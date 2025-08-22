Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thể Công Viettel vs Công an TPHCM 1-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ pha tấn công nhanh ở trung lộ, Lucao đón bóng ở vị trí cận thành và không có ai theo kèm. Tuy nhiên anh lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Công an TPHCM.

foul Hiệp 2 bắt đầu

46': Công an TPHCM vẫn chưa tạo ra thế trận triển vọng. Đội bóng này cần cải thiện tốt hơn trong hiệp 2.

foul Hết hiệp 1

45': Một hiệp đấu hay của Viettel trong khi CATPHCM chưa là chính mình. Khả năng làm bóng của hàng tiền vệ quá yếu khiến các vị khách không thể đưa bóng lên tuyến trên.

viettel-3.jpg
report Tốc độ trận đấu chậm lại với sự chủ động của Viettel

41': Sau khi đưa Văn Trâm vào sân, Viettel đã giảm tốc độ tấn công. Họ giữ bóng chắc hơn, khiến các vị khách không thể áp sát vòng cấm.

viettel-1-5904.jpg
report CATPHCM lại thoát thua

39': Viettel lại đứng trước thêm một cơ hội, lần này Patrik Lê Giang đã xuất sắc đẩy bóng. Các vị khách vẫn chưa giật lại thế trận.

report Không vào

38': Nata chuyền bóng rất vừa tầm cho Lucao. Tiền đạo 34 tuổi đặt lòng nhưng nhẹ đưa bóng đi ra ngoài, bỏ lỡ đi thời cơ nâng tỷ số lên 2-0.

substitution CATPHCM thay liền 2 người từ rất sớm

31': HLV Huỳnh Đức đã sớm có điều chỉnh dù trận đấu mới trôi qua 1/3 thời gian. Ông tung Mbo, tiền đạo có khả năng càn lướt vào sân. Endrick rời sân.

report CA TPHCM đang nỗ lực tấn công

27': Các pha lên bóng của đội khách có ý tưởng, nhưng ở khâu cuối họ chưa thực hiện một cách chuẩn xác.

goal VÀO, Viettel mở điểm

20': Pedro thực hiện cú đá chìm đưa bóng đi qua nách của Patrik Lê Giang. Viettel dẫn bàn 1-0 từ một tình huống khá may mắn.

viettel-1.jpg
viettel-2.jpg
viettel-5.jpg
var VAR đang vào cuộc

17: Từ quả tạt bóng bên cánh phải, một cầu thủ Viettel đánh đầu đưa bóng chạm tay trung vệ Mateus. Trọng tài đang cân nhắc 11 mét cho chủ nhà.

report Công an TPHCM đáp trả

10': Công an TPHCM có cơ hội khá tốt khi Đức Phú tạt bóng mềm mại vào bên trong. Nhưng Tiến Linh lại thiếu cảm giác, lắc đầu đi rất thiếu chuẩn xác.

report Viettel hãm thành

7': Bóng được tạt vào bên trong và Nata khống chế khá gọn trước khi tung ra cú volley. Nhưng bóng đập chân hậu vệ Công an TPHCM.

report Hai đội đang thăm dò nhau

5': Những phút đầu trận đấu diễn ra chậm rãi. Hai đội đang tiếp cận một cách dè dặt.

foul Trận đấu bắt đầu
report Những gương mặt sáng giá của CATPHCM
img-6664.jpg
img-6665.jpg
img-6666.jpg
report CATPHCM đưa ra đội hình cực mạnh

Họ ngay lập tức đưa tiền đạo tân binh Utzig vào sân. Như vậy, đội bóng này sử dụng tới 2 cầu thủ mới có giá 1 triệu USD.

img-6663.jpg
report Đội hình ra sân của Viettel
img-6662.jpg
536270169-1179495287542229-7285361991287127304-n.jpg

Sau khi đưa về Velizar Popov, một trong những HLV cá tính nhất Việt Nam ở phần cuối mùa giải 2024/25, Thể Công Viettel hạ quyết tâm lột xác đội hình. Hè 2025, họ đưa về hàng loạt gương mặt mới như Xuân Tú, Văn Việt, Xuân Tiến, Lucao, Damian Thành An... CLB áo lính tập trung vào việc chiêu mộ dàn cầu thủ nội hoặc Việt kiều. Đó là lý do Thể Công Viettel sở hữu tới 4 cầu thủ lai, nhiều nhất LPBank V.League 1-2025/26.

Có lẽ việc xáo trộn nhiều vị trí đã ảnh hưởng đến cách vận hành của họ trong ngày mở màn gặp CAHN. Xuân Tiến chơi mờ nhạt, Văn Tú có những đường chuyền sai địa chỉ cực kỳ nguy hiểm khiến hàng thủ đội nhà liên tục đối diện với sức ép từ phía CAHN. Cách vận hành khô cứng khiến Viettel ngoại trừ bàn thắng từ tình huống Lucao chớp thời cơ thì không tạo ra điểm nhấn nào trong hiệp 1.

Vào hiệp 2, họ cũng bất lực và hoàn toàn lép vế trước CAHN. Colonna và Bùi Tiến Dũng thường xuyên để lộ ra khoảng trống để đối thủ khai thác. May mắn cho họ là đối thủ dứt điểm tệ.

Viettel (4).jpg
Viettel sẽ cải thiện lối chơi?

Dù sao thì có 1 điểm ở trận ra quân vẫn là kết quả chấp nhận được, nhất là khi Thể Công Viettel phải chạm trán ứng cử viên lớn cho chức vô địch như CAHN. Nhưng chắc chắn về lối chơi, NHM chưa thể an tâm về đội bóng này.

Hôm nay, Thể Công Viettel tiếp tục bị thử thách khi đối thủ là Công an TPHCM, cái tên đang “nóng máy” ngay từ chặng khởi đầu. Gặp Hà Nội FC, không thể nói Công an TPHCM chơi áp đảo nhưng thế trận hợp lý và sự tỏa sáng của Patrik Lê Giang đã giúp họ đánh bại đối thủ.

Những nhân tố mới đã nâng tầm CLB này, cho thấy họ sẽ không còn dễ “bắt nạt” ở mùa giải năm nay. Do vậy, rất khó có khả năng Thể Công Viettel thắng chênh lệch như lần gặp nhau gần nhất (2-0) tại LPBank V.League 1-2025/26.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#V.League #kết quả V.League #CAHN #Thể Công Viettel #Viettel #Công an TPHCM vs Viettel #trực tiếp V.League

