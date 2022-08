THẾ GIỚI 24H: FBI thu hồi 11 bộ tài liệu tuyệt mật trong nhà cựu Tổng thống Donald Trump

TPO - Truyền thông Mỹ ngày 12/8 đưa tin các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu hồi một số tài liệu được đánh dấu là "tuyệt mật" trong quá trình khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida.

Cụ thể, tờ Wall Street Journal cho biết các đặc vụ FBI đã thu hồi 11 tài liệu mật khi tiến hành vụ khám xét bất ngờ nhà riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago. Đáng chú ý, trong số các tài liệu bị thu hồi có cả những tài liệu thuộc diện "tuyệt mật" mà theo quy định là chỉ được lưu trữ trong các cơ sở đặc biệt của chính phủ. Trong các tài liệu có thông tin về Tổng thống Pháp.

Ông Trump phản ứng trước tin FBI đột kích tư dinh để tìm tài liệu hạt nhân. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng bác bỏ thông tin cho rằng các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đột kích vào tư dinh của ông ở bang Florida để tìm tài liệu hạt nhân. Phát biểu của cựu lãnh đạo Nhà Trắng nhằm đáp trả thông tin do tờ Washington Post đăng tải. Trong đó, tờ báo Mỹ lưu ý, hiện chưa rõ FBI có tìm thấy các tài liệu mật như vậy trong cuộc đột kích, lục soát khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, bang Florida hay không.

Máy bay chiến đấu Hàn Quốc rơi xuống Biển Hoàng Hải. Một máy bay chiến đấu F-4E của Hàn Quốc đã rơi xuống Biển Hoàng Hải trong một nhiệm vụ an ninh ngày 12/8, không quân nước này thông báo. Vào thời điểm gặp nạn, máy bay đang trên đường trở về căn cứ ở Suwon, cách thủ đô Seoul 35km. (XEM CHI TIẾT...)

Venezuela ngừng vận chuyển dầu thô sang châu Âu. Ngày 12/8, Venezuela đã quyết định đình chỉ các hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu theo thỏa thuận cấn trừ nợ và cổ tức trễ hạn. Ngoài việc ngừng chuyển dầu thô sang châu Âu, Venezuela cũng yêu cầu các công ty dầu mỏ Eni SpA của Italy và Repsol SA của Tây Ban Nha đổi xăng lấy các lô hàng dầu thô trong tương lai.

Xả súng hàng loạt ở Montenegro, ít nhất 11 người chết. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt vừa xảy ra tại thành phố Cetinje, Montenegro vào ngày hôm qua (12/8) theo giờ địa phương. Phát biểu với báo chí, công tố viên Andrijana Nastic cho biết nhà chức trách đã tìm thấy 9 thi thể, bao gồm cả nghi can ngay tại hiện trường. Hai người khác chết sau khi được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, vẫn còn 6 người vẫn đang được điều trị tích cực.

Thái Lan bố trí lực lượng đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống Sri Lanka. Báo Bangkok Post ngày 12/8 dẫn một nguồn tin cho biết cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đang ở tại một khách sạn ở trung tâm Bangkok và được khuyên hạn chế ra ngoài vì lý do an ninh. Ông Rajapaksa đến Thái Lan cùng 3 người khác trên một chuyến bay thuê trọn gói từ Singapore, hạ cánh tại sân bay quân sự cạnh sân bay quốc tế Don Mueang vào khoảng 20h ngày 11/8.

Đức đình chỉ hầu hết hoạt động quân sự tại Mali. Ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố đình chỉ hầu hết hoạt động quân sự của nước này ở Mali sau khi chính phủ do quân đội địa phương lãnh đạo từ chối cho phép phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bay qua không phận quốc gia Tây Phi này.

Mỹ, Indonesia và đồng minh tập trận bắn đạn thật. Ngày 12/8, hàng nghìn binh sĩ Mỹ, Indonesia và các nước đồng minh đã diễn tập bắn đạn thật trong khuôn khổ cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda 2022 kéo dài 2 tuần. Cuộc tập trận nhằm cải thiện năng lực đối phó với các thách thức, bao gồm các vấn đề an ninh, ứng phó thiên tai và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo.

Sư đoàn không quân Mỹ tới châu Âu sau tuyên bố của Nga về NATO. Sư đoàn lính dù 101 của không quân Mỹ đã được triển khai tới châu Âu để củng cố khả năng phòng thủ của NATO sau những tuyên bố của Nga. Phái bộ Mỹ tại NATO cho biết, sư đoàn lính dù 101 đã tới châu Âu trong nhiệm vụ tăng cường khả năng phòng thủ sườn đông của các nước trong liên minh. Tổng cộng 2.400 sĩ quan không quân Mỹ sẽ được triển khai tới Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia để trấn an các đồng minh và ngăn ngừa những nguy cơ an ninh tiềm tàng.