Thể thao

Google News

Thể Công Viettel vs Hà Nội FC, 0-0 (H1): Đến lượt khung gỗ cứu Hà Nội FC

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Lucao đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó là pha dứt điểm của Văn Khang và cú đánh đầu của Pedro Henrique, nhưng thủ môn Văn Hoàng đã làm chủ tình hình.

report Thành Chung thử vận may

Phút 37: Sau quả đá phạt góc, bóng bị hậu vệ Thể Công Viettel phá ra và Thành Chung cố gắng thực hiện cú volley đưa bóng đi vọt xà.

report Cột dọc cứu thua cho Hà Nội FC

Phút 30: Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Lucao đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Sau đó là pha dứt điểm trượt của Văn Khang và cú đánh đầu của Pedro Henrique, nhưng thủ môn Văn Hoàng đã làm chủ tình hình.

3.gif
report Những cơ hội chưa được cấu thành

Phút 28: Hà Nội FC lên bóng nhưng Tuấn Hải không thể xử lý tốt đường chuyền của Văn Quyết. Sau đó Thể CÔng Viettel có cơ hội phản công, nhưng Thành Chung đã chơi tập trung, phá bóng trước pha băng lên của Pedro Henrique.

report Trận đấu thiếu cơ hội

Phút 25: Bóng chú yếu lăn ở giữa sân, di chuyển qua lại chân cầu thủ hai đội và đôi khi gián đoạn bởi các tình huống phạm lỗi. Cả Thể Công Viettel và Hà Nội FC đều đang gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội chất lượng ở khu vực 1/3 cuối sân.

report Sự khác biệt của hai đội

Phút 19: Thể Công Viettel đang phối hợp khá nhịp nhàng và chắc chắn trong việc giữ quyền kiểm soát bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của họ là 71,9%, còn Hà Nội FC chỉ là 58,3%.

report Thế trận thay đổi

Phút 14: Sau những phút đầu hứng khởi của Hà Nội FC, Thể Công Viettel đã bắt nhịp với trận đấu và đang là đội kiểm soát bóng áp đảo. Trong khi đó, đội bóng áo vàng chuyển sang đá phản công.

report Câu trả lời của Thể Công Viettel

Phút 9: Đội bóng áo lính lên bóng. Trương Tiến Anh tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Bóng trượt qua chân Lucao và tới chân Đinh Viết Tú, người dứt điểm quyết đoán nhưng thủ môn Văn Hoàng đã băng ra làm hẹp góc sút và cản phá thành công.

Sau đó, Viết Tú được xác định đã việt vị.

2.gif
report Hà Nôi FC khởi đầu mạnh mẽ

Phút 3: Tiếp theo là pha dứt điểm của ngoại binh Fernando, nhưng bóng đi không trúng đích.

report Xà ngang của Thể Công Viettel rung chuyển

Phút 2: Từ đường chuyền dài xuống cánh trái, Hai Long bứt tốc và căng ngang vào bên trong. Bóng tới chân Hùng Dũng và một cú sút trái phá được tung ra, nhưng lại đi trúng xà ngang.

1.gif
start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trễ hơn so với dự kiến 5 phút, nhưng cuối cùng trận vòng loại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC cũng chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Hoàng Thanh Bình.

Hà Nội FC áo vàng là đội giao bóng.

report Danh sách đăng ký của Hà Nội FC
547664901-1208713967964345-544783279588588007-n.jpg
report Danh sách đăng ký của Thể Công Viettel
548040928-784570344324414-7463646232658875625-n.jpg
report Và đây là Hà Nội FC
548543711-1208790394623369-709957302218995302-n.jpg
547237371-1208790887956653-6534809017103781227-n.jpg
548205124-1208791017956640-1285819650436151314-n.jpg
547182761-1208790481290027-448235427331477518-n.jpg
report Thể Công Viettel có mặt trên sân Hàng Đẫy
547292552-784542640993851-300446405358681496-n.jpg
547924995-784542544327194-2395582301251265476-n.jpg
546567117-784542547660527-5140445136471192264-n.jpg
548723586-784542430993872-8584366535314383495-n.jpg
report Sức mạnh chủ nhà

Với các trận đấu được chơi với tư cách chủ nhà, đội quân áo lính Thể Công Viettel đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại (thắng 6), đồng thời giữ sạch lưới tới 6 trận. Còn trên sân khách, Hà Nội FC thua cả 2 trận gần nhất.

report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel và Hà Nội FC
547218072-1199299025561855-6150604262242274907-n.jpg
6-13.jpg

Có chút đáng tiếc khi Thể Công Viettel và Hà Nội FC phải chạm trán ngay trận mở màn Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Hai đội bóng thủ đô, cũng là hai ứng viên lớn cho ngôi vô địch sẽ phải loại nhau để giành vé đi tiếp. Chính vì vậy cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy tối nay trở thành tâm điểm khi đội bóng áo đỏ và đội bóng áo tím đều sở hữu lực lượng mạnh cùng tham vọng lớn.

Tuy nhiên sự khác biệt đã được thể hiện. Thể Công Viettel có khởi đầu vô cùng ấn tượng khi hòa CAHN, sau đó toàn thắng hai trận còn lại trước CA TP.HCM và Becamex TP.HCM qua đó xếp thứ 3 trên BXH LPBank V.League 2025/26. Rõ ràng đội bóng áo lính có sự cải thiện rõ rệt khi sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, cả nội binh, ngoại binh cũng như cầu thủ Việt kiều. Ngoài ra, triết lý của HLV Velizar Popov cũng đã thấm nhuần, khiến Thể Công Viettel trở thành đội bóng chơi đầy hiệu quả.

Đây là cơ sở để đội bóng áo đỏ hướng đến ngôi vị cao nhất ở cả hai giải đấu họ tham gia, bao gồm Cúp Quốc gia là mặt trận chưa một lần đăng quang. Thầy trò Popov sẽ tận dụng kinh nghiệm và khí thế đang lên để vượt qua Hà Nội FC, đội bóng đang mất phương hướng sau 3 trận chưa biết mùi chiến thắng trong mùa giải mới. Tương lai của HLV Makoto Teguramori đang bị đặt dấu hỏi, và áp lực sẽ càng tăng sau trận derby thủ đô tối nay.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Thanh Hải Thanh Hải
Tiểu Phùng
