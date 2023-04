The Catering - Dịch vụ đặt tiệc tại nhà uy tín, chất lượng, giá tốt

Bạn muốn tổ chức những bữa tiệc tại nhà. Bạn bận rộn không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy thì bật mí cho bạn dịch vụ đặt tiệc tại nhà của The Catering là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Với dịch vụ nhanh chóng, chất lượng đảm bảo, giá thành phải chăng, The Catering sẽ giúp bạn tổ chức những buổi tiệc chu toàn nhất.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đặt tiệc tại nhà của The Catering?

Hiện nay, nhu cầu tổ chức tiệc tại nhà rất cao. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu này, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đặt tiệc ra đời. Tuy nhiên, nhắc đến đơn vị uy tín nhất thì The Catering là lựa chọn số 1. Khi sử dụng dịch vụ đặt tiệc của The Catering, quý khách hàng chắc chắn sẽ hài lòng bởi.

● Đa dạng các gói dịch vụ đặt tiệc tại nhà gồm tiệc teabreak, tiệc BBQ, tiệc chay, tiệc gọi món, tiệc finger food…

● Menu món ăn đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng

● Đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, nấu tiệc nhanh chóng, hương vị thơm ngon, bài trí đẹp mắt

● Dịch vụ trọn gói từ setup cung cấp thiết bị, dụng cụ cho bữa tiệc, nấu tiệc, phục vụ và dọn dẹp mang đến tiện lợi cho khách hàng

● Đội ngũ nhân viên phục vụ tiệc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình

● Chi phí tiết kiệm hơn so với khách hàng tự nấu tiệc tại nhà

Quy trình đặt tiệc tại nhà của The Catering

Để tạo thuận tiện cho khách hàng, The Catering xây dựng quy trình nhận đặt tiệc tại nhà khoa học, chuyên nghiệp. Quy trình gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và tư vấn

The Catering tiếp nhận yêu cầu đặt tiệc của khách hàng. Dựa vào nhu cầu của khách hàng, The Catering sẽ tư vấn các gói đặt tiệc phù hợp. Quá trình tư vấn cung cấp đầy đủ thông tin về các món trong thực đơn, cách setup bài trí, cung cấp các trang thiết bị, quy cách nấu tại nhà hay nấu sẵn vận chuyển đến nhà khách hàng… Với thông tin chi tiết giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn.

Bước 2: Báo giá & Ký kết hợp đồng đặt tiệc với khách hàng

Sau khi tư vấn gói dịch vụ đặt nấu tiệc tại nhà, The Catering sẽ báo giá chi tiết. Hai bên sẽ cùng thỏa thuận và ký kết hợp đồng đặt tiệc. Hợp đồng nhằm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của hai bên. Khi ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà, khách hàng sẽ tiến hành đặt cọc một phần giá trị hợp đồng.

Bước 3: Chuẩn bị nguyên liệu và nấu tiệc theo yêu cầu

Dựa theo hợp đồng ký kết, The Catering sẽ tiến hành chuẩn bị nguyên liệu và nấu tiệc theo yêu cầu. Các nguyên liệu do The Catering chuẩn bị luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, độ tươi ngon để đảm bảo những món ăn trong bữa tiệc có chất lượng tốt nhất.

Khi tiến hành cung cấp dịch vụ, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, The Catering có thể triển khai đặt tiệc lưu động hoặc nấu trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng.

Bước 4: Bày, trang trí, setup tiệc

The Catering sẽ đảm nhận luôn khâu bày, sắp xếp, setup tiệc. Với kinh nghiệm tổ chức tiệc dày dặn,The Catering sẽ mang đến một bữa tiệc sang trọng, đẳng cấp mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Không chỉ nấu, trang trí các món ăn đẹp mắt, The Catering còn trang trí không gian bàn tiệc, sắp xếp các dụng cụ và cung cấp đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

Bước 5: Dọn dẹp đồ đạc, dụng cụ, thiết bị tiệc

Sau khi bữa tiệc kết thúc, The Catering sẽ tiến hành dọn dẹp đồ đạc, dụng cụ, thiết bị tiệc. Quá trình dọn dẹp nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho khách hàng.

Cam kết của The Catering đối với khách hàng đặt tiệc tại nhà

Để tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng, The Catering có những cam kết rõ ràng về dịch vụ đặt tiệc.

● Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

● Thực phẩm đảm bảo tươi ngon

● Cách chế biến các món ăn trong bữa tiệc hấp dẫn nhất

● Bữa tiệc được trang trí đẹp mắt, hợp phong cách chủ nhân yêu cầu

● Giá thành đặt tiệc cạnh tranh nhất trên thị trường

Trên đây là bật mí dịch vụ đặt tiệc tại nhà uy tín, chất lượng, giá tốt nhất của The Catering. Nếu bạn đang có dự định tổ chức những bữa tiệc tại nhà, hãy liên hệ The Catering ngay để được tư vấn tận tình.

