Thanh Sơn: Kỳ vọng hình tượng công an nổi bật hơn các vai phản diện trong ‘Đấu trí’

TPO - Thử sức lần đầu tiên với hình tượng chiến sĩ công an kinh tế, diễn viên Thanh Sơn có cơ hội khiến khán giả nhìn mình khác đi. Trên màn ảnh nhỏ trước đây, nam diễn viên luôn gắn liền với dạng vai lãng tử trong các phim lãng mạn. Diễn viên Thanh Sơn trò chuyện với Tiền Phong về vai Đại úy Vũ của "Đấu trí".

Nhận vai Đại úy Vũ trong “Đấu trí”, Thanh Sơn có kỳ vọng thế nào để thay đổi hình tượng vốn gắn với nhiều bộ phim lãng mạn trước đó?

Tôi chưa bao giờ chủ động xây dựng bất cứ hình tượng gì cho bản thân. Tôi làm diễn viên nên luôn muốn thử thách ở rất nhiều dạng vai, đang phấn đấu trở thành một diễn viên giỏi, chứ tôi không phấn đấu để tạo nên hình tượng nào cả. Tôi nhận vai Vũ không phải vì cố tạo ra hình tượng khác, mà là để thử sức ở dạng vai khác, tâm lý khác nhằm phát triển nhiều hơn trong phong cách biểu diễn.

Trên sân khấu Thanh Sơn được thử thách ở nhiều dạng vai tuy nhiên vẫn đóng đinh với dạng vai lãng tử trên truyền hình. Vai Vũ có điều gì làm khó bạn?

Khán giả khá quen thuộc với Thanh Sơn trong các phim tình yêu, bản thân Sơn cũng khá quen với dạng vai này. Từ trong suy nghĩ, cảm xúc ở dạng vai tình yêu rất khác với vai chính luận. Nhận lời thể hiện hình ảnh nhân vật có tính biểu tượng, hình ảnh như Vũ khá là khó để giống với những dạng vai khác trong các phim tình yêu. Từ cách thoại, cách biểu đạt của nhân vật đều có sự khác biệt nhất định. Tôi phải rạch ròi. Khán giả không nhìn thấy một Hải Đăng 11 tháng 5 ngày trong nhân vật công an được, bởi Vũ chín chắn, điềm đạm hơn.

Khi nhận những phản hồi đầu tiên của khán giả tôi cũng thấy đa phần khán giả chưa quen với hình tượng một công an kinh tế. Mọi người quen với phim về cảnh sát hình sự, nhiều người vẫn nhầm đây là sêri Cảnh sát hình sự, tuy nhiên đây là hình ảnh chiến sĩ công an kinh tế. Những đối tượng mà nhân vật Vũ tiếp xúc cũng khác hoàn toàn: không hề gai góc, bụi bặm, không phải tội phạm buôn bán ma túy, mà đây là những người có tri thức, rất thông minh. Công an kinh tế vì thế phải hoàn toàn khác. Đây là điều tôi thích thú nhất đối với nhân vật này. Tôi có cơ hội làm khác, tạo nên hình ảnh hoàn toàn mới.

Bên cạnh việc đào sâu nghiên cứu kịch bản, Thanh Sơn có sự tiếp xúc thực tế với các chiến sĩ công an kinh tế chứ?

Tất nhiên là có. Khi chúng tôi quay phim nhất là các cảnh họp, nghiên cứu đưa ra kế hoạch tác chiến đều được các chiến sĩ C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) hỗ trợ. Đây là bộ phim đầu tiên mà thoại khó khăn đến thế. Trong phim tâm lý xã hội thì thoại đời sống và dễ dàng hơn rất nhiều, đôi khi chỉ cần nắm ý thôi, nhưng ở phim này phải thuộc lòng. Đôi khi chỉ là một chữ thôi nhưng phải đúng, điều này cũng là trải nghiệm mới trong công tác làm nghề, cũng là thử thách.

Để đảm bảo áp lực thời gian gấp, diễn viên buộc phải thuộc thoại rất nhanh. Nếu diễn viên không học trước ở nhà mà đến bối cảnh chờ sửa, bàn bạc đưa ra phương án cuối thì khó mà diễn được, bởi phải thuộc thoại mới tập trung vào diễn xuất được. Đây là thử thách lớn. Hiếm có bộ phim nào mà tôi nhận kịch bản cho tới khi ra phim không bị đổi tên. Đấu trí không phải đổi tên vì nó đấu trí thật, cả ê-kíp phải đấu trí trong suốt quá trình làm việc.

Bước vào làm phim đấu trí với tội phạm về lĩnh vực kinh tế như vậy, các diễn viên có được tập huấn kỹ càng không?

Tập thì không, mà chỉ nói chuyện, tìm hiểu phương thức làm việc, tìm hiểu về vụ án. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu trong quá trình quay phim.

Thanh Sơn vào vai Vũ- Đại úy, Phó trưởng phòng CSKT PC03 tỉnh Đông Bình. Vũ được miêu tả là người đĩnh đạc, nhiệt huyết, trực tính, tư duy sắc sảo và luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thanh Sơn từng tự hào mình có lợi thế nhiều kinh nghiệm diễn các vai tình cảm lãng mạn, thêm sự quen biết với Lương Thu Trang thì hẳn sẽ không khó khăn gì khi diễn các phân đoạn tình cảm với bạn diễn nữ trong “Đấu trí”?

Hai diễn viên quen biết nhau từ trước luôn là lợi thế khi sáng tạo, tuy nhiên bản thân tôi khi làm vai nào cũng luôn tìm sự khác biệt. Tình yêu trong phim chính luận dù không quá nhiều đất diễn nhưng tôi nghĩ sẽ để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Dù tôi và Lương Thu Trang quen thuộc vì làm việc nhiều với nhau (cùng thuộc Nhà hát Tuổi trẻ-PV) nhưng cả hai luôn cố gắng tìm ra cái mới từ hình ảnh tới cách thể hiện tình cảm.

Tình yêu của anh công an sẽ khác tình yêu của đôi trẻ bình thường, khán giả sẽ thấy điều đó trong việc chia sẻ thời gian giữa công việc với người mình yêu, quá trình, thủ tục xác minh lí lịch trước đám cưới nữa... Sau bộ phim này khán giả sẽ hiểu thêm về cuộc sống đời thường của chiến sĩ công an, cách họ làm thế nào cân đối được giữa công việc và gia đình. Đấy là điều rất khó.

Tôi muốn làm ra bộ phim mà hình ảnh chiến sĩ công an thật sự ấn tượng, nổi bật

Có nhiều yếu tố hành động cho vai Vũ không?

(Cười) Tôi nghĩ mọi người vẫn đang nghĩ Đấu trí là phim cảnh sát hình sự nên trông chờ yếu tố hành động. Tất nhiên phim Đấu trí vẫn có yếu tố hành động, có đấu trí, có tình yêu và nhiều yếu tố khác thu hút khán giả. Tôi nghĩ đạo diễn Nguyễn Danh Dũng là đạo diễn giỏi để gây dựng, kích thích sự tò mò cũng như tạo sự kịch tính trong mỗi tập phim.

Khung phim 25 phút rất ngắn, mỗi diễn viên không có quá nhiều đất diễn hơn nữa phim lại quá nhiều nhân vật, Thanh Sơn có gặp áp lực mỗi phân cảnh trên phim phải ấn tượng nhất?

Là diễn viên chính xuất hiện rất nhiều, tôi không bao giờ để áp lực đó trong đầu. Tôi chỉ luôn có áp lực mình phải hiểu rõ nhân vật khi nhận kịch bản, dần dần trong quá trình làm hiểu nhân vật hơn chứ không bao giờ cố gắng để tạo ra cảnh nào cũng diễn hay. Thay vào đó tôi sẽ thả lỏng, sống cùng nhân vật. Nếu mình cố gắng cảnh nào cũng diễn hay, tốt nhất thì cầu toàn quá đôi khi tạo ra sự cứng nhắc. Tôi muốn nhân vật có sự tự nhiên, tự nhiên như cuộc sống nhất là với nhân vật khiến mọi người nghĩ hơi khô cứng, có khuôn mẫu thì sự tự nhiên rất cần thiết.

Đã có những cảnh làm khó Thanh Sơn khiến bạn phải quay đi quay lại nhiều chưa?

Tôi nghĩ bộ phim nào cũng có những cảnh như thế. Đấu trí là phim có lời thoại làm cho số lượng cảnh quay phải quay lại khá nhiều. Bình thường tôi là diễn viên tự tin về thoại, không mấy khi phải để mọi người diễn đi diễn lại. Phim này tôi cũng phải quay lại khá nhiều (cười).

Bạn có kỳ vọng gì đặc biệt ở dạng vai mới mẻ của mình trên truyền hình lần này?

Tôi muốn làm ra bộ phim mà hình ảnh chiến sĩ công an thật sự ấn tượng, nổi bật và được khán giả nhớ hơn những nhân vật phản diện. Bản thân tôi trước khi vào vai cũng tự hỏi mình sẽ làm thế nào, có lẽ hào quang vai chính giúp tôi một phần rồi.

Cảm ơn và chúc mừng Thanh Sơn!