Thảo My đặt mục tiêu cao nhất

TP - Nguyễn Thảo My, nữ golfer đang nắm giữ kỷ lục 3 lần vô địch quốc gia chia sẻ, Giải Vô địch Golf Quốc gia luôn là sân chơi cô mong đợi nhất trong năm. Trong lần đầu tiên tham dự với tư cách golfer chuyên nghiệp, Thảo My đặt mục tiêu lên ngôi vô địch giải đấu.

Sân chơi mong chờ nhất trong năm

Thảo My đang nắm giữ kỷ lục là nữ golfer vô địch nhiều nhất Giải Vô địch Golf Quốc gia với 3 lần đăng quang. Thảo My có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau nhiều năm gắn bó với giải, cũng như những kỷ niệm với giải đấu này không?

Giải Vô địch Golf Quốc gia luôn là sân chơi tôi mong chờ nhất trong năm. Vào những dịp này, tôi được gặp gỡ bạn bè, giao lưu, cạnh tranh công bằng với những golfer hàng đầu trong nước và được thực hiện đam mê của mình. Giải đấu cũng là nơi chứng kiến tôi đã lớn lên theo từng năm. Mỗi một năm trải nghiệm lại một khác, và tôi cũng trưởng thành hơn sau mỗi giải. Những kỉ niệm đáng nhớ vẫn là những lần đi đánh giải mà được gặp gỡ bạn bè anh, chị và tập luyện vui chơi sau mỗi ngày thi đấu căng thẳng.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast có thêm bảng đấu dành cho các golfer chuyên nghiệp. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Thảo My? Mục tiêu của Thảo My ở giải đấu năm nay?

Giải đấu lần này có bảng chuyên nghiệp là một bước đi lớn đánh dấu cho sự phát triển golf ở Việt Nam. Năm 2020, tôi đã chuyển sang chơi chuyên nghiệp và lần đầu tiên tham dự giải vô địch quốc gia với tư cách chuyên nghiệp, tôi thấy khá hào hứng vì được thi đấu với các golfer hàng đầu đất nước, với các anh/chị đã có nhiều kinh nghiệm, cùng với các em ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng rất chững chạc và tài năng.

Tôi đã từng được đánh tại sân Vinpearl Hải Phòng. Sân golf này khá đẹp và có nhiều thách thức. Mọi sân golf của Vinpearl luôn có những đặc điểm riêng mà golfer luôn tìm cách quay lại. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để có thể trở thành người đầu tiên vô địch bảng chuyên nghiệp quốc gia.

Ước mơ theo đuổi chuyên nghiệp

Vì sao Thảo My quyết định theo đuổi con đường golf chuyên nghiệp? Thời gian đầu Thảo My có gặp khó khăn gì không và kế hoạch sắp tới của Thảo My như thế nào?

Theo con đường golf chuyên nghiệp vẫn luôn là ước mơ của tôi. Tôi đã chuẩn bị cho dự định này từ lâu lắm rồi, trong đó có cả khoảng thời gian học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm từ môi trường nước ngoài, như ở Thái Lan hay Mỹ. Thời gian đầu có những khó khăn nhất định, ví dụ như băn khoăn giữa quyết định đi dạy hay tập trung thi đấu. Hay khoảng thời gian tôi quyết định lên chuyên nghiệp thì cũng là lúc dịch COVID-19 ở Việt Nam bùng phát mạnh mẽ nhất nên ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch.

Suốt một năm qua, tôi không thi đấu cũng không được tập luyện nhiều, mà chỉ tham gia công việc giảng dạy. Sắp tới, tôi cũng sẽ tạm gác công việc này lại để tập trung vào tập luyện, thi đấu. Công việc giảng dạy đã đem lại cho tôi rất nhiều kiến thức về kĩ thuật swing, rất nhiều kinh nghiệm với người mới chơi. Thời gian tới, tôi có dự định thi đấu thêm các giải ở quốc tế.

Thảo My đang là người giữ thành tích tốt nhất từ trước tới nay (hạng 11) ở bảng nữ SEA Games 28 (năm 2015) tại Singapore. Nhìn vào đội tuyển golf Việt Nam hiện nay, bạn có kỳ vọng gì về kết quả của đội tuyển golf Việt Nam ở giải đấu trên sân nhà tháng 5 tới?

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 với đội hình còn rất trẻ. Các bạn được đầu tư bài bản, được tập luyện và chuẩn bị kĩ lưỡng trước các giải đấu lớn. Tôi đánh giá cao về năng lực cũng như kĩ thuật của các bạn. Các bạn là những đại diện tài năng của golf Việt nam trong tương lai.

Tại SEA Games, tôi luôn có niềm tin vào các bạn trẻ, những người luôn quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Kết quả thì luôn khó có thể đoán trước vì trong golf chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau giải đấu, tôi mong các bạn lĩnh hội được nhiều kiến thức, được rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm từ các nước bạn, cũng như là từ trải nghiệm của bản thân.

Cảm ơn Thảo My!