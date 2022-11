Thanh tra dự án 'bỏ mặc' hạ tầng, thu hồi chủ trương đầu tư tổ hợp Vân Đồn

TPO - Chính phủ lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án bất động sản; Thanh tra toàn diện khu đô thị bán hết nhà vẫn nợ thuế trăm tỷ, 'bỏ mặc' hạ tầng; Thu hồi chủ trương đầu tư Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn; Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên; Thị trường lao dốc, môi giới bất động sản lo ‘không có Tết’;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Chính phủ lập tổ công tác gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm: Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,… (Xem chi tiết)

Thanh tra toàn diện khu đô thị bán hết nhà vẫn nợ thuế trăm tỷ, 'bỏ mặc' hạ tầng

Dự án khu chức năng đô thị Ao Sào (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xây hàng trăm căn nhà bán cho người dân về ở, trong khi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 vẫn nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, còn người dân bức xúc khi hệ thống hạ tầng của dự án dang dở chưa biết khi nào xong.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như việc đấu nối với hệ thống cấp nước chung của TP. Hiện UBND TP đã giao Thanh tra TP thanh tra toàn diện dự án khu chức năng đô thị Ao Sào. Sau khi có Kết luận thanh tra, UBND quận Hoàng Mai sẽ phối hợp với các Sở ngành để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định. (Xem chi tiết)

Thị trường bất động sản 'đóng băng' nhưng giá vẫn tăng

Hàng tồn kho nhiều, thị trường ảm đạm dẫn đến nhiều rủi ro khiến các doanh nghiệp bất động sản phải tính đến phương án điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ số giá bất động sản nhà ở và văn phòng tại Hà Nội và TPHCM đều có xu hướng gia tăng.

Theo đó, chỉ số giá nhà ở tại TPHCM là 130 điểm và tăng 1 điểm theo quý. Sự gia tăng này đến từ việc giá sản phẩm hạng B tại quận 9 cũ tăng 13% theo quý và Nhà Bè tăng 5% theo quý. Chỉ số này tại Hà Nội cũng ghi nhận đà tăng với 8 điểm theo quý, ghi nhận mức tăng trong 12 quý liên tiếp. Giá bán trung bình đạt 37 triệu đồng/m2, tăng 8% theo quý do có các dự án mới gia nhập thị trường và 65% các dự án mở bán tăng giá. (Xem chi tiết)

Quảng Ninh thu hồi chủ trương đầu tư Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định chủ trương dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonased Vân Đồn Harbor City tại phân khu 2 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Theo tỉnh Quảng Ninh, qua rà soát, đối chiếu chủ trương đầu tư của dự án với điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì diện tích sử dụng đất, quy mô, ranh giới thực hiện dự án không còn phù hợp. Do vậy, cần thiết phải thực hiện thu hồi, hủy bỏ để thực hiện lại thủ tục chấp thuận đầu tư của dự án đảm bảo trình tự theo quy định hiện hành. (Xem chi tiết)

Cận cảnh dự án ‘bánh vẽ’ ở Tây Nguyên

Dù chưa được cấp chủ trương đầu tư dự án, một số nhà đầu tư đã tới Đắk Lắk, Đắk Nông gom đất của dân, sau đó tự vẽ lên dự án đăng bán trên website, facebook để thổi giá, hưởng lợi.

Đơn cử, Cty CP đầu tư và Phát triển Du lịch sinh thái Đại Ngàn, tự giới thiệu là chủ đầu tư Dự án khu biệt thự Bamboo Villas. Theo quảng cáo của chủ đầu tư, dự án này nằm ở thôn 8, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, cách trung tâm TP.Buôn Ma Thuột khoảng 10km; tổng diện tích 9.850m2 với vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong khi đó, UBND huyện Cư Kuin cho biết, trên địa bàn không có dự Bamboo Villas nào được cấp chủ trương xây dựng. (Xem chi tiết)

Thị trường lao dốc, môi giới bất động sản lo ‘không có Tết’

Thị trường lao dốc khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản đang phải gồng lương trả nợ cho nhân viên do dự án phải tạm ngừng vì thiếu vốn, còn môi giới nhà đất thì như ngồi trên chảo lửa vì không có việc làm, không có tiền sắm Tết.

“Có độ cuối năm, chủ đất sau khi giao dịch thành công, thường cao hứng thưởng công cho tôi vài triệu đồng môi giới, dẫn khách. Có ngày hai ba lần như thế nên Tết đó tôi ấm no lắm. Nhưng giờ thì khác rồi, vài tháng nay không hề có ai gọi điện nhờ tôi dẫn đi xem đất, có chăng là vài người mua đất ở, nhưng họ nghe chủ nhà báo giá xong cũng chạy mất dép. Khả năng Tết này không no ấm được như mọi năm rồi”, ông L. một môi giới nhà đất ở Hà Nội giãi bày. (Xem chi tiết)

Số phận dự án 'đất vàng' liên quan đến Tân Hoàng Minh bị bỏ ngỏ

Về việc tiếp tục triển khai dự án, UBND TP cho biết, tiến độ thực hiện dự án đã hết (Quý IV/2020). Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án để tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, UBND TP nhận được kiến nghị của một số công dân liên quan đến dự án.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án Nam Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) liên quan đến vụ án của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra. Do vậy việc xem xét phương án xử lý đối với dự án cần được tiến hành thận trọng, chặt chẽ trên cơ sở kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cũng theo TP Hà Nội, dự án chậm tiến độ một phần do vướng mắc trong công tác GPMB, nguyên nhân do không nhận được sự đồng thuận của người dân và nhà đầu tư chậm ứng kinh phí GPMB. (Xem chi tiết)