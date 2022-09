THẾ GIỚI 24H: Iran bắt giữ tàu do thám không người lái Mỹ trên Biển Đỏ

TPO - Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Hải quân nước này hôm 1/9 đã bắt giữ 2 tàu do thám của Hải quân Mỹ trên Biển Đỏ.

Bản tin của truyền hình Iran cho biết khi đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố trên Biển Đỏ, tàu khu trục Jamaran của Hải quân Iran đã chạm trán các tàu do thám không người lái của Mỹ tại tuyến hàng hải quốc tế. Sau khi phát cảnh báo 2 lần nhằm tránh nguy cơ xảy ra va chạm, tàu Jamaran đã bắt giữ 2 con tàu trên. Sau khi đảm bảo an toàn cho tuyến hàng hải quốc tế, Đơn vị hải quân số 84 của quân đội Iran đã thả 2 con tàu tại một vùng biển an toàn và cảnh báo hạm đội Mỹ không được lặp lại hành động tương tự.

Gazprom thông báo ngừng vô thời hạn đường ống Nord Stream 1. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 2/9 thông báo đường ống “Dòng chảy phương Bắc 1” (Nord Stream 1) dẫn khí đốt tới Đức, vốn dự kiến vận hành trở lại vào cuối tuần này, sẽ tiếp tục bị khóa cho tới khi một tuabin được sửa chữa, qua đó đình chỉ vô thời hạn hoạt động của tuyến đường cung cấp khí đốt then chốt tới châu Âu. Thông báo nêu rõ trong quá trình bảo dưỡng dự kiến kéo dài 3 ngày, Gazprom đã phát hiện tuabin khí chính tại trạm Portovaya gần thành phố St. Petersburg bị rò rỉ dầu.

Nổ nhà máy lọc dầu của Iran. Theo hãng tin IRNA, vụ nổ xảy ra vào đêm 2/9, theo giờ địa phương, tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Abadan, Tây Nam Iran. May mắn vụ nổ không gây ra thương vong. Nguyên nhân gây ra vụ nổ là do một trong các lò luyện trong cơ sở sản xuất sulphur của nhà máy lọc dầu Abadan bị nổ.

Myanmar bắt giữ thuyền buôn người, 7 người Rohingya thiệt mạng. Theo truyền thông Nhà nước Myanmar, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi buôn người và 65 người Rohingya trên một chiếc thuyền ở khu vực biển cách thành phố Yangon khoảng 120km về phía Nam. Thời tiết xấu và tình trạng thiếu đồ ăn, nước uống đã khiến 3 người đàn ông và 4 phụ nữ sau đó thiệt mạng, trong khi ít nhất 6 người khác đang cần sự chăm sóc y tế tích cực.

Nổ ở Afghanistan, hơn 40 người thương vong. Ít nhất 18 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 2/9 bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở miền Tây nước này. Một giáo sĩ cấp cao thân với chính quyền Taliban nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Ông Zelensky giải tán phái bộ Ukraine tại Nhóm tiếp xúc ba bên. Tổng thống Ukraine Zelensky đã chính thức giải tán phái bộ Ukraine tại Nhóm tiếp xúc ba bên được thành lập nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Donbass, theo các sắc lệnh được đăng trên trang web của tổng thống ngày 1/9. Nhìn chung, sắc lệnh mới, chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9/2022 bãi bỏ 6 sắc lệnh được ban bố trong giai đoạn 2020-2021 về công việc của phái đoàn Ukraine tại Nhóm tiếp xúc.

Mỹ công bố gói vũ khí 1,1 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc). Mỹ hôm 2/9 đã công bố một gói vũ khí mới trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc) nhằm hỗ trợ đảo này tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng tăng cao. Gói này bao gồm 665 triệu USD cho hệ thống cảnh báo radar sớm có thể giúp Đài Loan (Trung Quốc) theo dõi tên lửa đang tiến đến hòn đảo, và 355 triệu USD cho tối đa 60 tên lửa Harpoon tiên tiến, có khả năng đánh chìm tàu.

Cựu Tổng thống Sri Lanka về nước sau 7 tuần trốn ở nước ngoài. Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã trở về nước vào ngày 2/9 sau 7 tuần chạy trốn khỏi đất nước, trong bối cảnh Sri Lanka đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. Theo nguồn tin, nhiều bộ trưởng và quan chức Chính phủ Sri Lanka đã đến đón ông Rajapaksa khi ông tới sân bay, cho thấy tầm ảnh hưởng lâu dài của ông ở đất nước này. "Rất nhiều quan chức chính phủ đến tặng hoa cho ông Rajapaksa khi ông ấy bước ra khỏi máy bay" - nguồn tin cho biết.

Nhật Bản đưa thêm tên lửa đến các đảo gần Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định củng cố các đơn vị tên lửa và tác chiến điện tử đồn trú tại quần đảo Nansei, chuỗi đảo kéo dài từ gần mũi cực Nam Kyushu tới gần đảo Đài Loan (Trung Quốc), Nikkei Asia đưa tin ngày 2/9. Trong năm nay, Nhật Bản sẽ điều động các đơn vị tác chiến điện tử tới 3 địa điểm trên quần đảo Nansei. Những đơn vị này có nhiệm vụ làm nghẽn phương tiện liên lạc và radar của đối phương.

Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận kế hoạch họp thượng đỉnh. Hàn Quốc và Nhật Bản đang thảo luận về kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh và theo tuyên bố mới nhất của một quan chức Hàn Quốc đưa ra ngày hôm qua, có thể hai bên sẽ tiến hành hội nghị sớm nhất ngay trong tháng 9.