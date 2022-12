‘Thanh Sói’: Cảnh 18+ không cứu được Ngô Thanh Vân

TPO - Phim hành động "Thanh Sói" - Ngô Thanh Vân đạo diễn - gây ấn tượng với phần hành động. Song, kịch bản phim còn nhiều điểm chưa hợp lý, thiếu thuyết phục.

Là dự án do Ngô Thanh Vân đầu tư sản xuất và đạo diễn, Thanh Sói gây chú ý ngay từ khi công bố nhưng bị dời lịch chiếu vì nhiều lý do. Đây cũng là phần ngoại truyện (spin off) của Hai phượng – phim hành động từng khuynh đảo phòng vé năm 2019 với tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Chuyện phim tập trung kể về quá khứ và số phận của Thanh Sói (Đồng Ánh Quỳnh). Từ một đứa trẻ ngây thơ, cô bị dòng đời xô đẩy để rồi lạc lối, nhanh chóng rơi vào con đường phạm pháp. Sau này, nhân vật tham gia đường dây bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia, cũng là phản diện trong Hai Phượng.

Kịch bản chưa hợp lý

Ngay từ những cảnh đầu tiên, tác phẩm tạo bầu không khí đen tối và u ám. Khi còn nhỏ, Thanh Sói đã không biết cha mình là ai. Cô sống cùng mẹ là gái làng chơi trong một chiếc ghe chật chội, rách nát. Một lần, nhân vật bị khách của mẹ hãm hiếp khi còn ở tuổi vị thành niên. Biến cố ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Thanh Sói, buộc cô phải bỏ nhà lên Sài Gòn sống lang bạt.

Duyên số đưa đẩy khiến Thanh Sói gặp được một phụ nữ bí ẩn tên Lin (Ngô Thanh Vân). Bà dẫn cô về nhà, cưu mang và đào tạo võ thuật cũng hai cô gái khác là Thanh (Tóc Tiên) và Hồng (Rima Thanh Vy). Theo chỉ đạo của dì Lin, bộ ba phối hợp với nhau để trừng trị lũ đàn ông trong giới giang hồ. Mục tiêu chính của nhóm là Hải "chó điên" (Thuận Nguyễn) – kẻ chuyên bắt cóc và buôn bán phụ nữ.

Kịch bản phim đơn giản và còn mang tính sắp đặt. Biên kịch học hỏi nhiều phim hành động nổi tiếng của Hollywood. Chẳng hạn, cách dì Lin nuôi dạy và đào tạo ba thiếu nữ gợi nhớ Charlie's Angels (2019), mô-típ báo thù gần như quen thuộc với John Wick (2014), Atomic Blonde (2017)... Song, ê-kíp Việt cũng có những sáng tạo riêng bằng cách cài cắm cú twist rải rác ở một vài phân đoạn để tạo bất ngờ.

Đáng tiếc, cách xây dựng tâm lý nhân vật chưa hợp lý. Xuyên suốt tác phẩm, Thanh Sói được mô tả như một người có suy nghĩ hướng thiện. Cô khao khát tình thân, mong muốn có một gia đình. Nhân vật phạm tội vì hoàn cảnh đưa đẩy chứ không phải chủ động vì mục đích cá nhân. Khi kết phim, khán giả vẫn chưa hiểu được vì sao nhân vật lại trở thành phản diện trong Hai Phượng.

Hành động có thể tốt hơn

Điểm nhấn của tác phẩm là những cảnh hành động. Các phân đoạn đánh đấm, rượt đuổi diễn ra xuyên suốt, giúp duy trì không khí căng thẳng, hồi hộp. Mỗi đòn thế tung ra đều tạo được cảm giác mạnh mẽ, gay cấn. Nhiều cảnh máu me, rùng rợn, cộng thêm cảnh khỏa thân khiến phim bị dán nhãn C18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi).

Đạo diễn Ngô Thanh Vân cũng dụng công khi liên tục thay đổi góc máy để tác phẩm đỡ nhàn chán. Tuy nhiên, phong cách có phần lặp lại ở hồi cuối. Đôi lúc, góc máy bị xoay quá nhiều dễ khiến người xem bị chóng mặt.

So với Hai Phượng, bối cảnh phim Thanh Sói bị thu hẹp. Phần lớn các phân đoạn diễn ra vào ban đêm, với nội cảnh như vũ trường, hành lang, tòa chung cư cũ… Do đó, nhiều khung hình có cảm giác bí bách và hơi tối vì thiết lập ánh sáng chưa đủ.

Hơn nữa, phần kỹ xảo trong phim chưa thực sự tốt. Những cảnh cháy nổ có hiệu ứng thấp, trông không thật, gợi nhớ những bộ phim hạng B của Hollywood. Đặc biệt, tác phẩm có một cảnh đua xe, rượt đuổi giữa các nhân vật. Song, cảnh quay không thực sự chân thật, còn tạo cảm giác được thực hiện trong trường quay với phông xanh.

Đồng Ánh Quỳnh nhạt nhòa

Đảm nhận vai chính, Đồng Ánh Quỳnh không để lại nhiều ấn tượng mạnh xuyên suốt tác phẩm. Cô thể hiện tốt các cảnh đánh đấm, hành động nhưng chưa lột tả được cảm xúc, nội tâm nhân vật. Diễn viên chủ yếu trung thành với ánh mắt giận dữ và gương mặt lạnh lùng. Hơn nữa, việc ê-kíp quyết định lồng tiếng cho nhân vật phần nào làm giảm cảm xúc của người xem.

Trái lại, Tóc Tiên và Rima Thanh Vy tạo được thiện cảm trong hình tượng đả nữ. Hai nhân vật xuất hiện vừa đủ, góp phần thay đổi không khí cho phim. Điểm hạn chế là kịch bản chưa thực sự đào sâu hai nhân vật dù có nhiều tiềm năng khai thác. Trong khi đó, Thuận Nguyễn và Song Luân ở mức tròn vai khi thể hiện những gã tội phạm khinh thường phụ nữ.

Ngoài các diễn viên được công bố từ trước, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ khi tham gia với vai dì Lin. Dù đất diễn không nhiều, cô vẫn giữ được phong độ và không hề lép vế so với dàn diễn viên trẻ.

Khi ra mắt, Thanh Sói gây ồn ào vì tiếp tục dời lịch chiếu sớm hơn so với công bố, cạnh tranh trực tiếp với bom tấn Avatar: The Way of Water và phim Việt Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái (Lê Bình Giang đạo diễn). Dù quảng cáo rầm rộ, phim không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như kỳ vọng. Sau ba ngày công chiếu, tác phẩm chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng phòng vé. Đây là con số đáng thất vọng với một dự án được đầu tư lớn, cộng thêm tên tuổi Ngô Thanh Vân.