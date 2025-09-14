Thể Công Viettel vs Hà Nội FC, 0-0 (H1): Đến lượt khung gỗ cứu Hà Nội FC

report Câu trả lời của Thể Công Viettel

Phút 9: Đội bóng áo lính lên bóng. Trương Tiến Anh tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Bóng trượt qua chân Lucao và tới chân Đinh Viết Tú, người dứt điểm quyết đoán nhưng thủ môn Văn Hoàng đã băng ra làm hẹp góc sút và cản phá thành công.

Sau đó, Viết Tú được xác định đã việt vị.