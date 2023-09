Thành lập Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Sóc Trăng

TPO - Việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) -Công an tỉnh Sóc Trăng góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng...

Ngày 5/9, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Phòng PA05 Công an tỉnh Sóc Trăng. Ông Trần Văn Lâu Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng dự và chỉ đạo lễ công bố.

Việc thành lập PA05 Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng. Nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, PA05 Công an tỉnh Sóc Trăng có 3 Đội. Thượng tá Phan Sỹ Vinh, Phó trưởng Phòng Tham mưu được điều động giữ chức Trưởng Phòng PA05 Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trước tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao chống phá an ninh chính trị, xâm phạm trật tự an toàn xã hội đang diễn biến rất phức tạp, việc thành lập Phòng đã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đây cũng là một mốc son trong tiến trình xây dựng Công an tỉnh Sóc Trăng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu PA05 nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các nhiệm vụ công tác, xây dựng quy chế công tác. Các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp, giúp đơn vị xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, khảo sát để kịp thời đầu tư trang thiết bị công tác.

Đồng thời nhanh chóng triển khai nhiệm vụ công tác, trước mắt phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh thực hiện tốt các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn trên địa bàn tỉnh.