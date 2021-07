Thanh Hóa: Tăng trưởng kinh tế đứng thứ 12 cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19 và khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng kết quả thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kinh tế của tỉnh Thanh Hoá tăng trưởng khá, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa (GRDP) ước đạt 8,66%, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,47%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,9%; dịch vụ tăng 7,3%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.878 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 10.342 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 16,1%. Đến cuối tháng 6, hầu hết các lĩnh vực thu đều đạt trên 50% dự toán và tăng so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 67.950 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.