gọi chúng tôi” - ông Ryabkov nói.

Các nước Arab họp bất thường sau kế hoạch của ông Trump về Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm qua cho biết các nước Arab sẽ họp bất thường vào ngày 27/2 tới để thảo luận về “những diễn biến mới và nguy hiểm” sau đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tái định cư người Palestine tại Dải Gaza. Đề xuất đã vấp phải những ý kiến trái chiều, trong đó có cả những đồng minh chủ chốt của Mỹ. Kế hoạch về cuộc họp được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng khu vực và toàn cầu đang lên án đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/2 về việc "tiếp quản Dải Gaza" và tái định cư người Palestine ở nơi khác như Ai Cập hay Jordan.

Chiến sự Trung Đông: Israel muốn tiếp tục kéo dài lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Truyền thông Israel ngày 10/2 đưa tin, lãnh đạo nước này muốn tiếp tục gia hạn thêm cho lệnh ngừng bắn 60 ngày và đã được gia hạn một lần tại Lebanon. Đề xuất đã được Thủ tướng Israel đưa ra với Tổng thống Mỹ nhân chuyến thăm chính thức hồi tuần qua của người đứng đầu Chính phủ Israel tới Washington.

Hamas trì hoãn phóng thích con tin, Ai Cập lo ngừng bắn đổ vỡ. Triển vọng thực thi thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đang có hiệu lực tại Dải Gaza một lần nữa đối mặt nguy cơ đổ vỡ khi lực lượng Hamas cáo buộc Israel vi phạm cam kết, đồng thời thông báo trì hoãn kế hoạch phóng thích con tin theo kế hoạch vào cuối tuần. Giới chức Israel cảnh báo động thái của nhóm vũ trang Palestine là vi phạm thỏa thuận, trong khi các nhà trung gian quốc tế Ai Cập lo ngại ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

Ba Lan công bố kế hoạch đầu tư 160 tỷ USD cho an ninh. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10/2 đã công bố kế hoạch đầu tư 155 tỷ euro (160 tỷ USD) trong năm 2025, tập trung vào củng cố an ninh trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vacsava, ông Tusk nhấn mạnh: “Chưa từng có khoản đầu tư nào lớn như vậy trong lịch sử kinh tế Ba Lan. An ninh là ưu tiên hàng đầu, vì thế, phần lớn nguồn vốn sẽ đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực này.”

Latvia cảnh báo về khả năng đóng cửa biên giới với Nga. Bộ trưởng Nội vụ Latvia Rihards Kozlovskis khuyến cáo người dân nước này không nên tới Nga và Belarus do nguy cơ biên giới sẽ bị đóng cửa nếu tình hình xấu đi. Ông Rihards Kozlovskis nhấn mạnh rằng trong trường hợp bị đe dọa từ phía Đông (Nga và Belarus), Latvia có thể đóng cửa biên giới chỉ trong vòng vài giờ.

Nhiều nhân viên ngoại giao Nga nhận được các lời đe dọa về việc sẽ bị giết. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 ngày 10/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định các nhà ngoại giao nước này đang phải gánh chịu áp lực rất lớn và họ thậm chí còn nhận được nhiều lời đe dọa giết người. Bà Zakharova nhấn mạnh “sống cùng vận mệnh với đất nước mình” là nhiệm vụ quan trọng đối với một nhà ngoại giao.

Tổng thống Romania tuyên bố từ chức. Ngày 10/2, Tổng thống Romania, ông Klaus Iohannis đã thông báo từ chức trong bối cảnh các đảng đối lập trong Quốc hội tìm cách đình chỉ nhiệm vụ của ông. Trong tuyên bố, ông Iohannis chỉ trích việc phe đối lập kiến nghị Quốc hội thảo luận về yêu cầu đình chỉ tổng thống. Ông nhấn mạnh: “Đó là một động thái vô căn cứ, vì tôi chưa bao giờ vi phạm Hiến pháp”. Tuy nhiên, ông khẳng định: "Để Romania và người dân Romania không phải chịu khủng hoảng... Tôi từ chức Tổng thống Romania". Ông Iohannis cũng cho biết thêm rằng ông sẽ chính thức từ chức từ ngày 12/2.

Nga nêu điều kiện ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - quan chức phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí - ngày 10/2 tuyên bố mọi điều kiện của Tổng thống Vladimir Putin về chấm dứt xung đột ở Ukraine phải được đáp ứng trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Ngày 14/6 năm ngoái, ông Putin đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến: Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi toàn bộ 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền và đang kiểm soát phần lớn.

Ngoại trưởng Trung Quốc nối lại Đối thoại chiến lược với Anh sau 7 năm. Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Anh và đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Trung-Anh lần thứ 10, thăm Ireland và tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61 tại Đức từ 12-17/2. Đây là đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Trung Quốc và Anh được tổ chức kể từ năm 2018.