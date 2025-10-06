Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão

HHTO - Cơn bão số 10 Bualoi gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La và Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp với hàng trăm hộ dân bị cô lập, mất điện, nhà cửa bị hư hại nặng nề. Trước tình hình đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng triển khai công tác tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp bà con kịp thời ổn định đời sống.

Vừa qua, cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong đó tỉnh Sơn La là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bão kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó nhiều nhà cửa, hoa màu bị bão tàn phá nặng nề.

Nhiều khu vực dân cư bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10

Ngay sau khi bão tan, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La đã lập tức triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã được huy động nhanh chóng đến các điểm bị thiệt hại để giúp người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa, vận chuyển hàng cứu trợ kịp thời và trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn.

Tuổi trẻ Sơn La cùng chung tay hỗ trợ người dân dọn dẹp đường đi sau cơn bão.

Lực lượng thanh niên Thủ đô cũng đã tổ chức các đội hình tình nguyện, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thủ đô đang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, góp phần giúp bà con vùng bão nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, mang lại sự an tâm cho nhân dân.

Tại xã Nam Phù, các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khắc phục sự cố, cùng chung tay giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống sau mưa bão.

Các bạn đoàn viên thanh niên phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, ở phường Đông Ngạc, lực lượng thanh niên nhanh chóng hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ tiếp tế lương thực cho những hộ bị mất điện, vận chuyển nước sạch cho các nơi dự trữ sau cơn bão; cùng chung tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các khu vực ngập úng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, lực lượng đoàn viên, thanh niên từ tỉnh Sơn La đến Thủ đô Hà Nội đã kịp thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức cùng chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả. Những việc làm thiết thực, kịp thời không chỉ giúp bà con vùng bão nhanh chóng ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.