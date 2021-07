Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT bị bắt tạm giam

TPO - Ngày 17/7, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hoá.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng tính theo thời gian quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/7/2021, bà Phạm Thị Hằng và một số bị can khác đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam do đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa (nhà thầu) và Công ty Thẩm định giá BTC VALUE thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu để cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa trúng 2 gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp 1 năm 2020-2021, gây thiệt hại tài sản nhà nước.