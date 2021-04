Thanh tra chỉ loạt sai phạm trong xây dựng TTTM, chuyển đổi chợ ở Hưng Yên

Dự án xây chợ được chấp thuận có nhà ở chia lô để bán

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra về thực hiện quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại (TTTM), chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2011-2018, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc triển khai các dự án chợ, TTTM có 6/9 dự án có tên là TTTM nhưng không có mục tiêu xây dựng và kinh doanh TTTM. Các dự án TTTM đều không đạt tiêu chuẩn.

Việc lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu còn thiếu sót và còn chậm chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 37 năm 2010 của Chính phủ.

Việc lập quy hoạch chi tiết, chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại một số dự án không thể hiện chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất các lô đất là không phù hợp với quy định. Một số dự án chỉ lập tổng mặt bằng, chưa lập phương án kiến trúc công trình là không phù hợp.

Cũng theo TTCP, việc để 19/19 dự án TTTM, 3/18 dự án chợ tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư/quyết định chủ trương đầu tư là không phù hợp với quy hoạch ngành thương mại.

Tại dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến (TP Hưng Yên), Cty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Phát xây dựng 31 kiot không phù hợp với quy hoạch, xây dựng 18 kiot dọc cổng chợ chính chưa được cấp phép xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến tại TP Hưng Yên của Cty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Phát, theo kết luận thanh tra, dự án được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho chủ đầu tư có phần nhà ở chia lô để bán (trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hưng Yên) mà không thực hiện việc công khai mời gọi nhà đầu tư là chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định 90 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Bên cạnh đó, Cty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Phát xây dựng 31 kiot không phù hợp với quy hoạch, xây dựng 18 kiot dọc cổng chợ chính chưa được cấp phép xây dựng; dự án quá chậm tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp; việc UBND TP Hưng Yên chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định để thu hồi số tiền gần 11 tỷ đồng (tiền san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng và GPMB) về ngân sách nhà nước; cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên chưa xử lý dứt điểm diện tích đất công bị lấn chiếm thuộc vi phạm dự án khi thu hồi đất...

Xét thấy, dự án có một số tồn tại, vi phạm do đó để tiếp tục làm rõ hậu quả về thiệt hại; trách nhiệm của tổ chức, các nhân liên quan; trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an, dự án cần được chuyển đến cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên để xác minh làm rõ quá trình thực hiện, nếu có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo quy định.

“Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và UBND TP Hưng Yên, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Hưng Yên”, kết luận thanh tra chỉ rõ.

Đối với dự án này, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu UBND TP Hưng Yên khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền gần 11 tỷ đồng.

Đồng thời, chỉ đạo TP Hưng Yên phối hợp với sở ngành liên quan xử lý theo quy định việc công ty xây 31 kiot không phù hợp với quy hoạch, xử lý việc xây dựng 18 kiot dọc cổng chợ chính khi chưa được cấp phép xây dựng...

Theo kết luận thanh tra, tại dự án chợ Bao Bì và nhà thương mại Phố Nối, thị xã Mỹ Hào của Cty CP Bất động sản và phát triển hạ tầng Hoàng Gia, quy hoạch chi tiết 1/500 và tổng mặt bằng dự án không thể hiện chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất các lô đất không phù hợp với quy định tại Thông tư 07 năm 2008 của Bộ Xây dựng, Nghị định 37 năm 2010 của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND thị xã Mỹ Hào và chủ đầu tư có một số vi phạm trong việc lập, phê duyệt thiết kế, dự toán, nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng như: không phê duyệt điều chỉnh dự án sau khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục hạ tầng kỹ thuật, diện tích xây dựng công trình lớn hơn chỉ tiêu trong tổng mặt bằng và phương án kiến trúc được chấp thuận, hạng mục chợ Bao Bì xây dựng trước thời điểm được cấp phép, chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạng mục chợ chậm tiến độ 1 năm.

“Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng, UBND thị xã Mỹ Hào, trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Hưng Yên”, kết luận nêu.

Loạt dự án chậm tiến độ, chấp thuận chủ trương không có trong quy hoạch

Kết luận thanh tra của TTCP cũng chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm đối với hàng loạt dự án khác như: dự án TTTM và khu tổ hợp sản xuất chế biến gỗ, lắp ráp đồ điện tử dân dụng của Cty CP Phúc Đại Cát, chậm so với tiến độ được chấp thuận theo giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm thanh tra là 90 tháng; công tác phối hợp của cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa tốt, ít nhiều gây khó khăn cho công tác GPMB tại dự án này.

Dự án chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh tại huyện Văn Lâm của Cty TNHH Phương Anh, hiện còn một số vướng mắc trong công tác GPMB... Ảnh phối cảnh dự án.

Hay dự án TTTM Techwood của Cty TNHH chế biến đồ gỗ Techwood có mặt bằng quy hoạch tổng thể chưa phù hợp với chức năng sử dụng đất tại quy hoạch chung huyện Văn Lâm.

Dự án đầu tư xây dựng chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu của UBND huyện Khoái Châu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án có chỉ tiêu mật độ xây dựng tối đa lô đất ở chưa phù hợp với quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam năm 2008.

Dự án TTTM và dịch vụ Hòa Vượng của Cty TNHH Hòa Vượng tổng mặt bằng dự án không thể hiện chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất các lô đất là không phù hợp với quy định. Tiến độ dự án chậm 5 năm 6 tháng.

Dự án TTTM và dịch vụ An Phúc của Cty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư xây dựng An Phúc Hưng Yên, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có trong quy hoạch phát triển thương mại và dịch vụ.

Dự án chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh tại huyện Văn Lâm của Cty TNHH Phương Anh, hiện còn một số vướng mắc trong công tác GPMB. Ngoài ra, quá trình di chuyển các tiểu thương từ chợ Như Quỳnh cũ sang chợ Như Quỳnh mới đã xảy ra việc các tiểu thương không chuyển sang kinh doanh tại chợ mới do có một số đối tượng có nhà xung quanh chợ mới ngăn cản, cản trở…

Từ kết luận thanh tra trên, TTCP kiến nghị UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ để xảy ra các tồn tại, vi phạm trên.

Đồng thời, căn cứ vào kết quả kiểm tra, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.