Thanh Hóa được bổ sung 1.681 chỉ tiêu biên chế giáo viên

TP - Năm học 2022 - 2023, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 1.681 biên chế giáo viên. Số giáo viên được giao bổ sung sẽ được phân bổ cho các địa phương kịp phục vụ năm học mới 2022 - 2023.

Trong đó, bậc học mầm non được bổ sung 818 biên chế, tiểu học 695 biên chế, trung học cơ sở 137 biên chế và trung học phổ thông 31 biên chế. Việc phân bổ thực hiện theo hướng: đối với bậc học mầm non, ưu tiên phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố đang còn giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định 06/2018 của Chính phủ. Đối với khối phổ thông, ưu tiên cho các trường còn thiếu nhiều giáo viên. Nếu còn chỉ tiêu thì phân bổ theo tỷ lệ chung, bảo đảm công bằng, khách quan.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh thiếu nhiều giáo viên. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 53.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong khi đó, năm học 2022 - 2023 có khoảng 914.000 học sinh. Nếu tính theo quy định của Bộ GD&ĐT thì tỉnh này thiếu 10.276 giáo viên.

Trong những năm qua, để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Thanh Hóa đã triển khai một số giải pháp tình thế như: Phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên kiêm nhiệm; vận động giáo viên đang giảng dạy trong trường tăng số tiết, số giờ dạy trong tuần; hợp đồng thêm giáo viên nhằm giảm áp lực cho các tổ chuyên môn… Cùng với đó tỉnh này thực hiện nghiêm việc luân chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu.