THẾ GIỚI 24H: Đại sứ quán Afghanistan tại Mỹ phải đóng cửa vì… hết tiền

TPO - Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/3 xác nhận Đại sứ quán Afghanistan tại Washington sẽ phải đóng cửa vào tuần tới do tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng.

Quan chức ngoại giao Mỹ thông báo: “Đại sứ quán và các Lãnh sự quán của Afghanistan đang phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề. (Họ) Không còn tiền trong tài khoản ngân hàng”. Theo quan chức này, các nhân viên ngoại giao Afghanistan không còn có thể tiếp cận với nguồn tài chính trị giá hàng trăm nghìn USD sau khi các ngân hàng phong tỏa tài khoản của họ.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Ông đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett triệu tập các cuộc đàm phán hòa bình ở Jerusalem. Nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng những cuộc đàm phán hòa bình sẽ mang lại những kết quả thực tế. "Phái đoàn Ukraine và Nga sẽ thảo luận về một số vấn đề nhất định. Họ sẽ trao đổi về một số thứ nhưng sẽ không ném vào đó những tối hậu thư", ông Zelensky cho biết ngày 12/3 trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài.

Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây về những hậu quả có thể xảy ra từ việc “chuyển giao thiếu suy nghĩ” các loại vũ khí cho Ukraine. “Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ, rằng việc họ sắp đặt đưa hàng loạt vũ khí đến Ukraine từ một số quốc gia khác không chỉ là động thái nguy hiểm, mà còn là hành động khiến các đoàn xe này trở thành mục tiêu quân sự", ông nói.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,17 triệu ca mắc COVID-19 và 3.776 ca tử vong, giảm đáng kể so với những ngày trước. WHO đang cân nhắc tiêu chí và thời điểm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do COVID-19. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 383.651 ca; Việt Nam đứng thứ hai với 168.719 ca.

WHO cân nhắc kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch COVID-19. Các chuyên gia y tế công cộng ở Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu thảo luận về cách thức và thời điểm để kêu gọi chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan tới COVID-19. WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe y tế công cộng toàn cầu liên quan tới virus SARS-CoV-2 vào ngày 30/1/2020. Gần 2 tháng sau, ngày 11/3/2020, tổ chức này tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Nga-Ukraine đàm phán trực tuyến. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/3 thông báo tiến trình đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine, trước đó được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Belarus, đã tiếp diễn theo hình thức trực tuyến.

Ngày 12/3, Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ phối hợp mở cuộc điều tra chung về sự cố tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan. Yêu cầu này cũng đã được chuyển tới Đại biện lâm thời của đại sứ quán Ấn Độ tại Islamabad. Trong thông báo, phía Pakistan cho rằng vụ tên lửa của Ấn Độ vô tình khai hỏa và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng cho thấy rất nhiều "sơ hở và sai sót kỹ thuật" có tính chất nghiêm trọng trong việc "Ấn Độ xử lý các vũ khí chiến lược".

Cảnh sát Italy thu giữ một siêu du thuyền của tỷ phú người Nga. Văn phòng Thủ tướng Italy ngày 12/3 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ một siêu du thuyền của tỷ phú người Nga Andrey Igorevich Melnichenko. Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa nhân vật này vào danh sách trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Theo văn phòng trên, du thuyền Sailing Yacht A dài 143m, trị giá 530 triệu euro (tương đương 578 triệu USD), đã bị niêm phong tại cảng Trieste, miền Bắc Italy.