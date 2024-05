THẾ GIỚI 24H: Các nhà lãnh đạo thế giới lên án vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico

TPO - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cực lực lên án vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả vụ nổ súng tấn công ông Fico là “tội ác ghê tởm".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres ngày 15/5 đã kịch liệt lên án vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả vụ nổ súng tấn công ông Fico là “tội ác ghê tởm” và bày tỏ hy vọng Thủ tướng Slovakia sẽ nhanh chóng bình phục. Cũng trong ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ nổ súng đe dọa tính mạng của Thủ tướng Fico là “hành vi bạo lực khủng khiếp". Tổng thống Biden cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Jill Biden “đang cầu nguyện cho (Thủ tướng Fico) hồi phục nhanh chóng và tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình ông cũng như nhân dân Slovakia". Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ “bị sốc” với vụ ám sát. Nhà lãnh đạo Pháp “cực lực lên án” hành động này, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với Thủ tướng Fico, gia đình ông và nhân dân Slovakia.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã qua cơn nguy kịch sau khi bị ám sát. Ngày 15/5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Môi trường Slovakia Tomas Taraba cho biết Thủ tướng nước này Robert Fico hiện đã qua cơn nguy kịch. Trao đổi với giới truyền thông, Phó Thủ tướng Taraba cho biết ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và ông Fico không còn ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

Mỹ-Nhật hợp tác phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa siêu vượt âm. Ngày 15/5, Mỹ và Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận, trong đó hai bên dự định phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa siêu vượt âm vào những năm 2030. Kế hoạch này, có trị giá hơn 3 tỷ USD, được công bố lần đầu tiên vào tháng 8/2023, khi các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc ở Trại David.

Anh sẽ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trong 2 tháng tới. Chính phủ Anh ngày 15/5 ra thông báo khẳng định người nước ngoài không có quyền cư trú ở xứ sở sương mù sẽ bị trục xuất tới Rwanda trong 7-9 tuần tới. Trong nội dung thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ Anh cho biết người nước ngoài đến Anh bất hợp pháp từ ngày 1/1/2022 và hồ sơ xin tị nạn không được chấp thuận trước ngày 29/6/2023, cùng với những người xin được bảo vệ vì lý do nhân quyền song hồ sơ bị từ chối và không thể kháng cáo, sẽ bị cưỡng chế trục xuất đến Rwanda.

Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách không hợp tác đầy đủ với nỗ lực chống khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/5 đã rút Cuba ra khỏi danh sách những quốc gia không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Washington. Báo cáo mới công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được nhiều cơ quan truyền thông ở bang Florida trích dẫn nêu rõ “các tình huống dẫn đến việc xác định rằng La Habana không hợp tác đầy đủ trong những nỗ lực này đã thay đổi từ năm 2022 sang năm 2023 và do đó không còn có thể khẳng định là Cuba không hợp tác đầy đủ trong vấn đề chống khủng bố theo Luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí năm 2023”.

Houthi tuyên bố tấn công tàu chiến Mỹ. Lực lượng Houthi của Yemen tuyên bố đã tấn công một tàu chiến của Mỹ và một tàu có tên là Destiny trên Biển Đỏ, trong chiến dịch tấn công kéo dài nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza. Trong phát biểu trên truyền hình ngày 15/5, ông Yahya Sarea, phát ngôn viên quân sự của Houthi, cho biết lực lượng này đã tấn công tàu khu trục Maysun của Mỹ ở Biển Đỏ bằng một số "tên lửa trên biển phù hợp".

Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách gửi những trang thiết bị cần thiết mà họ cần để đạt được thành công", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba tại Kiev hôm 15/5. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Mỹ sẽ gửi thêm 2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư cho các cơ sở công nghiệp.

Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp ở New Caledonia sau các vụ bạo loạn chết người. Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này. Những người người biểu tình quá khích đã đốt phá xe cộ, cơ sở kinh doanh và cướp phá các cửa hàng, khiến các trường học phải đóng cửa. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ bạo lực. Chính phủ Pháp ngày 15/5 đã triển khai thêm 500 cảnh sát đến hỗ trợ 1 nghìn 800 nhân viên thực thi pháp luật được huy động tại chỗ để ổn định tình hình.