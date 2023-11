Thanh Hóa: Chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, trường mầm non và nhiều hạng mục chợ vẫn đưa vào hoạt động

TPO - Mặc dù chưa có văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng Trường mầm non Vietkids (phường Đông Vệ) cũng như hạng mục nhà dịch vụ ở chợ Quảng Thắng (phường Quảng Thắng) ở TP Thanh Hoá vẫn được đưa vào hoạt động.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm vừa có các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Thành Nam và Công ty cổ phần thương mại Đại Long Phát (đều có trụ sở ở TP Thanh Hoá) về hành vi đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, Trường mầm non Vietkids do Công ty cổ phần Thành Nam là chủ đầu tư, chưa nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đã đi vào hoạt động; và hạng mục nhà dịch vụ (phía Bắc chợ Quảng Thắng) và nhà khung thép (phía Nam chợ Quảng Thắng) do Công ty cổ phần thương mại Đại Long Phát làm chủ đầu tư, chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, hoạt động.

Cả hai doanh nghiệp trên đều bị xử phạt hành chính, mỗi đơn vị 80 triệu đồng và buộc phải thực hiện nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình trước khi đưa vào sử dụng, hoạt động.