Thanh niên TPHCM sẵn sàng vào quân ngũ

Sáng 8/2, đồng loạt các địa phương tại TPHCM đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Đức (địa phương giao quân điểm của TPHCM), buổi lễ giao nhận quân có sự tham dự của: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Thủ Đức cho biết, năm 2023, thành phố Thủ Đức có 538 thanh niên lên đường nhập ngũ (gồm 405 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 133 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an) được biên chế về huấn luyện, học tập, công tác tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4), Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7), Trung đoàn Gia Định và Công an TPHCM.

Thay mặt hơn 500 công dân địa phương lên đường nhập ngũ, công dân Nguyễn Nhật Đăng Khoa (ngụ phường An Phú, TP. Thủ Đức) khẳng định, truyền thống cách mạng sẽ mãi mãi là động lực tinh thần, là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng niềm tin của tuổi trẻ thành phố trong mọi hoạt động. “Chúng tôi xin hứa phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu cao tinh thần tự giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; quyết tâm học tập, rèn luyện, chủ động sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới. Chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, pháp luật Nhà nước, an tâm gắn bó đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội; phấn đấu lập nhiều thành tích của thanh niên thành phố để đáp lại niềm tin yêu của các cô chú, lãnh đạo địa phương và lời dạy dỗ của các bậc cha mẹ”, tân binh Nguyễn Nhật Đăng Khoa bày tỏ quyết tâm trước giờ về đơn vị.