Thanh Hoá: Sức mạnh Đại đoàn kết lan toả tại Trường THCS Đông Thọ

HHTO - Chiều 15/11/2025, Trường THCS Đông Thọ (phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp, là dịp để thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân sự cống hiến của đội ngũ nhà giáo.

Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự đón tiếp đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT tỉnh, các cơ quan báo chí truyền hình, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng, các Trưởng Ban công tác Mặt trận cùng đông đảo phụ huynh và cựu giáo viên. Sự hiện diện của các đại biểu thể hiện sự quan tâm và là nguồn động viên lớn đối với thầy trò nhà trường.

Không gian sân trường rực rỡ sắc hoa, sắc cờ, cùng hình ảnh áo dài trắng của giáo viên và nụ cười rạng rỡ của học sinh đã tạo nên một bức tranh văn hóa đẹp, đậm bản sắc của mái trường Đông Thọ.

Trong chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng nhà trường bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo phường Hàm Rồng cùng các ban ngành cũng gửi tặng những bó hoa tươi thắm và phần quà động viên. Hội Cha mẹ học sinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thầy cô, ghi nhận sự tận tụy, tâm huyết và những đóng góp thầm lặng.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đã để lại nhiều cảm xúc. Màn múa Sắc Sen Hồng mang ý nghĩa về sự thuần khiết và nghị lực vươn lên. Những tiết mục ca múa đồng diễn thể hiện sự hòa quyện giữa thầy và trò, như lời tri ân bằng nghệ thuật gửi đến những người làm nghề giáo.

﻿ ﻿ ﻿

Những năm qua, Trường THCS Đông Thọ không ngừng củng cố sức mạnh đoàn kết, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh. Nhà trường có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn; nhiều thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng. Dịp này, nhà trường cũng tuyên dương giáo viên và học sinh tiêu biểu đã đạt thành tích xuất sắc.

Tập thể nhà trường khép lại ngày hội trong niềm vui, sự gắn kết và khí thế mới:

- Đông Thọ hôm nay: Đoàn kết - Sáng tạo - Nhân văn - Khát vọng.

- Đông Thọ ngày mai: Vươn xa - Tỏa sáng - Gặt hái thêm nhiều thành công.

Trường THCS Đông Thọ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, phụ huynh, cựu giáo viên và học sinh đã luôn đồng hành cùng nhà trường. Đồng thời, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ vững ngọn lửa nghề.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc mái trường Đông Thọ tiếp tục phát triển, trở thành điểm sáng giáo dục của phường Hàm Rồng và tỉnh Thanh Hóa.