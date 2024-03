Thành lập đội hình Thanh niên tình nguyện dọc Quốc Lộ 24

TPO - Triển khai các hoạt động tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn thanh niên công an tỉnh Kon Tum cùng công an huyện phối hợp Huyện Đoàn Kon Rẫy thành lập 2 đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện này.

Đoàn thanh niên công an tỉnh Kon Tum vừa cùng Công an huyện phối hợp Huyện Đoàn Kon Rẫy tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 Tại Trường THPT Chu Văn An (xã Đăk Ruồng).

Tại lễ khởi động, công an các cơ sở đã tổ chức, tuyên truyền về nhiều kiến thức pháp luật đến các học sinh, như phòng chống tệ nạn ma tuý; an toàn giao thông (ATGT), văn hoá khi tham gia giao thông; hướng dẫn lái xe an toàn kèm trải nghiệm lái xe qua mô hình cho các em học sinh.

Trong chương trình, các đơn vị đã trao tặng 15 mũ bảo hiểm, 5 bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai ký cam kết chấp hành quy định Luật Giao thông đường bộ đối với các tổ chức cơ sở đoàn. Đặc biệt thành lập 2 đội hình Thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT dọc tuyến quốc lộ 24 (QL24) và Thanh niên phòng chống rác thải nhựa.

Huyện Kon Rẫy là huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 70% dân số toàn huyện. Các vụ tai nạn trên địa bàn chủ yếu là người DTTS và thường xuyên xảy ra dọc tuyến QL24. Vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng đồng bào DTTS được địa phương và đơn vị chức năng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, đội hình Thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT dọc tuyến QL24 sẽ có mặt kịp thời ứng cứu các tình huống phức tạp, giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông và tham gia phân luồng giao thông tại các trường học dọc tuyến đường này.

Anh Trần Đồng – Bí thư Huyện Đoàn Kon Rẫy cho hay, hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảm bảo ATGT tại khu vực các cổng trường học dọc tuyến QL24 và các vị trí trọng điểm trên địa bàn huyện.

"Thông qua những đội hình và cách làm hay của đoàn viên thanh niên sẽ từng bước thay đổi ý thức về văn hóa giao thông của thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương", anh Trần Đồng hy vọng.

Đồng thời, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm luật Giao thông đường bộ trong học sinh, hạn chế tình trạng mất ATGT tại khu vực trường học, khu vực thường xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Kon Rẫy nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.