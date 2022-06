Thanh Hoá: Khởi công dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa

Ngày 10/6, tại xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức lễ khởi công dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa.

Đây là dự án khu du lịch phức hợp “ tâm linh – khám phá dã ngoại về nguồn” nhằm mục đích khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch mà vùng đất này mang lại, đồng thời đáp ứng nhu cầu về lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cho người dân trong nước và du khách quốc tế.

Dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích gần 54 ha, với vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, quy mô phục vụ 1.200 khách. Cách Cảng hàng không Thọ Xuân chưa đến 10km và cách Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5 km, công trình được định vị tại nơi rất thuận tiện để phát triển du lịch, thương mại và đô thị nghỉ dưỡng cao cấp. Theo kế hoạch, Resort Sao Mai Thanh Hóa sẽ được triển khai xây dựng theo 2 giai đoạn bao gồm các hạng mục: Đồi Tịnh tâm, Đảo Ngọc, Đảo Kim cương, khu villa, Trung tâm tổ chức sự kiện, hệ thống nhạc nước, chuỗi Bungalow ngầm, Bungalow trong lòng núi, Bungalow nổi trên mặt hồ, khu tắm bùn – tắm khoáng… Trong đó, Đảo Ngọc sẽ là khu vui chơi giải trí, hoàn toàn biệt lập với các khu chức năng khác.

Nơi đây sẽ hình thành theo tính chất trải nghiệm thiên nhiên với các chủ đề khác nhau, khu thương mại, mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí (nhạc nước, night club), khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe… Điểm nhấn đặc biệt của dự án là tại khu vực lòng hồ, Tập đoàn Sao Mai xây dựng hệ thống thoát nước tràn có tác dụng giữ cho mực nước trong hồ luôn được cân bằng, đồng thời đây cũng là điểm check-in vô cùng độc đáo với du khách.

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo mang đậm dấu ấn lịch sử, dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa đi vào hoạt động sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời góp phần tạo việc làm ổn định và lâu dài cho nhiều lao động trong vùng, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, lễ khởi công dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030, một trung tâm động lực quan trọng, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Dự án được khởi công xây dựng là kết quả từ quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư; sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thi đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong vùng dự án phải đồng hành, phối hợp tốt với chủ đầu tư và nhà thầu để giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với trách nhiệm cao nhất; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án một cách thuận lợi nhất, đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Sao Mai tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị, máy móc để triển khai thi công đảm bảo tiến độ cam kết, tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường...