Thanh long siêu rẻ 5.000 đồng/kg tràn ngập vỉa hè ở TPHCM

TPO - Thanh long xuất khẩu chỉ có giá từ 5.000-10.000 đồng/kg bán đầy chợ ở TPHCM nhưng vẫn ế ẩm, tiểu thương mỏi miệng chào mời nhưng không nhiều người mua.

Trưa ngày 8/1, tại nhiều tuyến đường ở TPHCM như Trang Tử, Lê Quang Sung (quận 5), Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)… nhiều xe đẩy, hàng rong chào bán thanh long ruột trắng, ruột đỏ với giá chỉ từ 5.000-10.000 đồng/kg.

“Đây là thanh long của nông dân trồng ở Bình Thuận, Long An… theo tiêu chuẩn VietGap, chủ yếu xuất khẩu nhưng hiện nay đang ùn ứ nhiều nên chúng tôi thu mua bán rẻ ra thị trường hỗ trợ nông dân. Để có giá bán dưới mức 10.000 đồng/kg này, chúng tôi tự đi thu mua rồi bán lại chứ không qua trung gian, thương lái” – ông Bình, tiểu thương kinh doanh trái cây trên đường Trang Tử (quận 5) cho biết.

Bên hông Bến xe Chợ Lớn (quận 5), nhiều tiểu thương bày thanh long chất thành tháp đỏ rực một góc chợ, thanh long tươi rói vừa được tiểu thương đưa về chợ sáng nay.

“Nếu như trước đây, thanh long loại 1, trái to, tai xanh, dầy và thẳng đứng thế này có giá không dưới 25.000 đồng/trái, thậm chí cận Tết, thanh long có giá 100.000 đồng/trái là bình thường để cúng Tết, trưng mâm ngũ quả. Thế nhưng bây giờ giá chỉ còn khoảng 15.000 đồng/kg nhưng cũng vắng khách mua. Còn thanh long qua ngày, tai hơi héo chỉ có giá từ 5.000-7.000 đồng/kg” – bà Minh Trang, tiểu thương chợ trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân) nói.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, giá thanh long ruột trắng, ruột đỏ có cao hơn đôi chút, từ 15.000-25.000 đồng/kg. “Hiện nay, ổi và thanh long đang có giá rẻ nhất. Chưa bao giờ thời điểm cận Tết mà thanh long có giá như hiện nay” – bà Bình, tiểu thương chợ Bến Thành (quận 1) nhìn nhận.

Tại nhiều hệ thống siêu thị, thanh long cũng đang có giá cực rẻ để kích cầu sức mua, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Theo đó, hệ thống siêu thị GO! & Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail triển khai chương trình “Đồng hành cùng nông dân, đẩy mạnh tiêu thụ trái thanh long”. Giá thanh long ruột đỏ niêm yết tại GO! & Big C miền Nam chỉ 12.900 đồng/kg và tại khu vực Hà Nội là 15.900 đồng/kg. Bên cạnh trái thanh long tươi, người tiêu dùng còn có thể mua bánh mì thanh long, thạch thanh long, sinh tố thanh long, nước ép thanh long, bánh bông lan từ thanh long...

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, đơn vị này thu mua thanh long trực tiếp từ hộ nông dân và hợp tác xã nên đảm bảo chất lượng tươi ngon, giá bán tốt. Dự kiến, ngay trong tuần đầu tiên áp dụng chương trình, các siêu thị của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long và sẽ nâng dần sản lượng tiêu thụ lên.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cũng cho hay, hệ thống này đã triển khai chương trình “Mùa nào thức nấy” tiêu thụ khoảng 100 tấn trái cây và 40 tấn rau củ gồm: thanh long, vú sữa, cam, xoài, bơ, cà rốt, củ cải, khoai lang... của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Đà Lạt, Đắk Nông, Đắk Lắk... với giá ưu đãi thấp hơn 15 - 20% so với thị trường. Sắp tới, hệ thống tiếp tục chung tay hỗ trợ nông dân đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ thanh long, nhãn, mít, xoài. Theo MM Mega Market, chương trình trên nhằm tôn vinh nông sản Việt, giúp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng với mức giá tốt nhất và hỗ trợ nông dân trong việc thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Tương tự, Saigon Co.op, Satra, Lottemart, AEON Mall cũng đang lên kế hoạch thu mua và tiêu thụ thanh long hỗ trợ nông dân.

Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada cũng đang chạy chương trình bán thanh long ruột đỏ với mức giá chỉ 12.000-16.000 đồng một kg để đẩy mạnh tiêu thụ hàng cho nông dân trong quý I này.

Cách đây một tháng, khi Trung Quốc chưa đóng cửa khẩu, giá thanh long ruột trắng và ruột đỏ được bán trên thị trường quanh mức 20.000-40.000 đồng/kg. Nhưng gần đây, các xe chở thanh long của Việt Nam liên tục bị ùn ứ khi đến các cửa khẩu Lạng Sơn để thông quan sang Trung Quốc khiến thanh long tại nhà vườn không có người mua. Có nơi, thanh long bán ra với giá 2.000-4.000 đồng/kg tại vườn.